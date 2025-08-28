  • Megjelenítés
Erős pályázati dömpinggel indul az ősz, akár a negatív gazdasági környezetben is fordulat jöhet
Uniós források

Erős pályázati dömpinggel indul az ősz, akár a negatív gazdasági környezetben is fordulat jöhet

Portfolio
Ősszel pályázati hullám jön: 2025 szeptember–november között 300–500 milliárd forint új és újranyíló keret érkezik energetika, K+F, zöld- és digitális átállás, valamint agrár fókuszban. A KSH szerint 2025 második negyedévében a beruházások volumene 8%-kal csökkent, ezért Rádler Csaba, a pályázat- és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtó Rekontir Cégcsoport értékesítési igazgatóhelyettese szerint a következő hónapok célzott támogatási programjai érdemi ellen­ciklusos lökést adhatnak, ha a cégek időben felkészülnek: projektszintű megvalósíthatóság, bankolhatóság, és szabályos elszámolás – ezek döntik el a tényleges lehívhatóságot.

Az uniós források kapcsán számos hírrel találkozni, akár a következő, 2028-as költségvetést tekintve, amely gyökeres változásokat ígér az eddigiekhez képest, jelentősen megemelve a hadi kiadásokat, vagy éppen a Magyarország kapcsán visszatartott kohéziós források témájában, ahol továbbra is, több mint 19 milliárd euró (több ezermilliárd forint) sorsa bizonytalan.

A jelenleg is elérhető, és még idén kiírásra kerülő pályázatokról azonban kevesebb szó esik, pedig több száz milliárd forintnyi támogatás lesz elérhető a következő hónapokban. A teljesség igénye nélkül nagy a várakozás a KAP Stratégiai menetrend soron következő elemeinél, a Jedlik Ányos Energetikai Program nyitott és társadalmi egyeztetés után megjelentetésre váró pályázatainál, valamint a kutatás-fejlesztés területén, a GINOP+ operatív programban és az NKFIH keretrendszerében is, a masszív 155 milliárd forint kerettel elérhető, Nemzeti Bajnokok konstrukcióról nem is beszélve. Ezek a források Rádler szerint gazdasági élénkülést fognak magukkal hozni.

A magyar gazdaság drasztikus lassulása közepette – KSH friss adatai szerint a beruházások volumene 2025 II. negyedévében 8,2%-kal csökkent, úgy, hogy a visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása még mérsékelte is - a pályázati források hatékony felhasználása jelentős lendületet adhat a vállalkozásoknak, különösen az energetika, kutatás-fejlesztés és az élelmiszeripar területén, amelyek az Európai Unióban a következő 15-20 évben továbbra is biztosan fókuszban lesznek.

Kapcsolódó cikkünk

Hihetetlen, de még a gödörben is tudott tovább esni a magyar beruházás

„Ma Magyarországon a KKV szektor tagjaitól kezdve, a nagyvállalati vezetőkig, mindenki egyfajta lassulást, recessziót érzékel. Csökkenő megrendelésállomány mellett, az óvatos, megfontolt üzletpolitika érthető, de az ország közös érdeke, hogy élénküljenek a beruházások. Mi folyamatosan monitorozzuk a lehetőségeket, rendszeresen felhívjuk az ügyfeleink és más gazdasági szereplők figyelmét is arra, hogy milyen széles körben érhetőek el pályázati-, valamint hitelforrások, illetve melyek az előkészítés kritikus elemei” – mondta a Portfolio-nak Rádler Csaba, a kiemelt nagyberuházásokhoz kapcsolódó pályázat- és projektmenedzsment mellett, építész tervezés és műszaki ellenőrzés területén is aktív Rekontir Cégcsoport értékesítési igazgatóhelyettese.

Rádler Csaba
Rádler Csaba, a Rekontir Cégcsoport értékesítési igazgatóhelyettese

„Több esetben azt látjuk, hogy a Top200 cégek döntéshozóinak is kiemelt felelősség és kockázat, egy-egy – pályázathoz kapcsolódó – stratégiai beruházás, így különösen fontos a megfelelő tanácsadó, projektmenedzser partner. Annál is inkább, mert alacsony színvonalú projektmenedzsment esetén nagyobb a támogatásvesztés, a szabálytalan projektmegvalósítás kockázata, de minimum elhúzódik és több erőforrást visz el a projekt a napi működés mellett, mint az indokolt lenne” – tette hozzá Rádler, aki szerint a pályázati világ jelenleg rendkívül sokszínű: számos lehetőség most is elérhető, sok esetben várni kell még néhány hetet a források megnyitására, mert még a társadalmi egyeztetés zajlik, de korábban felfüggesztett pályázatok is újra nyílhatnak hamarosan a feltételrendszer finomhangolása után.

Ebben a környezetben a Rekontir korántsem kizárólag pályázatíró cégként támogatja az eligazodást, hanem – sok esetben élvonalbeli nagyvállalatoknak - mérnöki szolgáltatás keretében a fejlesztési projektek előkészítéséhez szükséges műszaki támogatást ad és akár korai fázisú, koncepcionális költségbecsléseket is készít.

Nagy a várakozás az agrárium- és különösen a feldolgozóipar területén

Az agrárium többnyire kevesebb figyelmet kap a nemzetgazdasági növekedés számainak elemzésekor, pedig körülbelül – a mezőgazdaság és az élelmiszeripar együttesen – 7-8 százalékát teszi ki a teljes magyar GDP-nek. Rádler szerint, ha a KAP pályázatokhoz köthető projektek elindulnak, akkor sok építőipari, technológiai és egyéb beszállító vállalkozás jut munkához, ami egy érezhetőbb gazdasági élénkülést is okozhat, ezek multiplikátor hatásaiból adódóan.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a banki szakember: a magas kamatok mellett a pályázatokra vár az agrárium

2024 őszén minden eddiginél nagyobb érdeklődés és támogatási keret többszörös „túligénylése” övezte az új KAP Stratégia beruházási pályázatait:

  • élelmiszer- és takarmányipar (200 milliárd forint),
  • állattartás (200 milliárd forint),
  • kertészet (75 milliárd forint)
  • és öntözésfejlesztés (50 milliárd Ft)

Ez a több százmilliárdos fejlesztési igény azt is magával hozta, hogy a kormányzat jelentős átcsoportosításokat és keretemeléseket hajtott végre, annak érdekében, hogy minél több beruházás biztosan megvalósuljon. A nagyobb cégek közül már jópáran elindították a legszükségesebb beszerzési- és építési folyamatokat, de jónéhányan természetesen csak a támogatás függvényében hajtják majd végre a projekteket. A szakértő szerint

a következő 10-15 évet meghatározó fejlesztések akkor lesznek sikeresek, akkor hozzák az eredetileg kitűzött megtérülési számítások eredményét, amennyiben a megvalósítás és a támogatás elszámolás professzionálisan koordinált.

Kapcsolódó cikkünk

Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Az ingyen pénz volumene mellett, nő a pályázati felelősség és a kockázat is

Amíg a korábbi ciklusokban helyenként megengedőbb volt a hatóság, ez erősen megváltozni látszik. Egy elnyert támogatás esetében is nagyon fontos, hogy a mérföldköveket, határidőket betartsák, különben szinte pár hónapon belül megállhat a projekt, rosszabb esetben visszafizetésre is sor kerülhet.

Rádler Csaba

„Egy fejlesztési irányvonal soha nem egyenes a cél eléréséig, de az, hogy mekkora szerpentinen kell fölmenni, vagy esetleg tudunk-e egy biztonságos felvonót építeni, az erőteljesen azon múlik, hogy ki milyen helyismerettel és tapasztalattal rendelkezik” – mondta Rádler, felhívva a figyelmet arra, hogy a pályázatírói piacon az agrár, élelmiszeripari területhez kapcsolódóan rengeteg olyan új szereplő jelent meg, amelyek még nem rendelkeznek releváns tapasztalattal a korábbi vidékfejlesztési pályázatokhoz és abból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan, márpedig ez a legkomplexebb elszámolást  és projektmenedzsmentet igénylő pályázati forrás, különös tekintettel a kifogáskezelésekre és a műszaki tartalomváltozásokra.

Uniós források

A vidékfejlesztési program pályázatait szabályozó rendeletek, jogszabályok köre is több ponton megváltozott, tehát a KAP Stratégia egy újfajta környezetben indul, ami jelentős tapasztalatot, odafigyelést igényel.

El lehet követni olyan szakmai hibákat, melyek akár befolyásolják a jogosultságot, vagy éppen az is előfordulhat, hogy egy 2 milliárd forintos támogatási igényből csak 1,6-ot ítélnek meg, szakmai hibák, vagy gyenge üzleti tervből adódóan, ez pedig már a projekt megtérülését is veszélyeztetheti

– tette hozzá a szakember.

Energiatárolás – Nagy potenciál, nagy remények

Bár a Jedlik Ányos Energetikai Programban jelenik meg, de erőteljesen a mezőgazdasághoz kapcsolódik a Biogáz- és biometán-termelés növelését célzó felhívás, amellyel a cél a földgáz kiváltása, valamint a fenntartható energiatermelés és körkörös gazdálkodás előmozdítása. Ehhez inputként jellemzően trágya és egyéb növényi hulladék, tehát a mezőgazdaság melléktermékei szükségesek. „Azt gondolom, hogy ez egy kapocs a KAP és az energetikai támogatáspolitika között, több ügyfelünk is gondolkodik ebben, de itt bizonyos esetekben nyilvánvalóan szektorokon átívelő együttműködésre, magasabb szintű hatástanulmányokra, technológiai analízisekre is szükség van” – hívta fel a figyelmet a Rekontir értékesítési igazgatóhelyettese.

Kapcsolódó cikkünk

Villámgyorsan fogy a 440 milliárdos keretösszeg, pedig csak most indul be igazán a program

Amit Rádler mindenképpen kiemelendőnek tart a Jedlik Ányos programban az a megújuló alapú energiatermelés és – tárolás. Ennek fókuszában az energiaintenzív vállalatok állnak, ide tartozik többek közt a nehézipar, de ide sorolható a járműipar, és az élelmiszeripar is. Ezeknél a vállalatoknál számos esetben már telepítettek megújulókat, jellemzően napelemeket, de további energiatárolási beruházásokkal még hatékonyabb rendszeroptimalizálás érhető el. Ez a pályázat jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, jellemzően olyan közép és nagyvállalatokat céloz, ahol a telepített megújuló energiatermelést például nem tudják napközben elfogyasztani, vagy a hétvégi – ki nem használt – megújuló termelést tudnák eltárolni.

Kapcsolódó cikkünk

Több száz milliárd forint támogatás zúdul most a magyarokra: összeszedtük, hogy mit érdemes tudni

Kutatás-fejlesztési és digitalizációs források

A kutatás-fejlesztési pályázatok területén is jelentős források állnak rendelkezésre és vállalkozás mérettől függetlenül mindenki találhat megfontolásra érdemes alternatívát idén ősszel. A mindent átható mesterséges intelligencia térhódítása mellett, a fő prioritások az egészségügy, az egészséges életmódhoz kapcsolódó fejlesztések, a zöld átállás, az energetika, a környezetvédelem és a digitalizáció.

A Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program elsődleges célja, hogy piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás létrehozására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységet támogasson, 10 milliárd forintos keretösszeggel, 3 milliárdos max. támogatással. A GINOP Plusz – Fókuszterületi innovációs projektek támogatása elnevezésű felhívást is hamarosan újranyitják jelentős, több tízmilliárdos kerettel – max. 1,2 milliárdos támogatási plafonnal, ahol KKV és nagyvállalat akár konzorciumban is indulhat majd. Végül, de nem utolsó sorban az Energetikai kutatás-fejlesztési projektek támogatása KKV-k és nagyvállalatok számára egyaránt elérhető 13 milliárd forintos kerettel és 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás maximummal. A támogatási kérelmeket október 21-ig lehet benyújtani.

A DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program) keretében számos olyan pályázati felhívás található, amely kimondottan a big data, a mesterséges intelligencia és a blockchain technológián alapuló fejlesztéseket célozza. Ezek a pályázatok különböző méretű vállalkozások számára elérhetőek, a nagyvállalatoktól kezdve a KKV-kig és a startupokig.

Nemzeti Bajnokok, avagy egy kombinált hitelprogram is lehet vonzó alternatíva

A GINOP Plusz program részeként elérhető Nemzeti Bajnokok pályázat – 155 milliárd forintos keretösszegével - különösen kedvező lehetőséget kínál a fejlődni kívánó vállalkozások számára. Bár sokan elsőre óvatosak a hitellel kombinált konstrukciókkal szemben, a szakértő szerint a program rendkívül ígéretes: "A konstrukció feltételrendszere alapján akár 3-4 évig eltolható a hiteltörlesztési kötelezettség, és ha valaki komolyabb technológiai fejlesztést hajt végre, az akár 100%-ban finanszírozható ebből a forrásból" – emelte ki. Ráadásul, ha a vállalkozás a lehető legmagasabb hatásfokkal valósítja meg a projektet, akkor a maximum 600 millió forintos támogatás 30%-a vissza nem térítendő támogatássá alakulhat.

Kapcsolódó cikkünk

Vállalkozók, figyelem: könnyítés jön a Nemzeti Bajnokok Hitelprogramnál

Jó hír a vállalkozásoknak, nő a kedvelt támogatás keretösszege

A forrás összességében olyan agilis, éles piac és üzletpolitikával rendelkező cégeknek van kitalálva, amelyek egyébként is fejlesztenének, a kérdés csak az, hogy milyen forrásból.

Ez egy 0%-os hitel, amely jóval kedvezőbb, mint a piacon elérhető beruházási hitelek, amelyeknél a jelenlegi 6,5%-os BUBOR mellett a körülbelül 2%-os kereskedelmi banki marzsot is ki kell fizetni

– tette hozzá Rádler, aki egyúttal kiemelte, hogy a Rekontir jellemzően éppen az összetett beruházásokat végrehajtó „Nemzeti Bajnokokkal”, a gazdaság felső 1%-ával dolgozik együtt, mert itt mutatkozik meg igazán az a hozzáadott érték, amely a kiegészítő szolgáltatásaikból fakad: minél komplexebb, minél összetettebb, minél nagyobb egy projekt, annál inkább mindenki szeretné a kiemelt beruházását egy professzionális, magas minőségi sztenderdek szerint dolgozó partner kezében tudni.

A szakértő szerint összességében az látszik, hogy egy szűkülő, nehezedő gazdasági környezetben még inkább felértékelődnek a hamarosan megnyíló – vagy már elérhető – uniós források, amelyekhez ugyanakkor az eddigihez képest új jogszabályi háttér és szigorodó pályázati rendszer is kapcsolódik, ezért kiemelt jelentőségű, a megfelelő referenciákkal és az új tudást gyorsan és dinamikusan elsajátítani tudó tanácsadó megválasztása.

A cikk megjelenését a Rekontir Cégcsoport támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna litvania
Uniós források
Magyar vétó esetén technikai úton folytathatnák Ukrajna csatlakozását
Pénzcentrum
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility