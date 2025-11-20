Új gyógyszerüzemet adott át az Egis Budapesten

Az utóbbi évtizedekben Európában általános gyógyszeripari trendként jelent meg a hatóanyaggyártás visszaszorulása, az Egis azonban megújította ez irányú tevékenységét több lépcsőben az elmúlt 12 év során.
A mostani, 30 milliárd forint értékű kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy
nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”.
A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier Csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást.
Az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene, és kisebb környezeti terhelés mellett, hatékonyabban tehetnek eleget a növekvő betegigények által támasztott keresletnek.
A négy év alatt megvalósult projekt során egy modern, több technológiai szintű gyártóüzem épült. A vállalat idén nyáron jelentette be azt is, hogy
több mint 14 milliárd forint értékű fejlesztéssel tovább korszerűsíti körmendi telephelyét,
ahol 2018 óta csaknem 29 milliárd forintnyi, munkahelyeket is teremtő beruházás valósult meg állami támogatással.
Címlapkép forrása: Egis
