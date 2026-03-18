Amerika lépésével épp a legnagyobb riválisa lehet elégedett: sokasodnak a baljós jelek a feszült térségben

A nyugati illetékesek szerint Hszi Csin-ping elnök minden bizonnyal üdvözli, hogy Washington figyelme és katonai erőforrásai a Közel-Kelet felé fordultak. Ezzel párhuzamosan az amerikai fókusz elterelődött az indo-csendes-óceáni térségről. Ennek kézzelfogható jele, hogy a Pentagon ázsiai katonai eszközöket csoportosított át az iráni hadszíntérre. A helyzet arra utal, hogy Trump iráni háborújából Amerika egy másik riválisa is profitál. A szövetségesek ugyanis már korábban figyelmeztettek:
az emelkedő olajárak és a szankciók enyhülése miatt Vlagyimir Putyin is akaratlanul a konfliktus nyertesévé vált.
Hszi Csin-ping – a legtöbb G20-as vezetővel ellentétben – egyelőre hallgat a Kína egyik fontos partnerét sújtó háborúról. Eközben a pekingi tisztségviselők folyamatosan mérik fel a konfliktus teljes hatását. Bár Kína többször is egyértelművé tette, hogy Tajvant szükség esetén katonai erővel is az ellenőrzése alá vonja, jelenleg semmi sem utal közeli invázióra. Hszi ráadásul a Mao Ce-tung korszaka óta látott legnagyobb tisztogatást hajtja végre a katonai felsővezetésben. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) harckészültségével kapcsolatban.
Az Egyesült Államok ázsiai szövetségesei egyre jobban aggódnak. Washington ugyanis Japánból egy akár 2400 fős tengerészgyalogos egységet, valamint egy F-35-ös vadászgépeket és helikoptereket szállító parancsnoki hajót vezényelt a Közel-Keletre. I Dzsemjong dél-koreai elnök megerősítette, hogy a Pentagon további légvédelmi eszközöket is kivonhat Ázsiából. Sajtóértesülések szerint fejlett rakétavédelmi rendszerek indítóállásait már át is helyezték a térségből.
Peking számára különösen kedvező fejlemény az amerikai lőszerkészletek gyors fogyása.
Az amerikai erők drága és nehezen pótolható elfogórakétákat kénytelenek elhasználni az iráni drónrajok ellen. Eközben az olcsó Sahed-136-os drónok hatékonyan emésztik fel a jóval fejlettebb fegyverek ellen tervezett védelmi rendszerek kapacitásait. A The New York Times értesülései szerint a konfliktus első hat napjának költségei elérték a 11,3 milliárd dollárt. A német Rheinmetall hadiipari vállalat az első 72 óra amerikai lőszerfelhasználásának értékét 4 milliárd dollárra becsülte, amely mintegy 400 cirkálórakétát és 800 légvédelmi elfogórakétát foglalt magában.
A befolyásos kínai nacionalista véleményvezérek máris levonták a következtetéseket. Hu Hszicsin, a Global Times korábbi főszerkesztője a Weibón azt írta: az elhúzódó háború megmutatta, mennyire „megfeszítettek” az amerikai katonai képességek. Szerinte
„valóban mulatságos”, hogy egyes amerikai elemzők még mindig nagy szavakkal beszélnek a PLA-val való tajvani szembeszállásról.
Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images
Napokon belül Budapestre érkezhet az amerikai alelnök
Egyelőre nem erősítették meg.
Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán
Korai halálozásokhoz is köze van.
Elhagyhatja az EU-t az egyik legerősebb NATO-tagállam? – Elfajult a vita, több tíz milliárd euró sorsa forog kockán
Egyre keményebb az összecsapás a lengyel elnök és a miniszterelnök között.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Megvan a közel-keleti háború legnagyobb vesztese: nagy bajban a magyarok kedvelt nyaralóhelye
Egyre csak nő a baj Egyiptomban.
Lépett a Trump-kormányzat: Amerika alkut kötött egy eddig tiltólistás olajnagyhatalommal
Vannak, akik nem járnak jól.
Amerika lépésével épp a legnagyobb riválisa lehet elégedett: sokasodnak a baljós jelek a feszült térségben
A szövetségesek egyre nyugtalanabbak.
Elstartol a Brexit visszapörgetése – a brit pénzügyminiszter zord valósággal szembesítette a választókat
Végső soron mindenről a befizetési kötelezettségek dönthetnek.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!