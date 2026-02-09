  • Megjelenítés
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közelmúltban tett kijelentéséről volt szó, miszerint a Fidesz gazdaságpolitikájának van egy „nulladik lépése”, azaz hogy a növekedés nem minden áron való cél. A szokatlan megszólalást Virovácz Péterrel, az ING vezető makrogazdasági elemzőjével tekintettük át. A műsor második felében arról volt szó, hogy Portfolio friss privátbanki felmérése szerint december végén a magyar gazdagok számláin lévő összeg megközelítette a 13 ezer milliárd forintot. Kik kezelik a legnagyobb vagyont? Mekkora most egy átlagos privátbanki számla Magyarországon? Több más mellett ezeket is áttekintettük Palkó Istvánnal, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nagy Márton, növekedés – (01:34)
  • Privátbanki vagyon – (23:17)
  • Makronaptár – (37:29)

