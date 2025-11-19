Tőzsdére készül az egyik kriptoóriás

A Kraken kriptotőzsde benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban, de nyilvános információkat egyelőre nem osztottak meg - írja a Reuters.

A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje szerdán közölte, hogy bizalmas eljárásban kezdeményezte az elsődleges részvénykibocsátást.

A bejelentés egy nappal a hír után érkezett, hogy

a Kraken legutóbbi tőkebevonásában 20 milliárd dolláros értékelést kapott.

Ez kevesebb mint két hónap alatt 33 százalékos növekedést jelent.

A 2011-ben alapított Kraken közölte, hogy a kibocsátandó részvények száma és az árazási sáv még nem ismert.

Elemzők szerint a kriptoszektor szereplői a jövő évi félidős választások előtt igyekeznek tőzsdére lépni. Ez ugyanis átalakíthatja a digitális eszközök iparági környezetét. A szektor nagyobb szereplői közül a kriptóra fókuszáló eszközkezelő Grayscale és a letétkezeléssel foglalkozó BitGo is IPO-ra készül.

