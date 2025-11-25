Spanyolországban terjeszkedik a DH Group

Spanyolország közel 50 milliós népességgel, mintegy 62 milliárd eurós jelzálogpiaccal és évente 500–700 ezer ingatlantranzakcióval rendelkezik - az Instituto Nacional de Estadística adatai szerint 2024-ben több mint 641 ezer ingatlantranzakció valósult meg.
A Don Piso Group két jogi entitást foglal magában: az ingatlanközvetítéssel és franchise tevékenységgel foglalkozó Don Piso Franquicias-t, valamint az ingatlanbefektetésre és -fejlesztésre szakosodott Norestrait-ot. A megállapodás értelmében a DH Group tőkeemelés útján 22,08%-os kezdeti részesedést szerzett a Don Piso Groupban, amely 2026 elején mindkét társaságban 34%-ra emelkedik. A következő akvizíciós lépésként három éven belül 67%-os, hat éven belül pedig 100%-os tulajdont szerez majd a Don Piso Franquiciasban.
A Norestait esetében a cégcsoport vételi opciókkal rendelkezik 33%-os tulajdonrész megszerzésére három év, valamint további 33%-os tulajdonrész megszerzésére hat év elteltével. A jövőbeni tranzakciók vételárát a Don Piso Group tényleges üzleti teljesítménye alapján, EBITDA-alapú értékelési módszertan alkalmazásával határozzák majd meg.
A közös vállalat tulajdonosi struktúrája szerint a DH Group 51%-os részesedéssel és irányítással rendelkezik, míg a Don Piso jelenlegi tulajdonosai 49%-os részesedést tartanak meg. A DH Group célkitűzése a közös vállalat 100%-os tulajdonjogának megszerzése, akár egyetlen tranzakció keretében három év után, akár két fázisban – három, illetve hat év elteltével –, kizárólagos döntési jogkörében. A későbbi akvizíciók értékelése a közös vállalat tényleges eredményein alapul, EBITDA-alapú árazási modell alkalmazásával.
A Don Piso Group előrejelzése szerint 2026-ban az ingatlanpiaci tevékenység 1 millió euró feletti EBITDA-t fog generálni. A Credipass spanyolországi hitelközvetítési tevékenysége induláskor a tervek szerint még veszteséges lesz, ezért nem lesz jelentős a DH Group 2026-os konszolidált eredményeihez való hozzájárulása. A spanyol operáció eredményei így várhatóan majd 2027-től mutatnak fokozatos javulást.
A DH Group 2029-re core EBITDA-jának megháromszorozását tervezi: ennek megfelelően a 2024-es árbevétel 100 millió euróról 198 millió euróra, az EBITDA pedig 12 millió euróról 33 millió euróra emelkedik majd a tervek szerint.
A DH Groupot az akvizíció során jogi tanácsadóként Gomez Acebo y Pombo Abogados S.L.P. támogatta.
Címlapkép forrása: Duna House
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
