Tanácstalanul nézik a nyitást a tőzsdék

Az amerikai tőzsdéken csütörtökön nem volt kereskedés Hálaadás miatt és ma is csak rövidített kereskedés lesz, az európai és az ázsiai piacokat pedig vegyes elmozdulásokat látni ma reggel, így innen sem érkezik iránymutatás. Ráadásul technikai hiba miatt leállt a CME és nem frissülnek az amerikai határidős indexek sem.

Az irányt keresi a BUX ma reggel, az index értéke 109 370 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek vegyesen mozognak ma reggel,

a Richter árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama stagnál. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és az Appeninn teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Zwack indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

