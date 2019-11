Ritkán látunk ilyen gyenge kifizetési számot a kormánytól, pedig bőven lenne miből

Míg a megítélt új EU-támogatások összegénél és darabszámánál átlagosnak mondható hónapon van túl a magyar kormány, addig a támogatás kifizetéseknél szokatlanul gyengének mondható az októberi teljesítmény – derül ki hónap eleji rendszeres elemzésünkből. Ezt a magyar költségvetés kedvező helyzete bizonyára nem indokolja, inkább a különböző fejlesztések időigényes és nehézkes előrehaladása lehet a háttérben. Nagy év végi kifizetési hajrá hiányában az eredmény az lesz, hogy sok százmilliárd forinttal elmarad a kormány a saját maga által idénre kitűzött összes kifizetési céltól.

A Portfolio összesítése szerint október elejétől november elejéig összesen csaknem 1100 új uniós pályázati nyertest hirdettek ki Magyarországon, amelyek döntő része a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban, illetve a Vidékfejlesztési Operatív Programban történt meg, így már 153 ezer darab felett jár a 2014-2020-as ciklus összes pályázati nyertesének száma, akik együttesen több mint 9400 milliárd forintnyi forrást nyertek el. A hónap során egyébként 22 milliárd forint összegben hirdettek ki új pályázati nyerteseket, amint az alábbi táblázatunk is mutatja:

Érdemes idősorosan is egy-egy pillantást vetni a megítélt támogatások darabszámát, illetve volumenét rögzítő grafikonokra, amelyek azt mutatják, hogy átlagosnak mondható hónapon vagyunk túl a közel 1100 új nyertessel, illetve a 22 milliárdos összeggel.

Amennyiben az október 5-től november 4-ig történő uniós forráskifizetést nézzük idősorosan, feltűnhet, hogy ott bizony az átlagostól elmaradó a teljesítmény. Sőt, az adataink szerint 69,6 milliárdos kifizetés a februári hónapot leszámítva (amikor egy technikai hatás miatt esett az egyik fejlesztési programban a kifizetés)

tavaly október óta a legalacsonyabb.

Ebből akár az is következhet, hogy az év végi kifizetési hajrára „tartalékoltak” a magyar hatóságok, ahogy az tavaly is történt, de amint már megírtuk: a csendes nyári alkuk hatására több mint 500 milliárd forintnyi uniós támogatás zúdult be az elmúlt hónapokban a magyar állam számlájára, így ebből bizonyára lett volna lehetőség felpörgetni a kifizetéseket. Ráadásul a költségvetés első kilenc havi adatai is arra mutatnak rá, hogy egészen jól áll a magyar büdzsé, így lett volna mozgástér a kifizetések felgyorsítására. Egyébként az első 9 hónapban éppen a tervektől jócskán elmaradó uniós kifizetések miatt áll jól a magyar büdzsé: a kormány az idei évre közel 2000 milliárdos kifizetést tervezett a költségvetési törvényben, de a Pénzügyminisztérium adatai szerint szeptember végéig mindössze 1077 milliárdos kifizetés történt meg, amihez az októberit hozzáadva (közel 70 milliárd forint) még mindig az éves cél masszív alul lövése körvonalazódik.

Arra már egy hónappal ezelőtti elemzésünkben is felhívtuk a figyelmet, hogy bár beömlött a sok brüsszeli támogatás, mégsem lépett a gázra a kormány, azaz nem „nyomta meg” az itthoni támogatás-kifizetéseket és ez októberben sem történt meg. Emögött állami költségvetési okok híján leginkább az a magyarázat, hogy a projektek végrehajtása időigényes és most már inkább teljesítés alapú számlákra tud fizetni a magyar állam a korábbi időszakra jellemző megnyomott előleg kifizetések után. Az összes kifizetések volumene egyébként már átlépte a 6500 milliárd forintot is.

A még mindig új pályázati forrásokra váró cégeket a fentieknél jobban érdekli, hogy várhatók-e még kiírások, és ha igen, mikor és milyen célokra. Ezen kérdések megválaszolásához most frissítettük a cégeknek leginkább érdekes GINOP helyzetét és azt láthatjuk, hogy a 8 fejlesztési alprogram (prioritás) mindegyikében a 7 évre rendelkezésre álló keretösszeg legalább 100%-át meghirdették már pályázatok formájában (első narancssárga oszlop) és a megítélt támogatások volumene is átlépte már a 100%-ot. Kivétel ez alól az energetikai fejlesztéseket célzó négyes prioritás, de ott a közelmúltban két nagyobb pályázatot is meghirdettek már ennek „orvoslására”, így várhatóan néhány hónapos távon annak mutatója is 100% fölé megy.

A cégek mindezek miatt tehát abban bízhatnak, hogy

a technikai feltevésként alkalmazott 319-es euróárfolyamnál tartósan gyengébb lesz a forint és így még lesznek elosztható pályázati többlet keretek

az eddig kiosztott források egy részét visszaadják a projektgazdák különböző okok miatt (visszahulló források az utolsó oszlopban, amelyek volumenét erős feltételezésekkel mintegy 220 milliárd forintra becsüljük)és amelyek még a 2014-2020-as ciklusban újra kioszthatóvá válnak

a 2007-2013-as fejlesztési ciklus visszatérítendő forrásainak egy részét esetleg a cégeknek is kiosztják még a mostani ciklusban

bizonyos fejlesztési indikátorok alulteljesítéséből adódó forrásátcsoportosítás miatt megnyílnak még pályázati keretek, ahogy arra egy minapi cikkünkben külön felhívtuk a figyelmet.

Végül érdemes azt átnézni, hogy az októberi uniós fejlesztési eredményekkel hogyan állunk a 7 éves ciklushoz képest. Amint látható: a 7 évre szóló meghirdetett fejlesztési források jóval 10 ezer milliárd forint felett járnak, ezek közül a megítélt támogatások volumene 9420 milliárd forintot tesz ki (a 7 éves keret 102,6%-át). Az idehaza kifizetett támogatások volumene 6525 milliárdnál (71,1%), míg a Brüsszelből átutalt pénzek volumene októberben csekély, 30 millió eurós emelkedés nyomán kb. 3120 milliárd forintra emelkedtek (a 7 éves keret 39,1%-ára).

Ez még mindig azt jelenti, hogy itthoni támogatás-megelőlegezés és a brüsszeli átutalások között bő 3000 milliárd forintos maradt a különbség, de amint fentebb láttuk: még ezzel együtt is jól áll az idei büdzsé.

Sőt, az év végéig várhatóan még jelentős brüsszeli átutalások várhatók a nyári alku nyomán, így ahogy rámutattunk egy közelmúltbeli cikkünkben: még hatalmas pénzköltekezést hajthat végre a kormány év végéig, ha szeretne.

