Éles kanyart vett a sörforradalom: az alkoholmentes felé fordultak a fogyasztók

Idén augusztus elsejére esett a nemzetközi sörnap, amely alkalmából az Eurostat külön felmérésben vizsgálta a piaci trendeket. Ebből kiderül, hogy 2024-ben az európai uniós országokban kismértében, 0,6 százalékkal nőtt a 0,5 százaléknál nagyobb alkoholtartalommal bíró sör gyártása a megelőző évhez képest (összesen 32,7 milliárd liter), míg a 0,5 százaléknál csekélyebb alkoholtartalmú sör termelése 11,1 százalékkal ugrott meg (2 milliárd liter). Ebből jól látszik, hogy az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséggel bíró alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú sörök szegmense ma már olyan potenciállal rendelkezik, hogy a szinte egyeduralkodó lágereket követően nemsokára előléphet a második legnépszerűbb típussá. Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy
egy második sörforradalmi tanúi lehetünk, amelyet a mentes sör térnyerése jellemez.
Bár a lágerek még mindig dominálnak és a teljes sörfogyasztás 92 százalékát teszik ki, jól láthatóan a kereslet irántuk stagnál, miközben a várakozások szerint az alkoholmentes sör fogyasztása 2029-ig évente 8 százalékkal is növekedhet, letaszítva a második helyről az ale-eket, amelyek eladásai várhatóan évi 2 százalékkal csökkennek majd ugyanezen időszakban.
Közel kétszámjegyű növekedés egy szűkülő piacon
A tavalyi évben összesen 2200 millió liter alkoholmentes sör készült Európában, ahol minden 15 elfogyasztott sörből egy már alacsony alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes (0,5 százaléknál kevesebb alkohol van benne) volt. Németországban már 800 különféle mentes sör létezik, de a kategória Spanyolországban a legnépszerűbb a kontinensen, ahol a teljes piac 13-15 százalékát már az alkohol nélküli termékek teszik ki. Eduardo Olmedo Samperio, az ottani sörszövetség igazgatója az Európai Sörgyártók Szövetségének egy brüsszeli rendezvényén elmondta, hogy ennek oka, hogy Spanyolországban a többség nem az alkohol, sokkal inkább a közösségi élmény miatt sörözik. Ezentúl a trend egyik fő mozgatórugója, hogy a Z generáció tagjai jellemzően a mértékletes alkoholfogyasztás hívei.
Az alkoholmentes sörök fogyasztása globálisan 9 százalékkal nőtt 2024-ben, miközben az alkoholos italok teljes mennyisége 1 százalékkal csökkent.
Magyarországon a tavalyi adat szerint a teljes sörpiac 8,5 százaléka alkohol nélküli, vagyis egy átlagos magyar fogyasztó 4,2 liter alkoholmentes sört iszik meg egy évben, míg egy spanyol nagyjából 6 litert. Julia Leferman, a Brewers of Europe főtitkára a fenti adatok mellett azt is ismertette a rendezvényen, hogy Lengyelországban az alkoholmentes sörök termelése megduplázódott az elmúlt öt évben. Eközben szép lassan Magyarországon is szélesedik a kínálat, már nem csak a nagyüzemiek kínálatában található meg a kategória: a kisüzemi főzdék is remek sörökkel léptek be a 0.0-ás piacra, elég csak a Szent András Majdnem szériájára vagy a Horizont alkoholmenteseire gondolni. Tehát szinte mindegy, hogy Európa nyugati, vagy keleti részét vizsgáljuk: a mentesek előretörése megállíthatatlan.
Már nem az IPA a fesztiválkedvenc
Ennek tükrében talán nem is nagy meglepetés, hogy a SPAR támogatásával megrendezett 9. Belvárosi Sörfesztivál hivatalos söre idén nem a korábbi években megszokott, magasabb alkoholtartalmú IPA vagy pale ale típusokból kerül ki, hanem két könnyedebb és gyümölcsösebb főzet – a Happy Cherry és a Cute Grapefruit (3,5%) – lesznek a fesztiválsörök, amelyek alacsony alkoholtartalmuknak köszönhetően jobban illeszkednek az aktuális fogyasztói trendekhez.
A 2025. szeptember 2-7. között, a Szabadság téren megrendezésre kerülő esemény főszervezője, Kurucz Dániel a Portfolio-nak elmondta, hogy magyar viszonylatban a 0,0%-os, tehát teljesen alkoholmentes sör gyártásához szükséges technológia jelenleg csak néhány nagyüzemi főzdében elérhető, kisüzemi környezetben ezt még nem alkalmazzák, mert nagyon tőkeintenzív technológia. Azonban
alkoholmentesnek a jogszabályok szerint 0,5% alkoholtartalomig számít egy sör, és ilyen típusú terméket már több kisüzem is elő tud állítani.
Egyelőre viszonylag kevés kisüzemi sörfőzde kínálatában található alkoholmentes sör, számukra a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az alkoholmentes kategóriában is ugyanazt a minőséget és ízélményt nyújtsák, mint a hagyományos söreiknél. Azonban egyre több főzde kísérletezik és dolgozik ezen a területen, így várhatóan a kínálat a jövőben bővülni fog.
A fesztiválhoz idén 3-4 új sörmárka is csatlakozik, így a kínálat még színesebb lesz: összesen több mint 30 főzde söreit lehet kóstolni, a hazai kínálat mellett különlegességek érkeznek Spanyolországból, Bajorországból és Németország más területeiről, Csehországból, Belgiumból, Franciaországból, Lengyelországból, Svédországból, Szerbiából és Horvátországból, az Egyesült Királyságból, valamint Kínából, a világszerte ismert Tsingtao is bemutatkozik.
A főszponzor SPAR standjánál pedig nemcsak a fesztiválsörök lesznek elérhetőek, összesen 15 féle sörből lehet majd választani, a Mad Scientist Jam32 Session IPA-jától, a citrusos-krémes Fehér Nyúl Rafán át a merészen gyümölcsös Mad Scientist Cherry Red Smush-ig, ami egy barackkal, mangóval, yuzúval és homoktövissel turbózott ale, de kapható lesz a kiskereskedelmi lánc sajátmárkás söre, a BE(ER) COOL Light Lager is, amely egy könnyű, alacsony kalóriatartalmú lager. Utóbbit, a SPAR tájékoztatása szerint egyre többen választják az üzletekben is, a jól ismert, de drágább márkák alternatívájaként: a saját márkás lager volumenben már a top 3 cikkük egyike.
Ugyanakkor a fogyasztói trendekről elmondták, hogy az elmúlt időszakban a sör kategória volumencsökkenése tapasztalható, az erős, karakteres ízjegyek, magas alkoholtartalmú likvidek már kevésbé kapósak, főleg a fiatalabb korosztályok körében. Inkább a könnyed, gyümölcsös, alacsonyabb alkoholtartalmú termékeket keresik a vásárlók, az abszolút trend győztesek pedig az alkoholmentes variánsok.
Az alkoholmentes és radler sörök forgalma a nyári hónapokban már meghaladja a 20%-ot a teljes sörkínálaton belül, ezen a fronton további erősödésre számítunk már szezonon kívül is
– tette hozzá Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
A fesztivál két hivatalos söre – a Happy Cherry és a Cute Grapefruit – a rendezvénnyel egy időben és - a készlet erejéig - utána is kapható lesz a SPAR és INTERSPAR üzletekben is.
A cikk megjelenését a SPAR támogatta.
Címlapkép forrása: Szarvas Adam
