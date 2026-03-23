Nemzetközi reformért veri az asztalt Brüsszel, harcba küldi legkeményebb tárgyalóját

Az Európai Unió egyre erőteljesebben próbálja leszorítani a kínai importhullámot, amely hónapról-hónapra nagyobb nyomást gyakorol az amúgy is gyengélkedő európai iparra.
A kérdés a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tárgyalásain fog napirendre kerülni, ahol Brüsszel nemzetközi reformokat sürget majd a globális kereskedelmi helyzet újrarendezéséhez, amit Maroš Šefčovič kereskedelmi biztosnak kell majd tolmácsolnia - írja az Euractiv.
Šefčovič 17. éve dolgozik biztosként különböző pozíciókban, de a jelenlegi ciklusban a kereskedelmi tárcát kapta meg és szerint a jelenlegi rendszer már nem képes megfelelően kezelni a kínai gazdasági modellből fakadó kihívásokat. Elmondása szerint
a „túlkapacitás és a nem piaci alapú politikák” kezelésében a WTO eddig nem volt elég hatékony, ezért „komoly reformokra” van szükség.
A csütörtöki, kameruni találkozón az EU világossá kívánja tenni, hogy Kína felemelkedése alapjaiban változtatta meg a globális kereskedelmi környezetet.
Kiemelkedő vásárlóerejével az EU régóta szabályozói nagyhatalom, így alapvetően sok eszköze van kezelni még egy Kínához hasonló nagyhatalmat is, azonban az amerikai vámintézkedések árnyékában és a kialakult függőségek miatt jelentősen szűkült a mozgástere.
Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései miatt ráadásul jelentős mennyiségű, olcsó kínai ipari termék terelődik át az európai piacra, miközben az EU exportőrei is nehezebb helyzetbe kerülnek.
Eközben az EU Kínával szembeni kereskedelmi hiánya 335 milliárd dollárról 375 milliárd dollárra nőtt 2024 és 2025 között.
Kína kereskedelmi többlete persze globális szinten is jelentkezik, így 2025-ben az 1200 milliárd dollárt is elérte, és a várakozások szerint 2026-ban ezt is meghaladhatja. Šefčovič szerint ezért „új egyensúlyra” van szükség a WTO-n belül, amely újradefiniálná a tagállamok jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a túltermelésből fakadó torzulásokra.
Nem lesz könnyű dolga azonban érdemi eredményeket elérni, ugyanis az USA évek óta blokkolja a szervezet fellebbviteli testületének bírói kinevezéseit, ami gyakorlatilag megbénította a vitarendezési rendszert.
Erre válaszul Brüsszel a több mint 60 országot tömörítő, 2020-ban létrehozott ideiglenes választottbírósági mechanizmushoz való csatlakozásra ösztönözné a tagokat,
hangsúlyozva, hogy továbbra is a multilateralizmus továbbra is cél, de szükség esetén alternatív, többoldalú megoldásoktól sem szabad elriadni.
Címlapkép forrása: EU
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
