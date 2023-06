Becslések alapján jelentős környezeti hatásai lesznek a debreceni akkumulátorgyártásnak

A magyarországi veszélyes üzemek – így az akkumulátorgyáraké is - engedélyeztetése felszalámizva zajlik. A teljes beruházást fázisokra bontják, csak ütemenként vizsgálják. A Samsung, SK beruházásait is bővítésenként, ütemenként külön engedélyeztetik és a CATL-nél is csak az első gyár dokumentumai ismertek. Ezt a szalámi taktikát a WWF is erősen kritizálta , mert az egész kép, a teljes beruházás környezeti hatásai így sosem ismertek, de nem is nagyon becsültek.