Látványos szakaszban a Körszálló bontása: képek!

A 2025 nyarán indult, és várhatóan 2027 negyedik negyedévében záruló fejlesztés célja, hogy a Marriott Residences Budapest létrejöttével párhuzamosan megmaradhasson a város egyik legjelentősebb építészeti öröksége. A projekt nemrég a közönségszavazáson megnyerte a Portfolio az Év Koncepciója díját az idei Porftolio Property Awards díjátadón. A projektről korábban itt írtunk részletesen.
A vállalat elmondása szerint a most alkalmazott technológia a nemzetközi gyakorlatban építési és bontási folyamatok során egyaránt használatos, bár Magyarországon még kevéssé elterjedt. A pajzsot egy zsalu-együttes alkotja, amelyet szegmensenként hidraulikus rendszer mozgat, folyamatosan követve a bontás előrehaladását. Ez a megoldás garantálja, hogy a bontási területen belül végzett munkák közben semmilyen szerkezeti elem vagy törmelék ne hullhasson le, így a rendszer a legmagasabb biztonsági szintet biztosítja.
Hasonló technológiát itthon korábban a pécsi magasház és a budapesti Vízművek épületének bontásánál is alkalmaztak, a Marriott Residences Budapest esetében azonban a kör alaprajz különleges tervezési és kivitelezési kihívást jelentett a védelmi rendszer kialakításakor.
A most felhelyezett pajzs három szinten működik: a legfelső szinten zajlik a bontás, az alatta lévő két szinten a szerkezeti rögzítések és a födémaláhúzások kaptak helyet. A rendszer 20 önállóan mozgatható szegmensből áll, amelyek hidraulika segítségével követik a bontás ütemét. A munkálatok során a cég 1–2 tonnás lánctalpas gépeket, robotokat és kézi bontási technológiákat alkalmaz.
Címlapkép forrása: Paul Almasy/Corbis/VCG via Getty Images
