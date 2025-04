Szép csendben egy másik ország lehet EU-tag hamarosan, amíg a világ Ukrajnáról beszél

Szabó Dániel 2025. április 13. 12:00

Miközben az uniós bővítésről egyre intenzívebb szakmai vita zajlik, és leginkább Ukrajnáról beszélünk, Montenegró már fél lábbal bent is van az Európai Unióban – méghozzá úgy, hogy az ország már több mint egy évtizede az eurót használja hivatalos fizetőeszközként. A kis balkáni állam nemcsak földrajzi közelsége, hanem politikai elkötelezettsége, intézményi állapota és külpolitikai orientációja révén is kiemelkedik a nyugat-balkáni bővítési mezőnyből. Kérdés, hogy a másik lábbal is be tud-e lépni a közösségbe – és ha igen, mikor.