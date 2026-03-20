Megszületett a döntés: március 31-én kiderül, ki nyerte a Rákosrendező megújulására kiírt pályázatot
Megszületett a döntés: március 31-én kiderül, ki nyerte a Rákosrendező megújulására kiírt pályázatot

Lezárult a Rákosrendező jövőjét meghatározó nemzetközi tervpályázat értékelése: a szakmai zsűri tizennégy csapat koncepciójából választotta ki a győztest – olvasható a Rákosrendező projekt Facebook-posztjában. A fejlesztés célja egy új, zöld és megfizethető lakhatást kínáló fővárosi alközpont létrehozása, ennek részletei március 31-én kerülnek a nyilvánosság elé.
Budapest egy több mint száz éve hanyagolt eszközzel élt, amikor

nyílt, nemzetközi urbanisztikai tervpályázatot írt ki

a terület sorsának rendezésére. A döntés helyességét a beérkezett tizennégy átgondolt koncepció is igazolta. Ezek megmutatták, hogy egy ekkora léptékű várostervezési feladatra nem csupán egyetlen jó megoldás létezik.

Bár a bírálóbizottság kiválasztotta a legjobbnak ítélt győztes tervet, a végleges jövőkép várhatóan egy "kollázs" lesz.

Ez legalább négy-öt pályamű legkiválóbb, egymással jól összeilleszthető városszerkezeti ötleteiből áll majd össze – írja Facebook-posztjában Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára.

Rákosrendező jóval több egy elhagyatott barnamezős területnél. A belvároshoz és a Városligethez való közelsége páratlan lehetőséget kínál egy modern városi alközpont kialakítására. Ezt a folyamatot a tervezett közlekedési beruházások, például a kisföldalatti meghosszabbítása, a vasúti fejlesztések és az új, Szegedi úti villamos-felüljáró is támogatják. A cél egy integrált, magas minőségű és élettel teli központ felépítése. Ezáltal elkerülhetők a korábbi évtizedek nagy közlekedési csomópontjainál elszalasztott lehetőségek.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, és Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja. Forrás: Rákosrendező projekt Facebook-oldal

A benyújtott pályázatok meggyőző válaszokat adtak arra, hogyan hozható létre egy európai léptékű városrész. Az új negyed kiterjedt zöldterületekkel és új közparkkal rendelkezik majd, emellett megszünteti a jelenlegi területi szétszabdaltságot. Kiemelt szempont a megfizethető lakhatás biztosítása is, ennek megvalósításához a főváros bízik a kedvezményes uniós hitelkonstrukciók bevonásában, hiszen ezeket a forrásokat kifejezetten a megfizethető lakónegyedek fejlesztésére hozták létre.

A hazai gyakorlatban egyedülálló módon a pályázók részletes digitális modellekkel dolgoztak, így a bírálóbizottság nemcsak a vizuális terveket értékelte:

a szakemberek konkrét számítások alapján tudták összehasonlítani a fenntarthatóságot, a beépítési sűrűséget és a pénzügyi megvalósíthatóságot is.

A folyamat az eredeti ütemterv szerint halad, miután a főváros egy évvel ezelőtt megvásárolta a területet. A szükséges közlekedési infrastruktúra kiépítése állami feladatkörbe tartozik. A teljes városrész felépítése azonban egy évtizedeket felölelő projekt lesz. Az elbírálás szigorú titoktartás mellett zajlott, a szakmai bírálóbizottság kizárólag a sorszámmal ellátott munkák minősége alapján döntött. A nyertes irodák kiléte csak a borítékbontás után válik ismertté, a nagyközönség pedig március végén ismerheti meg a végleges részleteket.

