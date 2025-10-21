Különleges eseményen mondjuk meg, mibe fektessünk most pénzt!

November 18-án jön a Portfolio Investment Day 2025, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kripto- és műtárgypiaci szakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:
mibe érdemes most befektetni?
Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:
- Visszatértek a Fantasztikus Hetes részvények – Melyiket válasszuk közülük?
- Hogy keressünk pénzt a mesterséges intelligencián?
- Mi a következő nagy sztori a lengyel és a görög részvények után?
- Hogy profitálhatunk az ukrajnai békéből?
- Hogyan és milyen kriptoeszközt vehetnek a magyar befektetők?
- Meddig menetelhet még az arany és az ezüst?
- Mikor lesz 40 ezer forint az OTP?
- FixMÁP, BMÁP vagy valami más? Melyik a legvonzóbb magyar állampapír?
Éves Signature előfizetéssel rendelkezel? Akkor regisztrálj ingyen!
A PID2025SIGNATURE kóddal, az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes. Amennyiben nincs még éves előfizetésed, úgy csatlakozz VIP közösségünkhöz, részletek itt.
Miért gyere el?
Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy hogyan érdemes átrendezni a portfóliókat 2026-ra ráfordulva, milyen eszközök teljesíthetnek jól a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen hullámokat vethetnek a jegybankok kamatcsökkentései, mik lesznek a nyertesei és a vesztesei a mesterséges intelligencia hódításának, mibe fektessünk, ha jön az ukrajnai béke, mik a legjobb befektetések a hazai állampapírpiacon, meddig tarthat az OTP vezetésével a magyar tőzsde szárnyalása.
A novemberi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről. A Portfolio Investment Day 2025-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, itt első kézből szakértőktől szerezhetsz pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, cégvezetőktől ismerhetsz meg vállalati sikersztorikat, és profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől kaphatsz befektetési ötleteket. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.
Kinek javasoljuk?
A Portfolio Investment Day 2025 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.
