  • Megjelenítés
Tanácstalanul nézik a nyitást a tőzsdék
Üzlet

Tanácstalanul nézik a nyitást a tőzsdék

Portfolio
Az amerikai tőzsdéken csütörtökön nem volt kereskedés Hálaadás miatt és ma is csak rövidített kereskedés lesz, az európai és az ázsiai piacokat pedig vegyes elmozdulásokat látni ma reggel, így innen sem érkezik iránymutatás. Ráadásul technikai hiba miatt leállt a CME és nem frissülnek az amerikai határidős indexek sem.

Az irányt keresi a BUX ma reggel, az index értéke 109 370 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek vegyesen mozognak ma reggel,

a Richter árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama stagnál. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és az Appeninn teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Zwack indítja a napot.

Még több Üzlet

Iránymutatásra várnak a befektetők - Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem

Milyen irányba mozdulnak a hazai befektetők?

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Válsághelyzet Magyarország szomszédjában - kritikus lépésre készül a Mol

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Csendes nap után felpöröghet a forint pénteken
Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility