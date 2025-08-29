Láncreakciót indíthat az Otthon Start a lakóingatlanok piacán − A tovagyűrűző hatásokról az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén lesz szó

Sokan idegenkednek az ingatlanközvetítők igénybevételétől, pedig a szakértői segítség jelentős előnyökkel járhat egy ingatlan adásvétele során. Az Egyesült Államokban a tranzakciók több mint 90%-ában professzionális ingatlanügynökök vesznek részt, és Magyarországon is egyre többen ismerik fel a közvetítők által nyújtott hozzáadott értéket.

"Az ingatlanközvetítés a nagy számok játéka: az adott ingatlanra kell azt a vevőt megtalálnunk, akinek az adott ingatlan a legtöbbet ér. A legmagasabb elérhető vételár miatt így egy jó ingatlanos ténylegesen pénzt tesz az eladó zsebébe" − mondta el a Portfolio-nak Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A szakember szerint a kritikák jellemzően olyanoktól érkeznek, akiknek nincs közvetlen tapasztalatuk ingatlanközvetítőkkel. Ezzel szemben azok körében, akik szakértő bevonásával vásároltak vagy adtak el ingatlant, konzisztensen magas az elégedettség.

Elkerülni a buktatókat

Egy ingatlan adásvétele a legtöbb ember számára élete legnagyobb értékű tranzakciója, amely számos jogi és pénzügyi buktatót rejthet. Az értékesítő szakemberek jól ismerik a folyamat legapróbb részleteit, folyamatosan képzik magukat, és kapcsolatban állnak ügyvédekkel, minősített értékbecslőkkel, statikusokkal, valamint profi hitelszakértőkkel is.

Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese

Az utóbbi évek állami támogatási konstrukciói (CSOK, falusi CSOK, Babaváró, otthonfelújítási támogatás, zöld hitelek) még tovább emelik a tétet, hiszen nem könnyű feladat eligazodni a szabályozások dzsungelében. Márpedig egy felkészült szakértő és a vele dolgozó pénzügyi tanácsadó képes személyre szabottan megmutatni, hogy ki mire jogosult, és hogyan érdemes kombinálni a támogatásokat, mutatott rá Máté Ferenc.

A szakértő kolléga napi szinten látja a kereslet és kínálat alakulását, hozzáfér friss piaci adatokhoz, így reálisan tudja meghatározni az ingatlan értékét, ami gyorsabb és eredményesebb értékesítést tesz lehetővé

– mondta a szakember, majd az Otthon Start kapcsán megjegyezte, hogy annak elsősorban a családos, első lakást kereső fiatalok és a kisebb városok, agglomerációs térségek lehetnek a legnagyobb nyertesei.

"A program által kínált kedvezményes finanszírozás és támogatások várhatóan erősen megmozgatják a panellakások és a 70-90 négyzetméteres, korszerűbb társasházi lakások piacát, mert ezek illeszkednek leginkább a fiatal családok igényeihez és a program kereteihez" – tette hozzá a szakember. "Emellett a kisebb települések családi házai is nagyobb figyelmet kaphatnak, mivel sokan a támogatások miatt nyitnak majd az olcsóbb, de nagyobb életteret biztosító ingatlanok felé."

Makroszinten a program élénkítő hatása abban mérhető, hogy növelheti a keresletet a belépő kategóriában, ami láncreakciót indíthat:

ha több fiatal család költözik első lakásba, az felszabadíthatja a bérleti piacot, illetve feljebb is dinamizálhatja az adásvételeket.

Ugyanakkor a kínálat korlátossága miatt számítani lehet rá, hogy az érintett szegmensekben árfelhajtó hatás érvényesül, miközben más, kevésbé támogatott ingatlantípusok (például nagy alapterületű prémiumlakások) piaca mérsékeltebben reagál majd, vélekedett Máté Ferenc.

Ezért is lesz érdekes látni, hogy mi történik majd a közeljövőben az új építésű ingatlanok és a vonatkozó beruházások, fejlesztések terén, illetve a kedvező hitelfelvételnek milyen tovagyűrűző hatása lesz a közvetlenül nem érintett ingatlanszegmensekre

– mondta.

Kitűnni a tömegből, de hogyan?

Tény, hogy az ingatlanközvetítői szakma a digitalizáció és az ügyféligények változása miatt alaposan átalakult az utóbbi időszakban. A hirdetési portálok, az online ingatlankeresők és az okostelefonok elterjedése miatt az ügyfelek jóval tájékozottabbak és tudatosabbak lettek, így a közvetítőknek ma már nem az alapinformáció átadása a fő feladata, hanem komplex tanácsadás biztosítása és egy összetett folyamat menedzselése.

Míg korábban sok közvetítő hasonló módszerekkel dolgozott, ma az különbözteti meg őket, hogy mennyire képesek személyre szabott, komplex megoldásokat nyújtani – például a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében, az állami támogatások és hitelek kombinálásában, vagy éppen a helyi mikropiaci trendek értelmezésében, vélekedett a szakember.

Finanszírozás: kulcs, mint mindig

Amikor ingatlanközvetítésről esik szó, nem kerülhetjük meg a finanszírozás kérdését sem, hiszen a legtöbb ingatlantranzakció ezen áll vagy bukik. Ahogy Máté Ferenc rámutatott,

sokszor nem az ingatlan vagy az ár a probléma, hanem az, hogy a vevő nincs tisztában a banki bírálat, a támogatások vagy a szükséges határidők részleteivel.

„Egy felfokozottabb piaci helyzetben, mint amilyet az Otthon Start program hozott, ezek a hibák könnyen ahhoz vezethetnek, hogy valaki lemarad egy kiszemelt lakásról” – hívta fel a figyelmet a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A témáról még bővebben a REA Summit powered by Péncentrum konferencián lesz szó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images