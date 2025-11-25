  • Megjelenítés
Otthon Start-hatás: a lakáspiac több mint felét adják már a 20-40 évesek
Ingatlan

Otthon Start-hatás: a lakáspiac több mint felét adják már a 20-40 évesek

Portfolio
Az Otthon Start Program hatására 2025 végére látványosan átalakult a hazai ingatlanpiac életkori szerkezete: a fiatalabb vevők kerültek meghatározó pozícióba.

A 20-40 éves korosztály rekordarányt ért el a piacon, és ma ők adják a lakásvásárlások motorját. Az országos adatok alapján a fiatalabb korosztályok látványosan nagyobb alapterületű otthonokat vásárolnak, mint korábban, és mindeközben átlagosan egyre magasabb költési szint is jellemzi őket – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a társaság közleménye szerint.

Vidéken a 30–40 éves korosztály adta a vevők 29%-át,

ezzel a legnagyobb vásárlói csoporttá vált, míg a 20–30 évesek 19%-os aránnyal a második legaktívabb fiatal rétegként jelentek meg a piacon. Az adatokból jól látható, hogy a 30-40 évesek nemcsak a legaktívabbak, de a legmagasabb átlagos költési értékkel is rendelkeznek. A megvásárolt ingatlanok átlagos mérete pedig szintén ebben a korcsoportban a legmagasabb (96 m²), ami hosszú távra tervező, stabil otthonteremtő magatartásra utal.

  • 20-30 évesek: 38 605 000 Ft | 85 m²
  • 30-40 évesek: 58 222 000 Ft | 96 m²
  • 40-50 évesek: 51 245 000 Ft | 84 m²
  • 50-60 évesek: 43 219 000 Ft | 80 m²
  • 60 év felett: 38 979 000 Ft | 71 m²

Külön érdekesség, hogy a 20-30 évesek átlagosan 85 m²-es átlagos alapterületet választanak, ami jelentősen meghaladja a korábbi évek belépő szintű garzonpreferenciáit. A fiatalok célzott és nagyobb léptékű vásárlásai így a teljes keresleti szerkezetet érezhetően eltolják.

Még több Ingatlan

Több tízezer további ingatlannal bővülhet az otthon startos kínálat, ha ez valóra válik

Nagygyörgy Tibor: ezért adtam el az Otthon Centrumot

Még mindig gyorsan elkelnek a panellakások – aki sokáig gondolkodik, lemarad

Budapesten a 30-40 évesek dominanciája markáns (32%), a 20-a korosztály súlya nő

A fővárosban még élesebben rajzolódik ki a generációváltás: a 30-40 év közöttiek adták a vásárlók 32%-át, ezzel messze a legnagyobb budapesti korcsoportot alkotva, míg a 20-30 évesek a vidéki aránnyal megegyezően ugyancsak 19%-os részesedéssel kerültek a második legaktívabb fiatal réteg pozíciójába. A 20-30 éves korosztály aránya az utóbbi években átlagosan 8-12 százalékot tett ki. Még idén az első félévben is megmaradt 7-13%-os értékeken, és a koraőszi hónapokban ugrott meg az arány. 

A fővárosi vásárlások átlagárai és átlagos ingatlanméretei is egyértelműen a fiatalabb korosztályok előretörését mutatják.

  • 20-30 évesek: 64 054 000 Ft | 60 m²
  • 30-40 évesek: 73 310 000 Ft | 66 m²
  • 40-50 évesek: 78 544 000 Ft | 73 m²
  • 50-60 évesek: 78 312 000 Ft | 57 m²
  • 60 év felett: 75 921 000 Ft | 58 m²

A budapesti adatok alapján tehát a 30-40 évesek nem a legmagasabb költési szinttel rendelkeznek, de továbbra is stabil, erős jelenlétű, domináns vevői réteg. Ezzel szemben a 20-30 évesek átlagosan 60 m²-t vásárolnak, ami a fővárosi belépőszinthez képest magasabb alapterületnek számít. Legtöbbet pedig továbbra is a 40-50 és 50-60 éves korosztály tagjai költenek, de arányuk jóval alacsonyabb a fiatalabb generációkénál.

„Mindez azt jelenti, hogy a vásárlói piacot ma már nem az idősebb, hagyományosan tőkeerősebb réteg súlya határozza meg, hanem az, hogy a 20-40 évesek nagy számban és kiszámítható kereslettel jelentek meg” – tette hozzá Szegő Péter.

Kapcsolódó cikkünk

Még mindig gyorsan elkelnek a panellakások – aki sokáig gondolkodik, lemarad

Akár 40%-os kamatbónusz a lakástakarékoknál – Így lehet lecsapni a legjobb hozamokra

Megszólalt a Concorde a DH Group gyorsjelentése után

Rekordokat döntöget a DH Group, felfelé módosították az éves várakozásokat

Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai

Nesze neked, Otthon Start: így söpri el a szédületes lakásdrágulás a 3%-os hitel előnyét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Csapkodás a tőzsdéken, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők
Nagygyörgy Tibor: ezért adtam el az Otthon Centrumot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility