Óriási fordulat az EU-ban: a gazdák győztek, de így is kevesebb pénzt kapnak

Portfolio 2025. július 07. 08:31

Az Európai Bizottság visszakozott a Közös Agrárpolitika radikális átalakításától, miután heves ellenállásba ütközött a tagállamok és a gazdaszervezetek részéről. A rendszer szerkezete megmarad, de a költségvetés így is 15–25 százalékkal csökkenhet. A gazdák attól tartanak, hogy strukturális védelem mellett is érdemi forrásokat veszítenek – számolt be a Politico.