Az Atlanti-óceán túlsó végén is megtesznek mindent Ursula von der Leyen mestertervéért

Az utóbbi hetekben egyre kérdésesebbé vált, hogy létrejöhet-e az 50 milliárd eurós hasznot ígérő kereskedelmi egyezmény a Mercosur-országok és az EU között. Hiába látja be szinte minden tagállam, hogy előnyös lenne újabb piacokat szerezni az unióban gyártott termékeknek, az európai agrárszektor attól retteg, hogy a dél-amerikai hústermékek túlzottan lenyomják majd az áraikat, ezért Brazília most újabb garanciákat ad, hogy az eddig szkeptikus európai törvényhozók is beálljanak a szerződés mögé.

2040-re évi 50 milliárd euróval növelhetné az unió exportkeresletét a Mercosur-államokkal (Argentina, Brazília, Paraguay, Uruguay) kötött partnerség, azonban az hiába lett szinte biztosra beharangozva szeptemberben, a december 20-i aláírás könnyen elmaradhat, ha nem sikerül meggyőzni minden érdekeltet.

Ahogy arról nemrég részletesen írtunk, az európai gazdák egy jelentős része attól tart, hogy a dél-amerikai húsok olcsósága miatt nekik is engedni kéne áraikból, ezért hiába érti mindenki, milyen nagy potenciál rejlik a Mercosur-megállapodásban, több tagállam kormánya – köztük a francia, lengyel és magyar – továbbra sem hajlandó leszavazni a paktumot.

A legemlegetettebb eleme a megállapodásnak a marhahúsimport, azonban ebből még a 2030 után elérhető maximum kedvezményes behozatali kvóta is csak 1,5 százalékát teszi ki az európai fogyasztásnak, és minden termék esetében félévente külön vizsgálnák az exportált áru mennyiségét, minőségét és piacra gyakorolt hatásait, ez azonban egyelőre nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy meggyőzze a szkeptikusokat.

Miután egyes uniós szereplők elégtelennek találták a biztosítékokat, most éppen Brazília próbálja meggyőzni a Mercosur többi tagját, hogy egy újabb kiegészítéssel garantálják az európai gazdák nyugalmát. A Politico által szerzett információk szerint a brazil vezetés azt szeretné, ha előre elfogadnának extra védőintézkedéseket, hogy ez se akadályozza a december 20-án esedékes aláírást.

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottsága (INTA) még vitatja a kérdést, de elvileg azt szeretnék, ha

termékenként lefeleznék azokat a küszöbértékeket, amelyek meghaladása soron kívüli vizsgálatot eredményeznek.

Ha a brazil kezdeményezés elégnek bizonyul a szkeptikusok meggyőzésére, és az EP elfogadja a védőintézkedéseket, akkor a tagállami vezetők december 18–19-i csúcstalálkozóján adhatják meg a felhatalmazást a Bizottságot vezető Ursula von der Leyennek, hogy másnap aláírhassa a Mercosur-partnerséget.

Címlapkép forrása: EU