Felbukkantak Oroszország határán a legmodernebb Leopard 2A8-as harckocsik - Itt meg mi történik?

A Leopard 2A8-asok Németország frissen felállított, 45. számú páncélos dandárjával együtt érkeznek meg a balti országba, ez az alakulat eltérő forrással 44 harckocsival rendelkezik most a megrendelt 108-ból.

Christoph Huber dandártábornok, a dandár parancsnoka szerint "ez a dandár kiemelt prioritást élvez Németországban", és

a legmodernebb német katonai felszereléseket kapja.

A tábornok hangsúlyozta, hogy "kulcsfontosságú" a nehézpáncélosok jelenléte, mivel "ez a dandár alapvetően egy nehézpáncélos kötelék".

A Leopard 2A8 a KNDS Deutschland által gyártott legfejlettebb Leopard tank, amely már az ukrajnai tapasztalatok alapján drónvédelmi rendszerrel is fel van szerelve. Az új módosítások között szerepel a Trophy aktív védelmi rendszer, amely észleli a közeledő fenyegetéseket, mint például a páncéltörő rakétákat és drónokat, továbbá páncélzati fejlesztések a sérülékeny torony védelmére és érzékelő-fejlesztések.

A dandár a Leopard tankok mellett Puma S1 gyalogsági harcjárműveket, Panzerhaubitze 2000 önjáró tarackokat, drónokat és légvédelmi rendszereket is telepít.

Huber hangsúlyozta, hogy a dandár "nincs egyedül", mögötte áll a 10. Páncélos Hadosztály többi része is.

Az üzenet Oroszországnak egyértelmű: itt áll a NATO – egy lépést se tovább"

– mondta.

A 45. dandár Litvániában kezdte meg működését, de teljes, 4800 fős létszámát csak 2027-re éri el. Huber szerint azonban szükség esetén már jóval korábban bevethetők lesznek.

Címlapkép forrása: Alexander Koerner/Getty Images / A címlapkép illusztráció, a fotón egy régebbi Leopard 2A6-os szerepel.