Több tízezer további ingatlannal bővülhet az otthon startos kínálat, ha ez valóra válik
A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak – részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt – így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába, és jóval olcsóbbak is azoknál. A kormányzat most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start Programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastjában nézői kérdésre elmondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatás lehetőségét. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

Dr. Panyi Miklós
Miniszterelnökség, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár
Budapesten született. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola diákja, 2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát, majd 2015-ben a Közép-európai Egyetem (CEU) n
A Lechner Tudásközpont adatai szerint országosan több mint 122 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván.

Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és megyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei

– írta a közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László
ingatlan.com, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag
Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z
A külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, illetve amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start Programba ezek az ingatlanok is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

A legtöbb zártkert Bács-Kiskun és Pest megyében található

A Lechner Tudásközpont adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

  • Bács-Kiskun megyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százalékát jelenti.
  • Pest megyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja,
  • Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez 14 százalék,
  • Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami 9 százalék.

A zártkerti lakóingatlanok megoszlása is koncentrált

  • Bács-Kiskunban több mint 5500 zártkerti lakóingatlan található, ami az országos zártkerti lakóingatlan-állomány közel ötödét jelenti.
  • Pest megyében majdnem 5200 ilyen ingatlan van, a teljes mennyiség csaknem 18 százaléka.
  • Békés megyében több mint 3 ezer zártkerti lakóingatlant tartanak nyilván, ami a hazai állomány több mint 10 százaléka.
  • Hajdú-Biharban majdnem 2700 ilyen ingatlan szerepel, ami országosan több mint 9 százalékos részesedést jelent.
