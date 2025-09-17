Két púpú teve ívet írhat le az Otthon Start keltette őrület, és még nagyon az elején tartunk − Dübörög az ingatlanközvetítés csúcsrendezvénye

Az ingatlanhirdetési piacnak jót tett a verseny, és láthatólag van tér a bővülésre, a torta tovább növelhető, mutatott rá Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője, amikor a vállalata piacra lépése óta eltelt időszakot értékelte. A cég adatbázisa az Otthon Start kapcsán érthető módon óriási forgalmat bonyolított, különös tekintettel arra, hogy országosan a portálon található hirdetések 75%-a megfelel a program kritériumainak.
"Az Otthon Start bejelentése óta gyakorlatilag az ingatlan érdeklődések megduplázódtak a bejelentést megelőző héthez képest. Budapesten 2,3-szoros, országosan pedig 1,9-szeres érdeklődésnövekedést látunk" − emelte ki Lipták Zsuzsa. Ezzel párhuzamosan az elmúlt egy évben a fővárosban 25%-os, országosan pedig 17%-os árnövekedés történt.
A Zenga.hu idén 830 ezer ingatlan érdeklődést közvetített a hirdetőknek. A cég új szolgáltatása, a Zenga premier, egyedi kínálatot jelent a portálon. Ezek a hirdetések a feltöltéstől számított 14 napig kizárólag a portálon találhatók meg, és egy automatikus előresoroláson túl átlagosan tizennégyszer több hirdetésmegtekintést generálnak.
A portál a következő időszakban országos kampányt indít, amely televízióban, rádióban és online felületeken is megjelenik, hogy tovább növelje az oldal elérését és az érdeklődések számát. Jelenleg öt közvetítő hálózattal működnek együtt a Zenga premier konstrukcióban, de bárki csatlakozhat, aki érdeklődik a lehetőség iránt.
A felújítási költségeket is érdemes bekalkulálni
Az ingatlanközvetítői piac főbb irányait dedikált kerekasztal keretében tekintették át a piacvezető cégek képviselői Kiss Gábor, Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálása mellett.
Heinrich Balázs, az OC Holding értékesítési vezérigazgató-helyettese szerint noha az Otthon Start által keltette hype jelenlegi intenzitása nem fenntartható sokáig, hosszabb távon aligha csökken majd a kereslet, hiszen a magyar befektető kifejezetten szeretik az ingatlanbefektetéseket, még ha a hozamok nem feltétlenül támasztják alá ezt az optimizmust. A szakember hozzátette, hogy bár vidéken még nem indult meg az áremelkedés,
egyre több befektető gondolkodik fővároson kívüli lokációkban, ami ott is feljebb lökheti az árakat.
„Ez egy folyamat, amihez szakértő kell, hiszen komplex feltételeknek kell megfelelni. Egy csomó mindenen elcsúszhat akár egy értékbecslés, akár egy hitelfelvétel, és
a támogatási rendszer összetettsége miatt komoly szakértelem szükséges annak megítéléséhez, hogyan lehet kombinálni a különböző programokat.
− vélekedett Heinrich Balázs. A hirdetések száma közvetítői és magánállomány egyaránt nő, nincs átrendeződés – osztotta meg a legfrissebb tapasztalatokat Lipták Zsuzsa, aki a közvetítői piacon egy egyensúlyi versenyhelyzet kialakulását szeretné látni.
A zenga.hu adataira utalva elmondta: a 100 millió alatti lakásoknál több mint duplázódást látnak, ami pedig ezen kívül esik, 30%-os növekedés volt megfigyelhető, ami arra utal, hogy elsősorban az Otthon Startnak megfelelő feltételek mozgatják a keresletet.
Lipták Zsuzsa felhívta még a figyelmet a keresői oldalon megjelenő csalódottság jelenségére is, hiszen
sokan vannak, akiknek a megugrott árak miatt le kell mondania a kiszemelt ingatlanról, mások pedig azért bánkódnak, mert árcsökkenéssel számoltak és nem vettek az utóbbi 2 évben ingatlant.
A vevőknél tapintható feszült hangulatot Máté Ferenc, a Duna House Cégcsoport vezérigazgató helyettese is megerősítette.
A vásárlók is egy tanulási görbén mennek át, és minél többet foglalkoznak a programmal, annál inkább látni fogják, hogy segítségre lehet szükségük
− hangsúlyozta. Az Otthon Start kapcsán megjegyezte, hogy úgy érdemes vásárlásban gondolkodni, hogy a felújítást is bele kell számolni, tekintettel a lakásállomány rossz állapotára.
Véleménye szerint ugyanakkor korai még számot vetni a programmal, hiszen az mindössze két hete megy, valós OSP-s tranzakciók még nem is voltak, és
az ilyen népszerű támogatási programokra amúgy a „két púpú teve” ív jellemző: az elején és a kivezetés előtt van egy érdeklődésugrás.
„Most vagyunk az első púp elején.”
