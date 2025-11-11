Robotok és AI-kamerák: ilyen technológiákkal forradalmasítják az építőipart

Tóth Zoltán, a Strabag délkelet-európai egységének digitalizációért és és innovációért felelős képviselője bemutatta azokat a gyakorlatokat, amelyekkel igyekeznek a tételmondatnak megfelelni. A Strabag csoportszintű fejlesztési központtal, nemzetközi szakértői hálózatokkal és lean projektekkel igyekszik digitális irányba terelni a céget.
A gyakorlatban ez képzési központokkal - itthon például a fizikai dolgozóknak szóló szimulátoros oktatással -, alkalmazásportfólióval és országhatárokon átívelő folyamatstandardokkal párosul. Példaként említette az AI-kamerák használatát, amelyek a nehézgépek közelében lévő személyeket azonnal észlelik és megállítják a gépet. Az új technológiákat a cég célzott pilotokban teszteli, például utóbb egy precíziós jelölőrobotot, a tapasztalatokat pedig esettanulmányokban összegzik.
Az előadását követő panelbeszélgetés során a szakemberek árnyalták a képet. Massányi Tibor, a DVM Group ügyvezetője moderátorként azt kérdezte a jelenlévőktől, hogyan tudnak reagálni a zsugorodó építőipar jelentette kihívásokra. A szomorú építőipari adatokról itt írtunk.
Tibor Dávid, a Masterplast alapítója és nagytulajdonosa elmondta, hogy a magasépítés területén - ide tartoznak lakásépítések - nem tapasztalja a zsugorodást, ez a terület az Otthon Start Program és a lakhatási tőkeprogram hatására épp most kezd bővülni. Szerinte a válságos időszakok mindig alkalmasabbak a hatékonysági projektek véghezvitelére, hiszen a jó években arra koncentrál a cég, hogy ki tudja szolgálni az igényeket. Az utóbbi 3 évben viszont a cég megcsinálta házi feladatát, ezek az évek a hatékonyságról szóltak.
A hatékonyságnövelési témához csatlakozott Szórády Csilla, az Újház vezérigazgatója, akinek a cége egy "csodálatos" évet zárt 2022-ben, azóta viszont leépítésre került a csapat 25%-a. Elmondása szerint így a vállalat háromnegyed akkora erőforrással kell, hogy megoldjon majdnem ugyanakkora mennyiségű feladatot.
Sokkal több energiát kell most befektetni ahhoz, hogy a korábbi szintet legalább meg lehessen közelíteni
- mondta el a szakember a munkaterhekkel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy neki nagy segítség a digitalizáció, hiszen ennek köszönhetően például a korábbihoz képest fele annyi ember oldja meg a számlázást, mint korábban.
Tóth Zoltán, a Strabag szakembere elmondta, hogy vállalatuknál nincs külön büdzsé a fejlesztésekre, a cég politikája szerint ezt a normál működésnek kell tartalmaznia. Ez bár nyomás a vezetőségen, elmondása szerint így lehet valóban hasznos dolgokat fejleszteni.
A válság témájára kanyarodott vissza Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója, akinek a tapasztalata szerint a cég minden évben másfajta válsággal szembesül. A pandémia után anyagellátási problémákkal kellett megküzdenie, most pedig az alvállalkozó megnyerése jelent kihívást. Volt olyan tapasztalata is, hogy az általa foglalkoztatott alvállalkozás nem rendelkezik saját szerszámmal.
A szakember, aki a cégében az innovációs vezetői pozíciót is betölti, épp ebben látja a megoldást: alkotott például egy saját vállalatirányítási rendszert. Új piacokat is keres, ilyen lehet például az energiahatékonysági felújítások területe, ahol most drónokkal méri fel, hogy egy épületben mekkora megtakarítást lehet elérni retrofitting munkálatokkal. Ennek köszönhetően máris nagy mennyiségű adat áll rendelkezésére, amit szintén hasznosítani szeretne.
Zakariás Boldizsár, a B+N Group CTO-ja és az innovációért is felelős vezetője mint üzemeltető az utóbbi években gyors piaci növekedést tapasztalt, de eközben nő a nyomás is, hogy a vállalat növelje a hatékonyságot. Kilenc országban szolgáltat 30 000 munkavállalóval, körükben egy pilot projektet indítottak idén, amelynek során be tudnak dobni ötleteket azzal kapcsolatban, hogy hogyan javítsák a munkakörülményeiket.
Nagyon értékes inputot kapunk a munkavállalóinktól
- mondta el Zakariás.
A cég fejlesztett egy egyedi takarítórobotot, de a vezető hangsúlyozta, hogy emberi operátorral működik a szerkezet. Mivel sok munkát kevésbé iskolázott kollégák végeznek, a cég igyekszik őket is bevonni az innovációval kapcsolatos edukációba.
Meggyőződése, hogy nagy kihívás megtalálni azokat a területeket, ahol adatot tud gyűjteni, amit emberi erőforrás megtakarítására tud majd használni. Egy, már futó digitalizált projektjén belül az ellátandó helyiségek ajtófélfáján QR-kód szerepel, amelynek segítségével a leolvasás után időbélyeggel tudja mérni, hogy az elvégzendő feladatot mennyi idő alatt fejezte be a kolléga.
