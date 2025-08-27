  • Megjelenítés
Megszólalt a banki szakember: a magas kamatok mellett a pályázatokra vár az agrárium
A pályázatok és a kamattámogatások várhatóan fellendítik az agrárfinanszírozást az év végén, miközben a szektor továbbra is jelentős kihívásokkal néz szembe - mondta el Szabó István az OTP Bank Agrárgazdasági Értékesítési Igazgatóságának vezetője az Agrárszektor portálnak. A szakember megjegyezte: sokat várnak a vállalatok a várhatóan szeptembertől induló minősített céges hitelektől is.

Az agrárfinanszírozás területén az év utolsó hónapjaiban a pályázatok, a kapcsolódó kamattámogatások, valamint az alkalmazkodás és kockázatkezelés kerül előtérbe

– nyilatkozta az Agrárszektornak Szabó István, az OTP Bank Agrárgazdasági Értékesítési Igazgatóságának vezetője. Kiemelte, hogy bár a pályázatok és a hamarosan érkező kedvezményes vállalati hitelek jó lehetőséget kínálnak, a beruházások megvalósítását alaposan át kell gondolni a jelenlegi kockázati környezetben. A korábbi várakozásokkal ellentétben elmaradt a kamatcsökkentés, és Szabó szerint

az idei évben nagy valószínűséggel a jelenlegi jegybanki alapkamat marad hatályban.

Ugyanakkor jelezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank forrásainak bevonásával adminisztratív intézkedések segíthetik a finanszírozást, amelyeket az agrárvállalkozások is igénybe vehetnek majd. A szakember rámutatott a különböző támogatási lehetőségekre: a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében maximum 10 százalékos kamattámogatás és legfeljebb 5 százalékos garanciadíj-támogatás érhető el.

Emellett várhatóan szeptemberben indul a minősített vállalati hitelprogram, amely 10 éves, Buborhoz kötött árazású beruházási hitelek igénybevételét teszi lehetővé.

"Úgy gondolom, hogy az agrárfinanszírozás szempontjából a jövő évet a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben meghatározott pályázati kiírások finanszírozása, valamint a hozzá kapcsolódó kamattámogatás fogja meghatározni" – fogalmazott Szabó István.

A pályázati folyamatokkal kapcsolatban elmondta, hogy már megjelentek az első támogatói okiratok a kisebb szereplőknek szóló kiírásoknál, például az állattartó telepek korszerűsítését és az élelmiszeripari fejlesztéseket célzó pályázatoknál. A nagyobb cégeknek szóló élelmiszeripari pályázatoknál szintén vannak már nyertesek. Megjegyezte:

Jónéhány ügyféllel mi már tárgyaltunk a finanszírozással kapcsolatban.

A nagyobb állattartó telepeket érintő döntések várhatóan az év harmadik negyedévének végén vagy a negyedik negyedévben jelennek meg. Ezek a projektek jelentős volumenű beruházásokat jelentenek, ami új lehetőségeket teremt a bankszektor számára is. Az alacsony hitelkeresleti környezetben a bankok között erős verseny várható, így a pályázóknak érdemes több finanszírozási ajánlatot bekérni.

Szabó István hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben továbbra is jelentős kihívások vannak.

Az állattenyésztők esetében a madárinfluenza és a száj- és körömfájás jelenti a fő kockázati tényezőket, míg az élelmiszerfeldolgozók számára a szabályozási lépések, például az árrésstop okoz problémákat. A szántóföldi növénytermesztőknek az aszállyal kell megküzdeniük, ami miatt át kell gondolniuk a kukorica és napraforgó termelését.

A szakember szerint ezek a kérdések lesznek a fő témái a Portfolio Agrárszektor konferenciának Siófokon, ahol a várakozások kettészakadtak: egyesek optimistán, mások pesszimistán tekintenek a jövőbe. Mint fogalmazott:

Ha tudunk alkalmazkodni, ha a lehetőségekkel tudunk élni, akkor az optimista hangok erősödhetnek meg.

