Lakásárak: innen már nehéz nagyot ugrani

Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az árak tekintetében a megkérdezettek többsége szerint tovább folytatódhat az emelkedés, de ennek ütemével kapcsolatban egyre óvatosabbak a becslések. Az óvatosság nem alaptalan, hiszen négy-öt év alatt a mélypontról elértük a válság előtti csúcsokat, a növekedés pedig nem tarthat örökké, bár egyelőre a gazdasági folyamatok nem utalnak arra, hogy a közeljövőben bármiféle korrekció jönne a piacon.

Lakásáfa

Befektetés, külföldiek, hitelezés

Bár a kérdéseket még azelőtt tettük fel, hogy Varga Mihály bejelentette a 2019 végéig érvényes kedvezményes lakásáfa piacról való lehetséges kivezetését, a szakértők közül már így is sokan az áfa valamiféle emelésére számítottak. Hogy jön-e bármiféle ösztönző a 2019 utáni újlakás-piacon, arról jelenleg még nem született döntés.A leginkább kiegyenlített válasz a befektetési célú vásárlók vonatkozásában érkezett, akiknek az arányával kapcsolatban a szakértők stagnálásra számítanak. Az idei évben a vezető ingatlanügynökségek szerint a tavalyinál is több lakás cserélhet majd gazdát, de úgy tűnik, a befektetői és a saját célú vásárlások arányában nem lesz jelentős elmozdulás. A külföldi vásárlók számában is inkább stagnálásra számít a többség, de itt többek szerint enyhe növekedés is bekövetkezhet.

A felmérésben az alábbi szakemberek vettek részt:

Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - Ingatlan.com, Benedikt Károly - Duna House, Horváth Áron - Budapesti Lakáspiaci Riport, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Mester Nándor - Otthontérkép, Pálfi Péter - MRICS, Sápi Zoltán - Eltinga, Soóki-Tóth Gábor - Otthon Centrum, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank és a Portfolio Ingatlan csapata

Ami a hitellel történő lakásvásárlások számát és arányát illeti, a megkérdezettek több mint 90 százaléka továbbra is emelkedésre számít, néhányan gondolják csak úgy, hogy év végéig inkább a mostani szinten maradhat a hitelezés, de a hitelfelvételi hajlandóság csökkenését senki nem tartja valószínűnek. A jövővel szembeni bizonytalanság azonban itt is megmutatkozik abban, hogy a lakáshitelt felvevők 70 százaléka fixált kamattal veszi fel a hitelét, vagyis előre felkészül a kamatok esetleges emelkedésére.