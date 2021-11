Madzagon rángatják az egész szállodaipart - Mégis jönnek a legújabb hotelcsodák

Elsőre talán szemöldök cincáló lehet a 2021-2022-es szállodaprojektek listáját olvasni egy olyan élethelyzetben, amikor kéthetente felváltva hallunk kellemesebb vagy éppen vészjóslóbb híreket arról, hogy "a 2019-es szintre tért vissza a turizmus, de csak vidéken" vagy hogy "a budapesti szállodák már 50%-on üzemelnek". Ezután pedig már érkezik is a rossz hír és a "vírus felfutásával újra rettegnek a szállodások" hiszen a külföldi bezárkózások miatt "sorra mondják vissza a szobafoglalásokat". Nem is fér hozzá kétség, hogy a gyorsan változó járványhelyzet, illetve az ezzel összefüggő szigorítások madzagon rángatják a hazai szállodaipart. A nagy bizonytalanság mellett viszont úgy tűnik, hogy a tapasztalt tulajdonosok és üzemeltetők egyáltalán nem ragadnak bele ebbe a rövid távú szemléletbe, és töretlenül haladnak afelé, hogy majd amikor (a varázsgömbök szerint) 2023-2024-ben egészséges szintre ugrik a vidéki, és fővárosi turizmus, akkor egy vadi új hotellel várják tárt karokkal az utazókat. Lássuk milyen hotelcsodák várnak ránk még 2021-ben és 2022-ben!

A konkrét projektek előtt illik talán néhány sort szánni a jelenlegi helyzetképnek is, amit röviden a bizonytalansággal és a gyorsan változó környezettel lehetne jellemezni.

A nyári időszakban a vidéki szállodák biztosan nem panaszkodtak, a Balaton környékén nem volt olyan ár, amin ne vették volna ki a szobákat, és a budapesti szállodák is kezdték felidézni a turistáktól nyüzgő régi idők emlékét. Szeptemberre a belföldi vendégek által a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma már 3,7%-kal meghaladta a Covid kitörése előtti, 2019. szeptemberi értéket. A SZÉP-kártyák által is generált belföldi turizmus vélhetően az ünnepekig tovább fog pörögni, ezután viszont ködösek a várakozások, a járványhelyzet felfutása, vagy enyhülése dönti majd el a számokat. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma – ami döntően Budapestet érinti – viszont még a 2019-es szeptembernél 51%-kal alacsonyabb, és a tapasztalatok szerint a fővárosi szállodák körülbelül 50%-os kihasználtsággal működnek.

Túlságosan vakmerő vagy pont hogy bölcs, aki a döcögős turizmus idején fejleszt hotelt?

Megkérdeztük Hegedűs Attilát, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. partnerét és ügyvezető igazgatóját, hogy mennyire tudatosak a fejlesztők a most futó projektekkel, tartanak-e az átmeneti megrázkódtatástól.

Ha a 2020-at röviden össze kellene foglalni akkor azt lehetne mondani, hogy a Covid-19 keresleti satuzás azt is jelentette, hogy a folyamatban lévő projektek elkezdtek „nem kapkodni” a befejezéssel és a nyitással, mondván, hogy ha nincs kinek akkor minek, inkább legyen a hotel a lehető legjobb minőségben befejezve.

- mondta el Hegedűs Attila, aki hozzátette, hogy mindezt tetézte és most is befolyásolja a futó projekteknél a munkaerőhiány, a bér- és nyersanyagköltségek növekedése – a Property Investment Forum építőipari beszélgetésén éppen erről a nyersanyagháborúról beszéltek a résztvevők.

Hegedűs Attila BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft., partner, ügyvezető igazgató Attila több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a szállodaipar és turizmus terén, mely idő alatt mind az üzemeltetésben, mind a tanácsadásban széleskörű tapasztalatot szerzett. Szakértőként több s Tovább … Tovább Attila több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a szállodaipar és turizmus terén, mely idő alatt mind az üzemeltetésben, mind a tanácsadásban széleskörű tapasztalatot szerzett. Szakértőként több s

A fejlesztések csúsztatása logikus lépés a félárbócos turizmust, és a bizonytalanságot látva, a kisebb és tervezhetetlen bevételek mellett ugyanis nem feltétlenül éri meg egy teljes szállodai csapatot fizetni, egy magasabb minőségű szálloda pedig nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy fele annyi emberrel elketyegjen.

Korábban úgy fogalmaztunk a szakértők véleményére alapozva, hogy "Lottó ötös tippjáték megjósolni, hogy mikor áll vissza teljesen a turizmus", Hegedűs Attila a sakkal írná le leginkább a jelenlegi helyzetet: "Most fejlesztői oldalról is megy a taktikai tiki-taka, hogy a projektek előrehaladását hogyan matekozzák ki. Nagy biztonsággal egy éledező/bimbózó piacba szeretne mindenki belenyitni." Ez azt is jelenti, hogy a tavaly még 2021-re, vagy 2022-re tervezett nyitásokra és hotelátadásokra (ha eddig még nem készültek el), jó 1-2 évet rá lehet számolni, mire valóban vendégeket fogadnak.

így a 2022-ig tervezett 5000 szobaszám könnyen lefeleződik.

Jöjjenek a 2021-es és 2022-es hotelcsodák!

A lista tehát a 2021-ben átadott, illetve 2020-ra, idénre, vagy jövőre átadni tervezett szállodafejlesztéseket tartalmazza, köztük persze van jó néhány, ami valóban elkészült és várja is már a turistákat (például a B&B Hotel Budapest City, a Crowne Plaza Budapest, IntercityHotel, vagy a Matild Palace) De olyan is, ami már biztosan csúszik: a 2021-es évre volt beirányozva például a Radisson Collection nyitása a Bazilikánál, de a projekt „végigaludta” 2020-at így várhatóan egy jó évet csúszni fog, de hasonló a József körút 19-ben a Savoy hotel helyzete, itt is zajlik az építkezés de ők is csúsznak.

Tervezett hotelfejlesztések Budapesten (2020-as adatok) Kategória Projekt neve Tervezett nyitás éve Szobák száma 5 csillag Hard Rock Hotel 2020 136 5 csillag Matild Hotel - Luxury Collection 2020 130 5 csillag Tüköry Hotel (WSF Group, Almanac Budapest) 2022 152 5 csillag Rácz Hotel (&SPA) 2021 67 5 csillag Aria Szálloda bővítés 2021 49 5 csillag Radisson Collection Basilica 2021 71 5 csillag W Marriott Hotel (Balett intézet) 2022 165 5 csillag Autograph Collection Vörösmnarty Square 2022 237 5 csillag Klotild Palota újranyitás 2022 100 5 csillag Kozmo Luxury Hotel 2020 150 4 csillag Crowne Plaza Budapest 2021 230 4 csillag Butique Hotel (BIF) 2021 100 4 csillag Quality Inn Hotel (Choice Hotels) 2022 134 4 csillag Mamaison (Starlight Sutien Hotel Budapest komplex felújítása) 2021 54 4 csillag Apsis Hotel 2021 93 4 csillag A3 Hotel 2021 76 4 csillag Tópark Projekt Hotel Komponens 2021 175 4 csillag Korábbi ERSTE irodaház 2022 100 4 csillag JK19 (Savoy hotel) 2020 100 3-4 csillag Ráday u. 2022 323 3 csillag M4 Mamaison 2021 100 3 csillag A52 Hotel (Hello Baby) 2021 123 3 csillag H2 Hotel Budapest 2021 158 3 csillag InterCity Hotel 2021 312 3 csillag Hegedű u. 2022 170 3 csillag Bo18 hotel 2021 50 3 csillag Three star boutique hotel 2022 50 3 csillag Jo&Joe (Hibrid) 2022 78 3 csillag B&B Hotels 2021 214 3 csillag Hampton by Hilton 2022 219 hibrid Up Hotel 2020 158 hibrid B+B 2021 217 n/a Trigránit iroda és apartmankomplexum 2022 150 n/a Chocolate Hotel 2021 100 n/a Apartman Hotel Ostrom u. 2022 110 n/a Arkia Szálloda 2021 84 n/a Hotel Projekt Benczúr utca 2022 100 Forrás: BDO, Portfolio

Jönnek a "keselyűk"? Lesznek nagy kiszállók?

Sokan értenek egyet azzal, hogy bár már vannak "keselyűként" várakozó befektetők a magyar hotelpiacon, akik jóval áron alul keresnek jó beszálló üzleteket, egyelőre még nem jelentek meg az alulárazott termékek. Ami késik viszont, az nem műlik, Hegedűs Attila elmondta, hogy:

Lesznek exitre is kénytelen hotelek – vegyesen kicsik és nagyok – akiknél a tulajdonos/üzemeltető, vagy a kettő együtt boksznyelven szólva bedobja a törölközőt, bezár, esetleg funkciót vált, és eladásra kerül.

Ezáltal igenis reális szcenárió a piacon, hogy ha 2 év múlva megnézzük a kínálati halmazt, akkor lesz jó pár új hotel, a szobaszám pedig közel ugyanannyi mint a 2019-es csúcs idején. A szakértő szerint sok hoteles mondaná, hogy "bárcsak kevesebb lenne a fóka, mert akkor nem kell közelharcot vívni a vendégekért." Akik felvették a munkahelymegtartó kölcsönt és most kikerülnek a moratórium védőernyője alól, azok azonnali megoldásra fognak szorulni, mert a minimális kereslet lehet, hogy ma elég a költségek fedezésére, de ha a bank is bekopog, akkor már korántsem lesz ennyire egyszerű a helyzet.

Ekkor jöhet el a ketrecharc ideje, amikor a csőd felé menetelő vagy nehéz helyzetben lévő tulajdonosok kénytelenek az eladást választani, a vevők meg persze lesz, ha alacsony az ár.

- tette hozzá Hegedűs Attila, aki szerint amíg nincsen egységes pozitív üzenet az utazásokra vonatkozóan, hogy nemcsak a bátraké a turizmus, addig 2022, mint az új 2019, csak álom marad. A realitások sokkal inkább 2023-2024-re teszik a visszatérést és a jövő évet az újraindulás első, ámde potenciálisan lendületes évének vélik.

Az ingatlanfejlesztők és a szállodaláncok persze nem állnak meg, hiszen amit ma papírra vetnek, abból 24-30 hónap múlva lesz csak eredmény.

- mondta, majd hozzátette, hogy a sportban olimpiai vagy vb ciklusok vannak, úgy tűnik, hogy a szállodaszektorban 10 évente történik valami meglepő, amely után ez a játékos mindig megerősödve tér vissza. Szóval ez az a hangulat amiről senki nem akar lemaradni – bár lesz aki kénytelen lesz nézőként követni a meccset – míg mások a 2016-os EB után a 2020(1)-es élményekre támaszkodva abban bíznak, hogy nem kell 44 évet várni egy újabb focisikerre.

Aki kételkedik az új fejlesztésekben, illetve azok sikereiben, azoknak érdemes nyomon követni ezeknek, az elmúlt három hónapból szemezgetett, beruházásoknak az alakulását:

Címlapkép: Getty Images