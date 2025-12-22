Megtelt a BEM Center: elérte a 100 százalékos bérbeadottságot a Bem téri irodaház

Mérföldkőhöz érkezett a Market Asset Management Zrt. tulajdonában álló BEM Center Irodaház, amelynek a bérbeadottsága hivatalosan is elérte a 100 százalékot. A Bem téri épületkomplexum utolsó szabad irodaterületére a Wolt és egy amerikai munltinacionális vállalat írt alá szerződést, ezzel teljessé vált a ház bérlői közössége - értesítette a vállalat a Portfolio-t.

A BEM Center sikere azt mutatja, hogy a kiemelkedő minőségű, fenntartható és jó lokációjú irodaházak iránt továbbra is stabil a kereslet. A fejlesztés nemcsak többszörösen díjazott építészeti megoldásaival, hanem komplex szolgáltatási mixével is vonzónak bizonyult a bérlők számára, amit a Property Market Kft. sikeres bérbeadási tevékenysége is igazol.

Az záró tranzakciók keretében egy amerikai multi mellett a Wolt választotta székhelyéül az épületet. A szintén nemzetközi hátterű technológiai és ételszállító cég döntése tovább színesíti a ház bérlői összetételét. Nem mellékes, hogy a Portfolio szerkesztősége már több mint egy éve szintén az irodaházban működik.

A jelenlegi, sokszor kihívásokkal teli piaci környezetben különösen felértékelődik ez az eredmény.

A 100 százalékos bérbeadottság elérése visszaigazolja azt a fejlesztői stratégiánkat, miszerint a bérlők ma már nem csupán munkahelyet keresnek, hanem komplex szolgáltatási ökoszisztémát. Az iroda és a hotel szinergiája, valamint az energiahatékony üzemeltetés olyan értéket képvisel, amely a nehezebb időszakokban is versenyelőnyt biztosít számunkra” – mondta Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója.

A Bem téren található épületegyüttes különlegessége, hogy egyazon komplexumban egyesíti az „A” kategóriás irodaházat és a luxusigényeket is kielégítő Kimpton BEM Budapest Hotelt. Ez a funkcionális fúzió olyan kényelmi és üzleti szolgáltatásokat – a konferenciatermektől a gasztronómiai lehetőségekig – tesz elérhetővé helyben a bérlők számára, amely kiemeli az épületet a budapesti irodapiaci kínálatból.

Címlapkép és fotó forrása: Market Asset Management