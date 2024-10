Jön az ingatlanpiaci fordulat, de a lakásépítésekben ez csak később lesz érzékelhető

Bár az adásvételek számában és a lakásárak emelkedésében már látszik a piaci fordulat, ez továbbra sem mondható el a tavaly ötéves mélypontra jutott lakásépítésekről. A KSH szakértői szerint ehhez a dráguló lakásépítés mellett a lakáshitelek megemelkedett kamatterhei is hozzájárultak, de 2024 I. félévében már egy számjegyűre lassult a lakásépítés drágulása, sőt az anyagköltségek esetében kismértékű árcsökkenés is bekövetkezett. Hiába élénkül már tavaly év vége óta a kereslet, a kiadott új építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján az látható, hogy a második félévvel együtt is várhatóan gyengébb lesz az idei év a tavalyinál.