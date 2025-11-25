Otthon Start-hatás: a lakáspiac több mint felét adják már a 20-40 évesek

A 20-40 éves korosztály rekordarányt ért el a piacon, és ma ők adják a lakásvásárlások motorját. Az országos adatok alapján a fiatalabb korosztályok látványosan nagyobb alapterületű otthonokat vásárolnak, mint korábban, és mindeközben átlagosan egyre magasabb költési szint is jellemzi őket – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a társaság közleménye szerint.
Vidéken a 30–40 éves korosztály adta a vevők 29%-át,
ezzel a legnagyobb vásárlói csoporttá vált, míg a 20–30 évesek 19%-os aránnyal a második legaktívabb fiatal rétegként jelentek meg a piacon. Az adatokból jól látható, hogy a 30-40 évesek nemcsak a legaktívabbak, de a legmagasabb átlagos költési értékkel is rendelkeznek. A megvásárolt ingatlanok átlagos mérete pedig szintén ebben a korcsoportban a legmagasabb (96 m²), ami hosszú távra tervező, stabil otthonteremtő magatartásra utal.
- 20-30 évesek: 38 605 000 Ft | 85 m²
- 30-40 évesek: 58 222 000 Ft | 96 m²
- 40-50 évesek: 51 245 000 Ft | 84 m²
- 50-60 évesek: 43 219 000 Ft | 80 m²
- 60 év felett: 38 979 000 Ft | 71 m²
Külön érdekesség, hogy a 20-30 évesek átlagosan 85 m²-es átlagos alapterületet választanak, ami jelentősen meghaladja a korábbi évek belépő szintű garzonpreferenciáit. A fiatalok célzott és nagyobb léptékű vásárlásai így a teljes keresleti szerkezetet érezhetően eltolják.
Budapesten a 30-40 évesek dominanciája markáns (32%), a 20-a korosztály súlya nő
A fővárosban még élesebben rajzolódik ki a generációváltás: a 30-40 év közöttiek adták a vásárlók 32%-át, ezzel messze a legnagyobb budapesti korcsoportot alkotva, míg a 20-30 évesek a vidéki aránnyal megegyezően ugyancsak 19%-os részesedéssel kerültek a második legaktívabb fiatal réteg pozíciójába. A 20-30 éves korosztály aránya az utóbbi években átlagosan 8-12 százalékot tett ki. Még idén az első félévben is megmaradt 7-13%-os értékeken, és a koraőszi hónapokban ugrott meg az arány.
A fővárosi vásárlások átlagárai és átlagos ingatlanméretei is egyértelműen a fiatalabb korosztályok előretörését mutatják.
- 20-30 évesek: 64 054 000 Ft | 60 m²
- 30-40 évesek: 73 310 000 Ft | 66 m²
- 40-50 évesek: 78 544 000 Ft | 73 m²
- 50-60 évesek: 78 312 000 Ft | 57 m²
- 60 év felett: 75 921 000 Ft | 58 m²
A budapesti adatok alapján tehát a 30-40 évesek nem a legmagasabb költési szinttel rendelkeznek, de továbbra is stabil, erős jelenlétű, domináns vevői réteg. Ezzel szemben a 20-30 évesek átlagosan 60 m²-t vásárolnak, ami a fővárosi belépőszinthez képest magasabb alapterületnek számít. Legtöbbet pedig továbbra is a 40-50 és 50-60 éves korosztály tagjai költenek, de arányuk jóval alacsonyabb a fiatalabb generációkénál.
„Mindez azt jelenti, hogy a vásárlói piacot ma már nem az idősebb, hagyományosan tőkeerősebb réteg súlya határozza meg, hanem az, hogy a 20-40 évesek nagy számban és kiszámítható kereslettel jelentek meg” – tette hozzá Szegő Péter.
