  • Megjelenítés
Különleges eseményen mondjuk meg, mibe fektessünk most pénzt!
Üzlet

Különleges eseményen mondjuk meg, mibe fektessünk most pénzt!

Portfolio
Meddig maradhatnak ilyen magasak a lakossági állampapírok hozamai? Megéri még most hosszú futamidejű papírt venni? Mekkora arányt érdemes állampapírban tartani, és hogyan kombinálható az állampapír ETF-ekkel, részvényekkel vagy befektetési analapokkal? FixMÁP, BMÁP vagy MÁP Plusz? Milyen időtávra melyik a legjobb hazai állampapír? Hogy illeszthetők bele a befektetési portfóliókba? És milyen új állampapírok várhatók 2026-ban? Többek között erről is szó lesz a november 18-i Portfolio Ivestment Day-en, ahol Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója beszél majd a hazai lakossági állampapírokról. Jelentkezz még ma!
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

November 18-án jön a Portfolio Investment Day 2025, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kripto- és műtárgypiaci szakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:

mibe érdemes most befektetni?

Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:

  • Visszatértek a Fantasztikus Hetes részvények – Melyiket válasszuk közülük?
  • Hogy keressünk pénzt a mesterséges intelligencián?
  • Mi a következő nagy sztori a lengyel és a görög részvények után?
  • Hogy profitálhatunk az ukrajnai békéből?
  • Hogyan és milyen kriptoeszközt vehetnek a magyar befektetők?
  • Meddig menetelhet még az arany és az ezüst?
  • Mikor lesz 40 ezer forint az OTP?
  • FixMÁP, BMÁP vagy valami más? Melyik a legvonzóbb magyar állampapír?
akos-kaiser0w3a7247-743349

Éves Signature előfizetéssel rendelkezel? Akkor regisztrálj ingyen!
A PID2025SIGNATURE kóddal, az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes. Amennyiben nincs még éves előfizetésed, úgy csatlakozz VIP közösségünkhöz, részletek itt.

Miért gyere el?

Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy hogyan érdemes átrendezni a portfóliókat 2026-ra ráfordulva, milyen eszközök teljesíthetnek jól a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen hullámokat vethetnek a jegybankok kamatcsökkentései, mik lesznek a nyertesei és a vesztesei a mesterséges intelligencia hódításának, mibe fektessünk, ha jön az ukrajnai béke, mik a legjobb befektetések a hazai állampapírpiacon, meddig tarthat az OTP vezetésével a magyar tőzsde szárnyalása.

A novemberi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről.     A Portfolio Investment Day 2025-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, itt első kézből szakértőktől szerezhetsz pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, cégvezetőktől ismerhetsz meg vállalati sikersztorikat, és profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől kaphatsz befektetési ötleteket. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

akos-kaiser0w3a7141-743353

Kinek javasoljuk?

A Portfolio Investment Day 2025 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.

akos-kaiser0w3a7034-1-743351

Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2230047025
Üzlet
Tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban - Esik a Mol árfolyama
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility