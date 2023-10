Magasabb fokozatra kapcsol a BNPL-őrület Magyarországon: nyakunkon a fizetési forradalom?

Új piaci szereplővel gazdagodott októberben a hazai "Buy Now, Pay Later" (Vásárolj most, fizess később) piac, ugyanis a Klarna nevű svéd fintech bejelentette, hogy Magyarországon is elindítja a részletfizetési szolgáltatását. Ennek apropóján megnéztük, hogy áll a hazai BNPL piac, mire lehet számítani a jövőben, és hogy egyáltalán megéri-e BNPL szolgáltatásokat használni egy-egy termék vásárlásakor. A piac mind a négy szereplőjét megszólaltattuk.

Vásárlás fizetés nélkül?!

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy egy termék árát egyszerre túl soknak érezte, vagy csak nem akarta előre kifizetni, amikor a webshopból rendelt valamit. Kézenfekvő megoldás lehet az áruhitel is, sokaknak azonban túl nagy elköteleződés lehet a plusz költségek, a hosszú igénylési folyamat és futamidő miatt. Erre nyújtanak megoldást a fizetési piac legújabb innovátorai, a "Buy Now, Pay Later" (vásárolj most, fizess később), vagyis a BNPL-piac éllovasai. A szolgáltatás használatával a vásárlók nem azonnal, hanem később, egy összegben vagy részleteiben egyenlíthetik ki a vételárat, ami legtöbbször ingyenes, így jól jöhet például egy nagyobb vagy váratlan kiadásnál, vagy egyszerűen akkor, ha a webshopból való rendelés után fizetés előtt inkább kipróbálnánk a kiszemelt árucikket.

A Buy Now Pay Later (vásárolj most, fizess később) egy olyan innovatív fizetési és hitelezési megoldás, amely megkönnyíti egy adott árucikk vagy szolgáltatás kifizetését. Bár e tevékenységnek nincsen pontos definíciója,

nagyjából mindegyik egy logika mentén működik: a vásárló nem azonnal, hanem később, meghatározott időszakokban, részletekben vagy egy összegben fizet a termékért.

Hasonló megoldások már eleve is léteztek Magyarországon, hiszen eddig áruhitelre és részletre is lehetett árucikkeket vásárolni, előbbinél a bank, utóbbinál a kereskedő futja a fizetési kockázatot. Magyarországon jelenleg 3 BNPL-szolgáltató működik, hamarosan azonban egy negyedik is megvetheti a lábát a piacon:

a „white label” (azaz saját brand nélküli, weboldalba beágyazható plug-in) cégként működő InstaCash ,

, a lakossági faktoring tevékenységet folytató IzzyPay ,

, a harmadikként említett, de elsőként elindult BNPL-szolgáltató szintén faktoring jellegű PastPay ,

, majd októberben jött a hír, hogy negyedikként a világ több országát is megjárt svéd startup, a bankként működő Klarna is csapatot épít Magyarországon.

A négy piaci szereplő működését a cikk végén mutatjuk be részletesebben.

Ezek a fizetési megoldások leginkább a 20-25 éves korosztályban népszerűek, a teljes BNPL-vásárlások 46,5%-át a Z generáció tagjai teszik ki. A kelet-közép-európai régió egyébként viszonylag le van maradva a BNPL-szolgáltatások kihasználtsága terén, e téren talán csak Lengyelország a kivétel, ahol a BNPL fizetések értéke folyamatosan, átlagosan 12,6%-kal nő. A régiónkban a vásárlások mindössze 2%-át bonyolítják le BNPL-en keresztül, míg Skandináviában ez az arány már meghaladta a 20%-ot - olvasható az InstaCash tanulmányában.

Mi okozza a sikert?

A BNPL sikere szinte megkérdőjelezhetetlen: abban az országban, ahol megjelenik a piacon, a fizetési megoldások közötti aránya dinamikusan növekedik. Az Egyesült Államok fogyasztói egy kutatásban elmondták, hogy többek között az átláthatóság, a költések nyomonkövethetősége, a vásárlási folyamat egyszerűsége és a bizalom miatt választották a BNPL-t a termékek megrendelésekor. Az InstaCash kutatása szerint a magyarok kicsit eltérő okokból veszik igénybe az ilyesfajta szolgáltatásokat, a legfontosabb érvekként ugyanis az alábbiakat jelölték meg:

nagyobb összegű és nem várt kiadások esetén jelentős pénzügyi segítség,

0%-os vagy kedvező kamatok esetén racionális döntés a BNPL-vásárlás,

a BNPL segítségével akár nagyobb kiszerelés irányába is terelhető a vásárlás, hiszen így kedvezményes lehet a vételár.

A BNPL-szolgáltatásoknak azonban árnyoldala is van: a túlzott eladósodás, a felesleges vásárlások itt is negatívan befolyásolhatják egy-egy vásárló pénzügyi helyzetét. A BNPL-megoldások ugyanis növelhetik az indokolatlan, nem megfontolt vásárlások számát, hiszen a részletfizetéssel olcsóbbnak is tűnhet egy olyan termék, amely teljes áron egyébként nem biztos, hogy megérné.

Egy kutatás szerint a vásárlók 57%-a bánt már meg BNPL-szolgáltatással történt nagy összegű vásárlást.

Ily módon – és az egyszerűsített hitelbírálat miatt is – könnyen előfordulhat, hogy egy vásárló később képtelen lesz megfizetni a törlesztőrészletet. Bár Magyarországon még nincs erre vonatkozó tapasztalat, de egy külföldi elemzés szerint a vásárlók egynegyedével már előfordult, hogy egy részletet nem fizettek meg határidőre.

Érdekes tény, hogy a várakozásokkal ellentétben a nyugati vásárlók nem a nagy összegű vagy nem várt kiadások finanszírozására használják a BNPL-megoldásokat: sokkal inkább napi kiadásokhoz egyfajta fizetési megoldásként. A magyarok viszont leginkább nagy összegű kiadásokra, például lakáskorszerűsítésre használnák fel az innovatív módszereket, az ágazatban a GKID kutatása szerint az ügyfelek 57%-a igénybe venne BNPL-t.

A kutatásból emellett az is kiderült, hogy a magyarok 90%-a szerint 100 ezer forint feletti vásárlásoknál hasznos a BNPL, 50% szerint fontos, hogy olcsóbb legyen, mint a banki áruhitel, 40%-uk pedig azt mondta, hogy a legfontosabb az egyszerűség, gyorsaság és a transzparencia.

BNPL vagy áruhitel?

Az InstaCash gyűjtése alapján a 4500 vizsgált webshop 12,5%-ában lehetett áruhitelre terméket vásárolni, míg BNPL csak a 0,5%-nál volt elérhető. A BNPL-szolgáltatók szempontkából viszont relatíve jó hír, hogy az áruhitelezők a webshopoknak szintén egy viszonylag kis hányadát tudták partnerként megszerezni:

a Cetelemnél a partnerek száma 200-300 között mozog,

a Cofidisszel szintén 2-300 webshopban találkozhatunk,

az MBH áruhitel 100-200 kereskedőnél érhető el,

míg a Pastpay 25-50, az InstaCash és az IzzyPay pedig 10-25 partnerrel rendelkezik.

Új belépőként azonban a Klarna is betör a piacra: a cég weboldala alapján eddig 5 üzletben érhető el a szolgáltatásuk (vélhetően nemzetközi szerződéseknek köszönhetően), azonban itt is hamar bővülhet a repertoárjuk hazai kereskedőkkel.

A BNPL áruhitellel szembeni nagy előnyét a gyorsaság adja: előbbivel sokkal rövidebb idő alatt lehet lebonyolítani a vásárlási folyamatot. Bár már utóbbit is lehet online kötni, a BNPL-ek mindegyikére igaz, hogy a

vásárlás folyamata megszakítás nélküli,

a bírálat azonnali és automatikus,

nem kell dokumentum az igényléshez,

nem kell személyes azonosítás.

Az áruhitelt nyújtó vállalatoknál a fentiek egyike sem áll fenn.

Jól mutatja a BNPL sikerét az elemzésben megjelenő esettanulmány is, hiszen abból látszik, hogy nemcsak a vásárlók, hanem a kereskedők is jól járnak azzal, ha elérhetővé teszik a BNPL-t a weboldalukon. A konverziós ráta ugyanis egy vizsgált webshop esetében 2023 első 3 negyedévében az áruhitelekkel történt vásárlásoknak csupán 27%-a zárult sikeresen, a BNPL-megoldás esetén a bevezetést követő első három hónap átlaga 63% volt.

Egy másik vizsgált webshopnál két időszakot mértek: az egyikben csak bankkártyás és előre utalás volt fizetési módként megjelenítve, a másik időszakban viszont már BNPL-el is rendelhettek az ügyfelek. A számok az alábbiak szerint alakultak:

10%-kal lett magasabb a hirdetésekre rákattintók aránya,

lett magasabb a hirdetésekre rákattintók aránya, 2,2-szer többször rakták a megvenni kívánt terméket a kosárba,

többször rakták a megvenni kívánt terméket a kosárba, és 6,5-ször többen vásárolták meg végül a termékeket.

Azaz a számok alapján is elmondható: a BNPL-szolgáltatások felkínálása pozitív javulásokat hoz egy webshop értékesítésében is.

Néhány kattintás, sikeres megrendelés

Ahogy az már ebben a cikkben is szerepelt, a piacon jelen lévő 3 (és negyedikként belépő) szolgáltató működésében és a kínált fizetési megoldásában is eltérő módszereket alkalmaz. Szinte pont egy évvel ezelőtt készítettünk egy részletesebb elemzést a három cégről, érdemes megnézni, mi változott azóta:

Pastpay

A PastPay lényegében egy faktoring alapú fizetési megoldás: lehetőséget ad a vállalkozásoknak arra, hogy ténylegesen csak 30 napos késéssel kelljen kifizetniük a megrendelt árucikkeket, amiket azonnal kézhez is kapnak. A PastPay használatával a vevő díjmentesen javíthatja a pénzforgalmát, a webshop pedig - aki többek között bizonyíthatóan növelni tudja az átlagos kosárértéket és a konverziós rátát, valamint csökkentheti a lemorzsolódást - a számlaérték egy bizonyos hányadában fizet a PastPaynek. Ha a vevő nem fizet, azért a PastPaynek kell vállalnia a felelősséget, a cégnek ugyanis jellemzően nincsen visszkereseti joga.

A PastPay különlegessége, hogy azok a kereskedők is használhatják egy egyedi portálon keresztül félmanuálisan, akik offline értékesítenek.

A vásárlás folyamata nagyon egyszerű: vásárlásnál a vevő kiválasztja a PastPay-t mint fizetési módot, ebben a pillanatban a háttérben valós időben és teljesen automatizáltan lefut a scoring és elfogadásra kerül a tranzakció. A terméket pedig később, jellemzően 30 nap múlva kell kifizetnie a vevőnek.

Réti Bálint, a PastPay operatív igazgatója és társalapítója kérdésünkre elmondta, hogy a szolgáltatást vállalkozások között, azaz B2B BNPL-ként indították el tavaly ősszel, azóta pedig 7 környező országban is megjelentek a szolgáltatással. Voltak számadataik arra, hogy a PastPay mennyivel növeli a webshopokban a konverziós rátát és a kosárértéket, a tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy ez minden felületen más. Érdekes, hogy a vásárlók hány százaléka használja ezt a fizetési módot, és ez nem is feltétlen függ össze azzal, hogy az adott webshop mennyire hirdeti (volt olyan webshop, melynél bevezetést követően szinte azonnal meghaladta a havi forgalmának 50%-át a PastPayes tranzakció, de van, ahol csak a 10%-a történik halasztott fizetéssel). A szakember úgy látja, hogy alapvetően jól hangzik az, hogy valamiért csak 30 nappal később kell fizetni, mégis vannak olyan szektorok, ahol a vevők viszonylag alacsony százaléka él a lehetőséggel (melynek alapvető oka az információ hiány), igaz, némelyik szektorban ez az arány jóval magasabb.

A szakember elmondta, hogy az elmúlt egy évben PastPay-jel lebonyolított tranzakciók száma már többezres nagyságrend, partnereik pedig százas nagyságrendben vannak – utóbbiak között viszont vannak olyan webshopok is, amelyek több kereskedővel működnek együtt, így a tényleges partnerek száma ennél több is lehet. A Klarna piacra lépésével kapcsolatban Réti Bálint elárulta, hogy üdvözlik a döntést, hiszen egy ilyen súlyú szereplő megjelenése népszerűsítheti a lakossági BNPL szolgáltatásokat, amely így a cégek közötti fizetésekre is átterjedhet majd.

IzzyPay

Az IzzyPay Zrt. szintén faktoring tevékenységet folytat: a szolgáltatás 14 napos egyösszegű halasztott fizetést tesz lehetővé a webshopoknál vásárló magánszemélyek számára. A vásárlók banki átutalással vagy online fizetéssel egyenlíthetik ki a vételárat, valamint egy alkalommal kérhetnek további 14 napos határidő módosítást. Az IzzyPay-jel való fizetés rugalmas és díjmentes, így a szolgáltatást bevezető webshopok az átlagos vásárlói kosárméret növekedését, valamint az utánvét arányának jelentős csökkenését érhetik el.

Az IzzyPay vezérigazgatója, Farkas Róbert a Társaság működésével kapcsolatban elmondta, hogy a 2023-as feladatuk a piacra lépés és az új innovatív fizetési megoldás bevezetése volt. Az IzzyPay internetes plug-inja május elejétől biztonságosan működik, a nyári szezon során ugyan csak néhány kereskedőnél volt elérhető a fizetési megoldás, ezt követően azonban egyre több webshop vezette be a szolgáltatást. Eddig több tucat partnerrel szerződtek le, ezek között megtalálhatók például a ruházati, lakásdekorációs és kertészeti termékeket forgalmazó webshopok, illetve a legnagyobb webshopmotorok– például a Shoprenter vagy az Unas – kínálatában is elérhetővé vált az IzzyPay fizetési megoldása.

Az igazi áttörés azonban a következő hetekben jöhet el:

A Black Friday közeledésével ugyanis hatalmas kampányt indít a szolgáltató, ennek kapcsán jelentős felívelésre számítanak a tranzakciók terén is.

Tárgyalnak új webshopokkal, illetve üzemeltetőkkel is, a partner webshopok száma jelenleg a százhoz közelít. Érdekes tény, hogy az IzzyPayt minden korosztályban szinte egyenlő arányban használják, valamint az is, hogy egyelőre több női vásárló veszi igénybe a szolgáltatást.

Farkas Róbert elmondta, hogy a cég üdvözli a Klarna piacra lépését, hiszen a verseny és a vásárlók edukációja a saját forgalmukat is növelni fogja, ezzel tovább segítve a BNPL fizetési forradalmat.

Instacash

Az InstaCash eleinte hitelközvetítőként és személyi kölcsönök online platform szolgáltatójaként működött, tavaly azonban elindították a white label (vagyis saját brand nélküli, a kereskedőhöz igazítható) BNPL-platformjukat is. Ez a szolgáltatás az áruhitel felvételét vagy a részletfizetés beállítását egy mindössze néhány perces digitális folyamattá alakítja – a szolgáltatás típusát (azaz, hogy mondjuk 30 napra vagy 9 hónapra csúsztatja el a fizetést) már a hitelnyújtó döntheti el saját belátása szerint, a plug-in ugyanis további fejlesztés nélkül paraméterezhető.

A vásárlási folyamat az InstaCashnél egy kicsit hosszabb: itt a fizetési mód kiválasztása után egy 2FA (kétfaktoros) hitelesítésen kell átesni, majd az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után a számlatörténetet ellenőrzik. Ezután szelfit és okmányfotót kell feltölteni, majd elektronikusan alá is írhatjuk a szerződést, ezt követően az első részlet befizetésével meg is tudjuk rendelni a terméket. A folyamat ugyan hosszasnak tűnik, mégis jó hír, hogy így is megszakítás nélkül, rövid idő alatt lehet megrendelni a terméket.

Bruzsa Géza, az InstaCash vezérigazgatója elmondta, hogy körülbelül 6 hónapja vitték el az új terméküket a kereskedői és szolgáltatói szektor irányába, ezen időszak alatt mintegy 30 partner csatlakozott hozzájuk, és több mint 500 vásárlást bonyolítottak le a rendszer segítségével. A bankmentes BNPL sikerét a kereskedőknél a szakember szerint az okozza, hogy a hitelezők által nyújtott megoldásoknál akár 8-15% éves jutalékot is elkérnek a pénzintézetek, az InstaCash esetében a halasztott fizetés esetén sokkal olcsóbban is meg lehet úszni. A legjelentősebb szektor az InstaCashnél a magánegészségügy, a prémium szolgáltatások és azok a kereskedők, akiknél a vásárlások, kosarak értéke több száz ezer forintot is elérhet.

A webshopok esetén a megoldásuk tökéletes eleme tud lenni egy kereskedői hűségprogramnak, törzsvásárlói klubnak, ezzel szignifikánsan javítva ezen programok értékét és növelve a visszatérő vásárlók számát.

A kereskedő legjobb ügyfelei pár perc alatt teljesen online tudnak létrehozni egy BNPL vásárlási limitet, ami azt jelenti, hogy a törzsvásárló ekkora értékben tud részletekben fizetni az adott kereskedőnél a következő 90 napban, így maximalizálva a webshop és vásárlója közötti ügyfélkapcsolat erősségét

- mondta Bruzsa.

Az elmúlt hat hónapban több nagyobb piaci szereplővel is leszerződtek, a november-decemberi főszezonban pedig további felívelést remélnek a piacon. Mivel az InstaCash white label terméket biztosít, a kereskedők a saját igényeikre szabhatják a részletfizetést nyújtó platformot, így akár más BNPL szolgáltatókkal együtt is megjelenhetnek egy-egy webshopban.

Az InstaCash vezérigazgatója azt is elárulta, hogy ugyan bankokat is megkerestek a szolgáltatásukkal, az látszik, hogy a pénzintézetek alapvetően még zártabbak ebben a kérdéskörben, de a külföldi szereplők hazai térnyerése több bank kedvét is meg fogja hozni. A cég ezért az elmúlt időszakban szinte teljesen a kereskedőknek nyújtott white label szolgáltatás irányába mozdult el, a növekedési potenciált is ebben látják.

A Klarna piacra lépésével kapcsolatban a szakember elmondta, hogy nem volt számukra meglepetés, hiszen régóta elemzik a svéd fintech közép-kelet-európai tevékenységét. Azt gondolja, hogy a termékük versenyképes a Klarna szolgáltatásaival, hiszen más szektorokra fókuszálnak (míg a Klarna a fashion, a magyar techcég inkább nagyobb összegű vásárlások mellé kíván asszisztálni).

Klarna

A negyedikként belépő Klarna a legújabb belépő a piacon. A bankként működő vállalatnál jelenleg egy konstrukció érhető el, a „vedd meg most, fizess 3 részletben” – ezzel a termék árát a vásárló három részre oszthatja, amelyet 0%-os kamaton, 30 napos időközönként fizethet vissza.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 17. Betör a magyar piacra a Klarna! Felfedte kártyáit a világhírű fintechsztár alapítója

A Klarna kérdésünkre elmondta: a vásárlási folyamat nem különbözik a szokásos folyamattól, ameddig a vásárló ki nem választja a fizetési módot. Magyarországon jelenleg a 3 részletben történő fizetés érhető el, ami azt jelenti, hogy a vásárló 3 kamatmentes részletre oszthatja fel a kifizetést. Az első részletet a vásárlásnál kell kifizetni, a másodikat 30, a harmadikat 60 nappal később – de minden fizetési napon a vásárlót a Klarna automatikusan értesíti. A vásárlás előtt a Klarna szigorú ellenőrzéseket végez, ezek minden alkalommal megismétlődnek, amikor a vevő új terméket rendel meg. A vásárló minősítéséhez számos információt használnak fel, a folyamat viszont így is rövid, szinte azonnal megtörténik.

A svéd fintech azt is elárulta, hogy a kiskereskedőknek számított díjból szerzik a bevételeket – ahogy egyébként a más fizetési megoldásokat kínáló cégek is tranzakciós díjakat szednek be. A Klarna akadálymentes és kamatmentes BNPL terméke emellett viszont a kockázatokat is csökkenti, mindezeken kívül pedig személyre szabott marketing támogatást is ad a terméke mellé.

A Klarna október 17-én indult el a magyar piacon, jelenleg az Orsay, a Puma, a Footshop és a Zoot webáruházaiban találkozhatunk velük, hamarosan azonban új kereskedőknél is megjelenhetnek.

Címlapkép forrása: Getty Images