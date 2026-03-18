  • Megjelenítés
Amerika lépésével épp a legnagyobb riválisa lehet elégedett: sokasodnak a baljós jelek a feszült térségben
Globál

Portfolio
Kína figyelmesen tanulmányozza az Egyesült Államok iráni háborúját. Névtelenséget kérő nyugati tisztségviselők szerint Peking a konfliktusból szerzett tapasztalatokat egy esetleges tajvani összecsapás tervezésébe is beépítheti - írta a Bloomberg.

A nyugati illetékesek szerint Hszi Csin-ping elnök minden bizonnyal üdvözli, hogy Washington figyelme és katonai erőforrásai a Közel-Kelet felé fordultak. Ezzel párhuzamosan az amerikai fókusz elterelődött az indo-csendes-óceáni térségről. Ennek kézzelfogható jele, hogy a Pentagon ázsiai katonai eszközöket csoportosított át az iráni hadszíntérre. A helyzet arra utal, hogy Trump iráni háborújából Amerika egy másik riválisa is profitál. A szövetségesek ugyanis már korábban figyelmeztettek:

az emelkedő olajárak és a szankciók enyhülése miatt Vlagyimir Putyin is akaratlanul a konfliktus nyertesévé vált.

Hszi Csin-ping – a legtöbb G20-as vezetővel ellentétben – egyelőre hallgat a Kína egyik fontos partnerét sújtó háborúról. Eközben a pekingi tisztségviselők folyamatosan mérik fel a konfliktus teljes hatását. Bár Kína többször is egyértelművé tette, hogy Tajvant szükség esetén katonai erővel is az ellenőrzése alá vonja, jelenleg semmi sem utal közeli invázióra. Hszi ráadásul a Mao Ce-tung korszaka óta látott legnagyobb tisztogatást hajtja végre a katonai felsővezetésben. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) harckészültségével kapcsolatban.

Az Egyesült Államok ázsiai szövetségesei egyre jobban aggódnak. Washington ugyanis Japánból egy akár 2400 fős tengerészgyalogos egységet, valamint egy F-35-ös vadászgépeket és helikoptereket szállító parancsnoki hajót vezényelt a Közel-Keletre. I Dzsemjong dél-koreai elnök megerősítette, hogy a Pentagon további légvédelmi eszközöket is kivonhat Ázsiából. Sajtóértesülések szerint fejlett rakétavédelmi rendszerek indítóállásait már át is helyezték a térségből.

Még több Globál

Peking számára különösen kedvező fejlemény az amerikai lőszerkészletek gyors fogyása.

Az amerikai erők drága és nehezen pótolható elfogórakétákat kénytelenek elhasználni az iráni drónrajok ellen. Eközben az olcsó Sahed-136-os drónok hatékonyan emésztik fel a jóval fejlettebb fegyverek ellen tervezett védelmi rendszerek kapacitásait. A The New York Times értesülései szerint a konfliktus első hat napjának költségei elérték a 11,3 milliárd dollárt. A német Rheinmetall hadiipari vállalat az első 72 óra amerikai lőszerfelhasználásának értékét 4 milliárd dollárra becsülte, amely mintegy 400 cirkálórakétát és 800 légvédelmi elfogórakétát foglalt magában.

A befolyásos kínai nacionalista véleményvezérek máris levonták a következtetéseket. Hu Hszicsin, a Global Times korábbi főszerkesztője a Weibón azt írta: az elhúzódó háború megmutatta, mennyire „megfeszítettek” az amerikai katonai képességek. Szerinte

„valóban mulatságos”, hogy egyes amerikai elemzők még mindig nagy szavakkal beszélnek a PLA-val való tajvani szembeszállásról.

Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Kétségbeejtő a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján: Amerika kényszerhelyzetbe került a USS Gerald R. Forddal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility