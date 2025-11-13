Az IMF riasztó jelentést tett közzé az Egyesült Államokról

A Nemzetközi Valutaalap feszültségek jeleit látja az Egyesült Államok gazdaságában, és a korábban vártnál gyengébb negyedik negyedéves bővülésre számít – közölte csütörtökön Julie Kozack szóvivő.
Hozzátette, hogy a kormányzati leállás miatti adathiány megnehezíti a gazdasági teljesítmény pontos felmérését.
Kozack elmondta, hogy az IMF elhalasztotta az Egyesült Államokkal folytatandó éves Article IV szakpolitikai konzultációkat, mert a leállás hátráltatta az előkészítést. Új időpont egyelőre nincs kitűzve.
A szóvivő szerint az amerikai gazdaság az elmúlt években ellenállónak bizonyult, ám most erősödnek a feszültségek.
Mivel mérséklődik a belföldi kereslet és lassul a foglalkoztatás bővülése, valamint a bevándorlás is lassul, ezek a vámokkal és a tágabb szakpolitikai bizonytalansággal kiegészülve együtt fékezik az aktivitást.
A rekordhosszúságú, 43 napos részleges kormányzati leállás rontja a negyedik negyedéves növekedést, amely várhatóan az IMF októberi, 1,9 százalékos prognózisa alatt marad. Ugyanakkor a negatív hatás jó eséllyel megfordulhat 2026 első negyedévében, összhangban a korábbi leállások lezárása utáni tapasztalatokkal.
Az IMF álláspontja szerint az infláció visszatérő pályán halad a Fed 2 százalékos célja felé. Ugyanakkor a vámok felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek, miközben a lassuló foglalkoztatás bonyolítja a jegybanki döntéshozatalt. A szervezet megítélése szerint
a Fed az elmúlt hónapokban helyénvalóan csökkentette az irányadó rátát, de előretekintve óvatosságra van szükség az inflációs kockázatok és a munkaerőpiaci gyengülés kockázatainak egyensúlyban tartásához.
Kozack hozzátette, hogy az amerikai inflációs várakozások továbbra is jól horgonyzottak. Bár az áremelkedés üteme lassult, a magasabb árszint továbbra is fájdalmat okoz a társadalom egyes rétegeiben.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
