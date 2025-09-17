Két púpú teve ívet írhat le az Otthon Start keltette őrület, és még nagyon az elején tartunk − Dübörög az ingatlanközvetítés csúcsrendezvénye

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

Az ingatlanhirdetési piacnak jót tett a verseny, és láthatólag van tér a bővülésre, a torta tovább növelhető, mutatott rá Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője, amikor a vállalata piacra lépése óta eltelt időszakot értékelte. A cég adatbázisa az Otthon Start kapcsán érthető módon óriási forgalmat bonyolított, különös tekintettel arra, hogy országosan a portálon található hirdetések 75%-a megfelel a program kritériumainak.

"Az Otthon Start bejelentése óta gyakorlatilag az ingatlan érdeklődések megduplázódtak a bejelentést megelőző héthez képest. Budapesten 2,3-szoros, országosan pedig 1,9-szeres érdeklődésnövekedést látunk" − emelte ki Lipták Zsuzsa. Ezzel párhuzamosan az elmúlt egy évben a fővárosban 25%-os, országosan pedig 17%-os árnövekedés történt.

Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője

A Zenga.hu idén 830 ezer ingatlan érdeklődést közvetített a hirdetőknek. A cég új szolgáltatása, a Zenga premier, egyedi kínálatot jelent a portálon. Ezek a hirdetések a feltöltéstől számított 14 napig kizárólag a portálon találhatók meg, és egy automatikus előresoroláson túl átlagosan tizennégyszer több hirdetésmegtekintést generálnak.

A portál a következő időszakban országos kampányt indít, amely televízióban, rádióban és online felületeken is megjelenik, hogy tovább növelje az oldal elérését és az érdeklődések számát. Jelenleg öt közvetítő hálózattal működnek együtt a Zenga premier konstrukcióban, de bárki csatlakozhat, aki érdeklődik a lehetőség iránt.

A felújítási költségeket is érdemes bekalkulálni

Az ingatlanközvetítői piac főbb irányait dedikált kerekasztal keretében tekintették át a piacvezető cégek képviselői Kiss Gábor, Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának moderálása mellett.

Heinrich Balázs, az OC Holding értékesítési vezérigazgató-helyettese szerint noha az Otthon Start által keltette hype jelenlegi intenzitása nem fenntartható sokáig, hosszabb távon aligha csökken majd a kereslet, hiszen a magyar befektető kifejezetten szeretik az ingatlanbefektetéseket, még ha a hozamok nem feltétlenül támasztják alá ezt az optimizmust. A szakember hozzátette, hogy bár vidéken még nem indult meg az áremelkedés,

egyre több befektető gondolkodik fővároson kívüli lokációkban, ami ott is feljebb lökheti az árakat.

Kiss Gábor, Metrodom Kivitelező (moderátor); Heinrich Balázs, OC Holding; Lipták Zsuzsa, zenga.hu; Máté Ferenc, Duna House Cégcsoport – balról jobbra

„Ez egy folyamat, amihez szakértő kell, hiszen komplex feltételeknek kell megfelelni. Egy csomó mindenen elcsúszhat akár egy értékbecslés, akár egy hitelfelvétel, és

a támogatási rendszer összetettsége miatt komoly szakértelem szükséges annak megítéléséhez, hogyan lehet kombinálni a különböző programokat.

− vélekedett Heinrich Balázs. A hirdetések száma közvetítői és magánállomány egyaránt nő, nincs átrendeződés – osztotta meg a legfrissebb tapasztalatokat Lipták Zsuzsa, aki a közvetítői piacon egy egyensúlyi versenyhelyzet kialakulását szeretné látni.

A zenga.hu adataira utalva elmondta: a 100 millió alatti lakásoknál több mint duplázódást látnak, ami pedig ezen kívül esik, 30%-os növekedés volt megfigyelhető, ami arra utal, hogy elsősorban az Otthon Startnak megfelelő feltételek mozgatják a keresletet.

Lipták Zsuzsa felhívta még a figyelmet a keresői oldalon megjelenő csalódottság jelenségére is, hiszen

sokan vannak, akiknek a megugrott árak miatt le kell mondania a kiszemelt ingatlanról, mások pedig azért bánkódnak, mert árcsökkenéssel számoltak és nem vettek az utóbbi 2 évben ingatlant.

A vevőknél tapintható feszült hangulatot Máté Ferenc, a Duna House Cégcsoport vezérigazgató helyettese is megerősítette.

A vásárlók is egy tanulási görbén mennek át, és minél többet foglalkoznak a programmal, annál inkább látni fogják, hogy segítségre lehet szükségük

− hangsúlyozta. Az Otthon Start kapcsán megjegyezte, hogy úgy érdemes vásárlásban gondolkodni, hogy a felújítást is bele kell számolni, tekintettel a lakásállomány rossz állapotára.

Véleménye szerint ugyanakkor korai még számot vetni a programmal, hiszen az mindössze két hete megy, valós OSP-s tranzakciók még nem is voltak, és

az ilyen népszerű támogatási programokra amúgy a „két púpú teve” ív jellemző: az elején és a kivezetés előtt van egy érdeklődésugrás.

„Most vagyunk az első púp elején.”

