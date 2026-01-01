  • Megjelenítés
2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin
2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin

Vidovszky Áron
A Checklist mai ünnepi különkiadásában azt vizsgáltuk meg, hogy melyek azok a folyamatok, trendek, piaci és politikai mozgások, amelyek a legnagyobb hatással lehetnek 2026-os év tőkepiaci fejleményeire – és hol lehet ebből pénzt csinálni? Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája segít rendet tenni a zajban: amerikai választások és Trump-gazdaságpolitika, a Fed jövője, az AI-beruházások valódi nyertesei és vesztesei, valamint az európai – különösen a német – stimulus sorsa kerül terítékre. Szó esik arról is, mi történik, ha eltűnik a dollár pozitív reálkamata, hogyan érdemes szelektálni az AI-nehéz techvállalatok közül, és miért lehet 2026 a rotáció éve a globális portfóliókban. Az interjút Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

