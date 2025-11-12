Az Otthon Starton kívül is jó döntés az ingatlan: kanyarban készül előzni a Fundamenta

Ahelyett, hogy háttérbe szorította volna a hosszú távú öngondoskodást, az Otthon Start Program új lendületet adott a lakás-takarékpénztári megtakarításoknak is. A program keltette hullámokat a Fundamenta az elmúlt években kiépített, és az MBH Bankkal mint új többségi tulajdonos partnerével megerősített lakhatási ökoszisztémával igyekszik meglovagolni. Az éppen arculatváltáson áteső lakás-takarékpénztár vezérigazgatójával, Morafcsik Lászlóval beszélgettünk, aki egy akár 3,5%-os kamattal elérhető új hiteltermékről is beszámolt.

Portfolio: Ingatlan- és hitelpiaci szempontból is testközelből látnak rá a Fundamentánál az Otthon Start Program generálta folyamatokra. Lecsengett mára a program első nagy hulláma, vagy állandó és tartós keresletet tapasztalnak a lakóingatlan-piacon?

Morafcsik László: Az augusztusban elindult rendkívüli ingatlanpiaci érdeklődés október közepén tetőzött,

azóta valamelyest mérséklődött, de még mindig az átlagosnál jóval erősebb a kereslet.

Az Otthon Start határozottan pozitív impulzust adott a piacnak, ugyanakkor ahogy lenni szokott, most is vannak, akik a program részleteivel és az egyes pénzintézeti feltételekkel szembesülve már a kijózanodás időszakát élik. A Fundamenta Ingatlan adatai alapján az árnövekedés elsősorban az újonnan meghirdetett lakásoknál volt látványos, de kisebb mértékben a már futó hirdetéseknél is érzékelhető volt az átárazás. Sőt, újra megjelent a vevők közötti licit is – ami régóta nem volt jellemző.

Ezek szerint van egy fejnehéz Otthon Start Programunk, amely az elején nagy volument hoz, majd szép fokozatosan lecseng?

Nem mondanám, hogy az Otthon Start egy állóvízbe dobott kő lett volna, hiszen az elmúlt két év is élénk jelzáloghitel piacot hozott. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a program új lendületet adott a már amúgy is aktív piacnak, és sokakat ösztönzött arra, hogy megvalósítsák lakásvásárlási terveiket. Ugyanakkor a piac természetes ciklusai alól ez a program sem lesz kivétel: novembertől februárig mérsékeltebb aktivitásra, tavasztól viszont újabb élénkülésre számítunk.

Az MNB és a KSH statisztikái is 18%-os éves lakásdrágulást mutattak már az Otthon Start bejelentése előtt. Mire számít a lakásárakban – határ a csillagos ég?

A lakásárakat mindig a kereslet és kínálat aktuális egyensúlya határozza meg. Most azt látjuk, hogy az Otthon Start hatására csökkent a kínálat, különösen Budapesten, ahol a program feltételeinek megfelelő használt lakásokat gyorsan felszívta a piac. Ez érthetően további árnyomást gyakorol a fővárosi ingatlanokra, míg vidéken ez kevésbé érezhető. Ez a hatás várhatóan átmeneti, ugyanakkor a

aki árcsökkenésben reménykedik, annak csalódást kell okoznom: nominális árcsökkenés legfeljebb komoly gazdasági visszaesés esetén lenne várható.

A tapasztalat az, hogy az ingatlan hosszú távon mindig stabil és jó befektetésnek számított, és várhatóan az is marad.

A Fundamenta nem nyújthat Otthon Start hitelt, de ingatlan- és hitelközvetítőként Önök is részt vesznek a programban, emellett változatlanul értékesítik saját lakás-takarékpénztári megtakarítási számláikat is. Érzékelik az elmozdulást az ügyfelek gondolkodásában a hosszú távú öngondoskodás felől a rövid távú döntések irányába a fix 3%-os hitel hatására?

Nem, épp ellenkezőleg. A lakás-előtakarékossági szerződések értékesítése továbbra is erős, és az idei év kifejezetten sikeresnek ígérkezik ezen a téren. Bár a Fundamenta az Otthon Startban a hiteltanácsadási folyamatban vesz részt, a program felhívta a figyelmet az otthonteremtés összetett kérdéseire.

Ne feledjük, az Otthon Start hitelhez is szükség van önerőre, még ha csak 10%-ra is – ennek előteremtésében pedig a lakás-takarékpénztár ideális eszköz. Ugyanez igaz a lakásfelújításokra is, ahol a Fundamenta különösen erős. A konstrukció ma valódi reneszánszát éli. Az öngondoskodásnak mindig fontos szerepe van, ugyanakkor nyilvánvalóan könnyebb takarékoskodni amikor a háztartásoknál több megtakarítás marad – a jelenlegi kormányzati intézkedések épp ezt a képességet erősítik.

Emellett ma már nem csak a hagyományos termékeinkre építünk: az MBH Bankkal közösen, teljeskörű lakhatási ökoszisztémában gondolkodunk, amelyben a megtakarítások és hitelek mellett az ingatlanközvetítés és az energetikai tanácsadás is kulcsszerepet kap.

Ráadásul október 21. óta elérhető az új, fix 3,5–4,5%-os kamatozású lakáshitelünk

(referencia THM Kamatbónusszal 5,04%-5,31%)1,2,3 is, amely már egyetlen lakásszámla megnyitásával akár 40 millió forintos szerződéses összeget kínál. Ezzel azoknak is vonzó alternatívát kínálunk, akik valamilyen okból nem férnek hozzá az Otthon Start konstrukcióhoz.

Az ingatlanközvetítésben mekkora robbanást látnak?

Robbanásról nem beszélnék, inkább egy egészséges, organikus növekedésről. Az elmúlt években minden évben kétszámjegyű bővülést értünk el ezen a területen. Most ugyan sok eladó saját maga értékesíti ingatlanát, mert gyorsan vevőt talál, de ez az állapot csak átmenetinek tekinthető. Ahogy a könnyen eladható lakások elfogynak, újra felértékelődik a szakértői segítség szerepe. A magyar emberek otthonteremtési vágya továbbra is erős – a legtöbben, ha tehetik, saját lakást szeretnének, és ez feltehetőleg a jövőben sem fog változni.

Hat éve indították ingatlanközvetítő tevékenységüket, a Fundamenta Ingatlant, és beléptek a napelemtelepítések, energetikai tanácsadás piacára is. Hol tartanak most ezekben?

Nem a legoptimálisabb időszakban indultunk hiszen közvetlenül a pandémia előtt vágtunk bele, ami az elején nehezítette a személyes találkozásokat – márpedig ebben az üzletágban ez kulcskérdés. A nehezebb kezdés után azonban stabilan fejlődtünk mind az ingatlanközvetítésben, mind az energetikai tanácsadásban.

Ez utóbbi terület mindig akkor kap új lendületet, amikor kormányzati programok irányítanak rá nagyobb figyelmet – mint például a 2021–22-es otthonfelújítási támogatás idején. A jelenlegi programok szűkebb célcsoporttal működnek, főként a Kádár-kockák tulajdonosaira fókuszálnak. Ez ma egy olyan piac, ahol minden ügyletért meg kell dolgozni, ugyanakkor a jövőben is komoly potenciált látunk benne.

Arculatváltáson is átesik ezekben a hetekben a Fundamenta. Mi ennek az üzenete?

Az arculatváltás részben az MBH Bank többségi tulajdonszerzéséhez kapcsolódik, hiszen a korábbi négy téglás logó az előző német tulajdonoshoz kötődött. Maga a márkanév nem változik, viszont a vizuális megjelenésünket megújítottuk, hogy jobban tükrözze a kibővült tevékenységi körünket.

A Fundamenta ma már nem pusztán lakás-takarékpénztár: teljes lakhatási ökoszisztémát kínálunk.

Az új logó központi eleme a házikó motívum, amely ezt sokkal kifejezőbben jeleníti meg, mint a korábbi arculat.

Két éve, hogy bejelentették az MBH Bankot, mint a Fundamenta új tulajdonosát. Hol tart ma az együttműködésük?

Nagyon jól kiegészítjük egymást, mind a termékek, mind az ügyfél-elérés tekintetében. Az MBH Bank az ország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezik, a Fundamenta pedig a mobil, országos lefedettségű Személyi Bankár hálózatával ott is jelen van, ahol éppen nincs bankfiók. Az együttműködés révén ügyfeleink ma már jóval szélesebb körű pénzügyi megoldásokhoz jutnak, miközben a mi termékeink is elérhetőek az MBH bank fiókjaiban. Röviden: az elmúlt másfél év mind üzleti, mind stratégiai szempontból messzemenően beváltotta a korábbi várakozásokat.

A Fundamenta Személyi Bankár hálózata a legnagyobb pénzügyi közvetítőhálózat az országban, mintegy 1300 fővel. A nagy fokú digitalizáció korában fenntartható ez hosszú távon?

Abszolút, sőt még inkább. A Fundamenta mindig is az ügyfelek otthonában történő tanácsadásra épített – korábban ez rengeteg papírmunkával járt, amit a digitalizáció mára jelentősen csökkentett. A teljesen digitális, end-to-end hitelfolyamatokat ma még a szabályozási környezet nem engedi, de az elektronikus ügyintézés nagyban megkönnyíti az adatkezelést és a kapcsolatot az ügyfelekkel. A személyes tanácsadás azonban továbbra is felbecsülhetetlen érték.

Az ingatlanvásárlás és finanszírozás egyre komplexebb folyamat, ami növeli a szakértői segítség szerepét.

Ezért hosszú távon is elkötelezettek vagyunk a Személyi Bankár hálózat fejlesztése mellett.

