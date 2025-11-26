  • Megjelenítés
Logisztikai központot avatott az OTP Ingatlanbefektetési Alap
Közel 32 000 négyzetméteres logisztikai komplexumot adott át az OTP Ingatlanbefektetési Alap és az ipariingatlan-fejlesztő Panattoni Üllőn. A cégek második közös fejlesztése az OTP Ingatlanbefektetési Alap finanszírozásában, annak műszaki és gazdasági felügyelete mellett, a bérlői igényekre szabva valósult meg - írja az alap közleménye.

A projekt generálkivitelezője a Goldbeck Hungária Kft. volt.

Az új központ várhatóan 2026 második negyedévében kezdi meg működését.

A többéves, határozott futamidejű bérleti szerződés biztosítja az Alap befektetésének hosszútávú, inflációvédett, magas hozamú megtérülését

– idézi a közlemény Schwender Ervin Fidélt, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ingatlanfejlesztési igazgatóját.

Az ingatlan BREEAM „Very Good” minősítése folyamatban van, a hosszú távú környezettudatos üzemeltetést a tetőre telepített 280 kWp napelemrendszer és a 47%-os zöldfelületi mutató biztosítja.

A központ műszaki paraméterei:

  • 120 000m2 telekterület,
  • 50 000m2 meghaladó zöldterület,
  • több mint 300 parkolóhely, kamionparkolók, biciklitárolók,
  • 42 dokkolókapu és a 10 800 m²-es, háromszintes pick-up tower a logisztikai folyamatok hatékonyságát szolgálja.
