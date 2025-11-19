  • Megjelenítés
FONTOS Trump vagy Putyin? – Kényszerű választás elé került a német szélsőjobb, és egyelőre nem találja a kiutat
Tőzsdére készül az egyik kriptoóriás
Tőzsdére készül az egyik kriptoóriás

Portfolio
A Kraken kriptotőzsde benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban, de nyilvános információkat egyelőre nem osztottak meg - írja a Reuters.
A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje szerdán közölte, hogy bizalmas eljárásban kezdeményezte az elsődleges részvénykibocsátást.

A bejelentés egy nappal a hír után érkezett, hogy

a Kraken legutóbbi tőkebevonásában 20 milliárd dolláros értékelést kapott.

Ez kevesebb mint két hónap alatt 33 százalékos növekedést jelent.

A magyar tőzsde a sztár Európában

Törölnek minden induló járatot az egyik fontos európai repülőtéren

Vidéki vállalkozások, figyelem: indul a Demján 1+1 Program második üteme

A 2011-ben alapított Kraken közölte, hogy a kibocsátandó részvények száma és az árazási sáv még nem ismert.

Elemzők szerint a kriptoszektor szereplői a jövő évi félidős választások előtt igyekeznek tőzsdére lépni. Ez ugyanis átalakíthatja a digitális eszközök iparági környezetét. A szektor nagyobb szereplői közül a kriptóra fókuszáló eszközkezelő Grayscale és a letétkezeléssel foglalkozó BitGo is IPO-ra készül.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Alaposan elromlott a hangulat, mínuszban zártak az amerikai tőzsdék
