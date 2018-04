Folytatódnak a horrorsztorik! - 5 millióval többet követelnek egy vásárlón

Foglalót csak akkor fizessünk, ha valóban megbízunk a fejlesztőben!

Mennyibe is kerül az új lakás?

Oszd meg te is a történetedet! A Portfolionál várjuk a különböző olvasói sztorikat, legyen az pozitív vagy negatív az új lakás vásárlással kapcsolatban. Van egy jó történeted? Elégedetten átvetted a lakásod, vagy éppen már azt is megbántad, hogy belefogtál a vásárlásba? Írj nekünk az ingatlancsapat@portfolio.hu címre.

Az új lakások vásárlását illetően már többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, milyen szerződést írunk alá végül a vállalkozóval. Bár van példa arra, hogy még az ügyvéd által átnézett szerződés sem véd meg minket teljesen a nem tisztességes fejlesztővel szemben, abban azonban biztosak lehetünk, hogy egy rossz szerződés végképp nem. Trükköző beruházó pedig sajnos bőven akad. Egy olvasónk számolt be éppen arról, hogy milyen furcsa szerződést kíván velük aláíratni a fejlesztő, akitől egy ikerház felét szeretnék megvásárolni Budafokon.Olvasónk elmondása alapján, már a szándéknyilatkozat megkötésénél 4 millió forintos foglalót kér tőlük a vállalkozó, pedig ebben a ház pontos műszaki paraméterei nem is szerepelnek, azokról még alaposan egyeztetniük kell. A szándéknyilatkozatban szintén szerepel, hogy bizonyos határidőig alá kell írnia a vevőjelölteknek az előszerződést, különben elveszítik a már kifizetett foglalót. Vagyis 4 millió forintot kellene kifizetni egy még jelenleg gyenge műszaki tartalom alapján, amely pénz vissza sem jár, ha nem sikerül megegyezni a paraméterekről. Szintén fokozta olvasónk aggodalmát, hogy néhány nap alatt már árat is emelt a vállalkozó, olvasónk véleménye szerint a komoly érdeklődésüket látva.Történetnek tehát még nincs vége, és olvasónkat nem érte még kár. Az eddigi rémtörténet ismeretében azonban az eddigiek erősen kérdésessé teszik a vállalkozó megbízhatóságát.Az emelkedő újlakás-árakkal már többször foglalkoztunk, a jelenlegi átlagárakkal számolva Budapesten egy 60 négyzetméteres lakást több mint 40 millió forintért lehet megvásárolni a Budapesti Lakáspiaci Riport számai alapján. Erre jön még rá a vásárlás költségei között az ügyvédi díj, illetve a berendezés. Itt azonban még nem érnek véget a költségek, sok projektben nem tartozék a redőny, szúnyogháló vagy a klíma. Ezek mind súlyos pénzekbe kerülnek. Ráadásul sok esetben az ár a legolcsóbb burkolatokat tartalmazza, amelyektől sokan szeretnének eltérni, ha már egyébként is több 10 millió forintot adnak ki az adott lakásért. Ez sem olyan egyszerű azonban mint gondoljuk, mivel egyes fejlesztők ezen a tételen igyekeznek behozni a máshol alulbecsült költségeiket.Az előszerződés megkötésekor még minden rendben ment, bizonyos módosításokat kérhettek a vevők, egyes tételekre azonban csak szóbeli ígéretet kapták, mondván azt nem lehet a szerződésbe beleírni. Intő jel lehetett volna az előbbi mellett, hogy a vevőnek a fejlesztő nem volt hajlandó a lakás műszaki terveit (építészet, gépészet, villamosság) átadni és azt a szerződéshez csatolni. A szerződés melléklete mindössze egy alaprajz volt, egy 2 oldalas elnagyolt műszaki leírás, és egy kép a lakás jövőbeli kinézetéről.Olvasónk minimális változtatásokat szeretett volna a lakáson (kapcsolók, mosógépkiállás), falakat nem mozgatott, illetve az erkélyajtót tolóajtóra szerette volna cserélni. Ezekre a módosításokra kaptak egy több száz ezer forintos tervezői díjajánlatot, maga az ajtó pedig (2,9m) 1 millió forintért került volna beszerelésre az eredeti árban szereplő ajtó árának levonása után. A majdnem 2 millió forintos módosítást végül nem fogadták el, a lakás átvételét követően ezért ismét embereket fogadnak a kapcsolók átrakása miatt.

Ahogy a bevezetőben írtuk, ritka, hogy valaki az alapburkolatokkal kéri az új lakását. Nem volt ez másként olvasónknál sem. A burkolatokat egy alapáras és egy feláras illetve közvetlenül az építést végző cég katalógusából lehetett kiválasztani. Legalábbis elméletileg. Meleg burkolatból ugyanis csak 5 alapáras terméket ajánlottak fel számukra, a teljes kínálatból történő rendelést visszautasították. Azt a tippet kapták a fejlesztőtől, hogy válasszanak valamit, majd szedjék fel a lakás elkészülte után és burkolják újra a felületeket. A hidegburkolatoknál is akadtak gondok, végül az alapáras csempe helyett a katalógusból választott, a beszállítói árhoz képest jóval drágábban került kiszámlázásra.Egy vevőtársuk is pórul járt ugyanebben a projektben. A lakásuk ugyanis 10 négyzetméterrel nagyobb lett végül, mint amire eredetileg szerződtek, ami csak a burkolatválasztáskor megkapott számláról derült ki. Ezért tőlük 5 millió forintnyi különbözet megfizetését követeli a fejlesztő. A dolog pikantériája, hogy a vevők meg sem vették volna az adott lakást, ha tudják, hogy ilyen nagy.