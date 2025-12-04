Az EU rátenné a kezét az emberek megtakarítására – itt a 11 ezer milliárd eurós terv!

Az Európai Bizottság csütörtökön mutatja be az uniós pénzügyi piacok átalakítását célzó csomagját, amely legalább tíz jogszabályt ír át.
A cél egy amerikai, Wall Street-i mintájú, mély és likvid tőkepiac létrehozása, a 11 ezer milliárd euróra becsült lakossági megtakarítás mobilizálása és a nemzeti akadályok lebontása.
A tervezet egyszerre támadja a protekcionizmust, egyszerűsíti az uniós pénzügyi hálózatokat, és új, erős uniós felügyeleti hatóságot hozna létre.
Ez a felügyeleti ambíció azonnal megnyitja a régi politikai törésvonalakat:
több tagállam – élükön Svédországgal – hatáskörelvonástól tart, és ragaszkodna a nemzeti piacfelügyelethez.
Niklas Wykman svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter szerint a felügyeleti vita zsákutca, és nem közelebb visz a célhoz. A kritikus országok inkább a lakossági befektetési kedv növelésére koncentrálnának, nem pedig a felügyelet központosítására.
A csomag technikai elemei is feszültségeket keltenek. A dokumentumok egy EU-szintű „ticker tape” adatközlő rendszer erősítését, a decentralizált pénzügyi (DeFi) kísérleti program kiterjesztését és az alapkezelők adminisztratív terheinek csökkentését javasolják. Ezek egy része kedvez az olyan szereplőknek, mint a több országban működő tőzsdék vagy központi értéktárak, mások viszont ellenzik – például azok az eszközkezelők, akik nem szeretnék az uniós felügyelet erősödését, vagy azok a tőzsdék, amelyek féltenék jelenlegi adatértékesítési modelljüket.
Az Európai Bizottság terveire ugyanakkor veszélyt jelent, hogy a valódi akadályokat – a nyugdíjrendszerek, a társasági adózás és a fizetésképtelenségi szabályok különbségeit – nem módosíthatja.
A tagállamok többsége ezekhez nem akar politikai tőkét biztosítani uniós célok miatt. Mégis, az EU pénzügyi biztosa, Maria Luís Albuquerque kitart: szerinte nehéz vita várható, de éppen az ilyen viták viszik előre az integrációt. Albuquerque korábban egy a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban beszélt a bizottsági reformtervek részleteiről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
