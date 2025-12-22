  • Megjelenítés
Megtelt a BEM Center: elérte a 100 százalékos bérbeadottságot a Bem téri irodaház
Ingatlan

Megtelt a BEM Center: elérte a 100 százalékos bérbeadottságot a Bem téri irodaház

Portfolio
Mérföldkőhöz érkezett a Market Asset Management Zrt. tulajdonában álló BEM Center Irodaház, amelynek a bérbeadottsága hivatalosan is elérte a 100 százalékot. A Bem téri épületkomplexum utolsó szabad irodaterületére a Wolt és egy amerikai munltinacionális vállalat írt alá szerződést, ezzel teljessé vált a ház bérlői közössége - értesítette a vállalat a Portfolio-t.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

A BEM Center sikere azt mutatja, hogy a kiemelkedő minőségű, fenntartható és jó lokációjú irodaházak iránt továbbra is stabil a kereslet. A fejlesztés nemcsak többszörösen díjazott építészeti megoldásaival, hanem komplex szolgáltatási mixével is vonzónak bizonyult a bérlők számára, amit a Property Market Kft. sikeres bérbeadási tevékenysége is igazol.

Az záró tranzakciók keretében egy amerikai multi mellett a Wolt választotta székhelyéül az épületet. A szintén nemzetközi hátterű technológiai és ételszállító cég döntése tovább színesíti a ház bérlői összetételét. Nem mellékes, hogy a Portfolio szerkesztősége már több mint egy éve szintén az irodaházban működik.

A jelenlegi, sokszor kihívásokkal teli piaci környezetben különösen felértékelődik ez az eredmény.

A 100 százalékos bérbeadottság elérése visszaigazolja azt a fejlesztői stratégiánkat, miszerint a bérlők ma már nem csupán munkahelyet keresnek, hanem komplex szolgáltatási ökoszisztémát. Az iroda és a hotel szinergiája, valamint az energiahatékony üzemeltetés olyan értéket képvisel, amely a nehezebb időszakokban is versenyelőnyt biztosít számunkra” – mondta Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója.

Még több Ingatlan

Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán

Megvan a megállapodás: két részletben jön az útdíjemelés, ami minden magyar fuvarozót érint

Hetedszer ünnepel együtt a szakma csúcsa − Megnyílt a regisztráció a Portfolio Építőipar 2026-ra

MAM_BEM_01

A Bem téren található épületegyüttes különlegessége, hogy egyazon komplexumban egyesíti az „A” kategóriás irodaházat és a luxusigényeket is kielégítő Kimpton BEM Budapest Hotelt. Ez a funkcionális fúzió olyan kényelmi és üzleti szolgáltatásokat – a konferenciatermektől a gasztronómiai lehetőségekig – tesz elérhetővé helyben a bérlők számára, amely kiemeli az épületet a budapesti irodapiaci kínálatból.

Címlapkép és fotó forrása: Market Asset Management

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet
Felrobbant egy orosz tábornok Moszkvában
Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility