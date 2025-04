Átláthatatlan káosz az uniós támogatásoknál: 7,4 milliárd euró sorsa bizonytalan

Szabó Dániel 2025. április 10. 07:00

Az Európai Számvevőszék 2025 áprilisában közzétett jelentése új megvilágításba helyezi az Európai Unió és a nem kormányzati szervezetek közötti finanszírozási kapcsolatot. A dokumentum több szempontból is rávilágít arra, hogy az uniós költségvetésből nyújtott támogatások átláthatósága továbbra is korlátozott, és hogy az EU intézményeinek jelentős kihívást jelent a támogatások címzettjeinek pontos azonosítása, a források követése, valamint az uniós értékek betartásának ellenőrzése terén. Bár az Európai Bizottság és más uniós szervek az elmúlt években több intézkedést is hoztak a pénzügyi átláthatóság javítására, a Számvevőszék értékelése szerint ezek eredményessége részleges, és az adatkezelés minősége, valamint az elszámoltathatóság szintje még mindig nem kielégítő.