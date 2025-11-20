  • Megjelenítés
Új gyógyszerüzemet adott át az Egis Budapesten
Ingatlan

Új gyógyszerüzemet adott át az Egis Budapesten

Portfolio
112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyaggyártási beruházását adta át Budapesten az Egis Gyógyszergyár Zrt. Az új, saját forrásból finanszírozott, 30 milliárd forint értékű üzem egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát fogja előállítani, számos technológiai újdonsággal – közölte a társaság.

Az utóbbi évtizedekben Európában általános gyógyszeripari trendként jelent meg a hatóanyaggyártás visszaszorulása, az Egis azonban megújította ez irányú tevékenységét több lépcsőben az elmúlt 12 év során.

A mostani, 30 milliárd forint értékű kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy

nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”.

A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier Csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást.

Még több Ingatlan

Gipszkartonüzemet épít a Knauf Erdélyben

Új európai szabályok jönnek: ezek a változások várhatók a lakhatásban

Hallgatói projekteket díjaztak az ingatlanfejlesztők

Az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene, és kisebb környezeti terhelés mellett, hatékonyabban tehetnek eleget a növekvő betegigények által támasztott keresletnek.

A négy év alatt megvalósult projekt során egy modern, több technológiai szintű gyártóüzem épült. A vállalat idén nyáron jelentette be azt is, hogy

több mint 14 milliárd forint értékű fejlesztéssel tovább korszerűsíti körmendi telephelyét,

ahol 2018 óta csaknem 29 milliárd forintnyi, munkahelyeket is teremtő beruházás valósult meg állami támogatással.

Címlapkép forrása: Egis

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Lakásvásárlók, figyelem: még csak most fognak eladni a hoppon maradt Airbnb-sek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility