Elárulta az Nvidia vezére, melyik ország fogja megveri az USA-t az AI-versenyben

Huang a Financial Timesnak azt mondta:
Kína meg fogja nyerni az AI-versenyt.
Szerinte ebben az alacsonyabb energiaköltségek és a kevésbé szigorú szabályozás is szerepet játszik.
A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy a Trump-kormányzat a múlt héten, Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai vezető találkozója után is fenntartotta az Nvidia legfejlettebb chipjeinek kínai értékesítésére vonatkozó tilalmat.
A Financial Times Future of AI Summit konferenciájának margóján Huang azt mondta, hogy a nyugatot, köztük az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot, a "cinizmus" hátráltatja.
Több optimizmusra van szükség
- tette hozzá.
Kiemelte az amerikai tagállami AI-szabályozásokat is, amelyek szerinte akár "50 új szabályozást" eredményezhetnek. Ezzel szemben Kínában az energiaköltség-támogatások olcsóbbá teszik a helyi technológiai cégek számára a Nvidia chipjeinek kínai alternatíváit futtató rendszerek üzemeltetését.
Az áram ingyen van
- mondta.
A Financial Times a héten arról írt, hogy Kína növelte az energiatámogatásokat több, a ByteDance, az Alibaba és a Tencent által üzemeltetett nagy adatközpont esetében. A helyi önkormányzatok akkor erősítették meg a kedvezményeket, miután kínai technológiai cégek a szabályozóknál panaszkodtak a hazai félvezetők, például a Huawei és a Cambricon, használatából adódó magasabb költségekre. Ezek a rendszerek többnyire kevésbé energiahatékonyak, mint az Nvidia megoldásai.
Huang korábban arra is figyelmeztetett, hogy
a legújabb amerikai AI-modellek előnye nem jelentős a kínai riválisokhoz képest.
Egyúttal sürgette a washingtoni kormányzatot, hogy nyissa meg a piacot az Nvidia chipjei előtt, fenntartva ezzel a világ többi részének technológiai függőségét az amerikai megoldásoktól.
Trump ugyanakkor a Hszivel tartott találkozója után a múlt héten kijelentette, hogy nem akarja engedni, hogy Kína használja az Nvidia legkorszerűbb, Blackwell nevű chipjeit.
A legfejlettebbeket senkinek nem engedjük, csak az Egyesült Államoknak. Engedjük, hogy az Nvidiával üzleteljenek, de nem a legfejlettebbek tekintetében
- mondta a CBS-nek.
Az Nvidia a múlt héten fejlesztői konferenciát tartott Washingtonban, jelezve a chipgyártó törekvését, hogy szövetségeseket nyerjen a kormányzati oldalon.
A vállalat piaci értéke a múlt héten először érte el az 5 ezermilliárd dollárt, miután Trump jelezte, hogy Dél-Koreában Hszivel megvitatná a Blackwell ügyét. Később azonban azt mondta újságíróknak, hogy végül nem esett szó róla.
Trump korábban felvetette, hogy az Nvidia visszanyerheti a hozzáférést a kínai piachoz a legújabb processzorok módosított változatával.
Lehet, hogy kötök egy megállapodást
- mondta augusztusban egy olyan Blackwell-verzióról, amely "negatív módon van feljavítva".
E nyilatkozatok azt követően hangzottak el, hogy az Nvidia és az AMD beleegyezett, hogy a kínai piacra szabott, meglévő AI-processzoraik értékesítéséből származó bevételek 15 százalékát befizetik az amerikai kormánynak. Az ehhez szükséges szabályokat az Egyesült Államok azonban még nem fogadta el.
Az amerikai aggodalmak a kínai AI-előretöréssel kapcsolatban egész évben fokozódtak, miután a DeepSeek januárban egy rendkívül fejlett nagy nyelvi modellt mutatott be. A DeepSeek megjelenése heves vitát váltott ki a Szilícium-völgyben arról, hogy a több erőforrással rendelkező amerikai AI-cégek, köztük az OpenAI és az Anthropic, képesek-e megőrizni technológiai fölényüket.
