Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy mintegy négy év oldalazás után kilőtt a Mol részvényárfolyama, és ennek kapcsán utána jártunk, hogy miért pont most történik mindez, mennyire túlárazott jelenleg a papír, és hosszabb távon milyen tényezők befolyásolják a társaság teljesítményét. A témát Mohos Kristóffal, a Portfolio elemzőjével veséztük ki, amely minden bizonnyal előkerül a Portfolio Investment Day konferencián is. A műsor második felében Futó Péter, a Zenga elemzési vezetőjének segítségével megvizsgáltuk, hogy minek köszönhető az albérleti díjak emelkedésének lassulása, az ország különböző részein hogyan alakultak az árak és mennyire lehet tartós ez a trend. Az ingatlanpiac további aktualitásairól a Portfolio Property Warm Up rendezvényünkön lesz szó.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

