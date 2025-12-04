  • Megjelenítés
FONTOS Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB, ötpontos stratégiát hirdettek a magyar biztosítók
Az EU rátenné a kezét az emberek megtakarítására – itt a 11 ezer milliárd eurós terv!
Uniós források

Az EU rátenné a kezét az emberek megtakarítására – itt a 11 ezer milliárd eurós terv!

Portfolio
Az EU nagyszabású pénzügyi reformcsomaggal próbál Wall Street-méretű tőkepiacot építeni, a lakossági megtakarítások mozgósítására és a nemzeti korlátok lebontására fókuszálva. A terv azonban már a rajtnál politikai ellenállásba ütközik, mivel több tagállam nem kér az erősebb uniós felügyeletből – írja a Politico.

Az Európai Bizottság csütörtökön mutatja be az uniós pénzügyi piacok átalakítását célzó csomagját, amely legalább tíz jogszabályt ír át.

A cél egy amerikai, Wall Street-i mintájú, mély és likvid tőkepiac létrehozása, a 11 ezer milliárd euróra becsült lakossági megtakarítás mobilizálása és a nemzeti akadályok lebontása.

A tervezet egyszerre támadja a protekcionizmust, egyszerűsíti az uniós pénzügyi hálózatokat, és új, erős uniós felügyeleti hatóságot hozna létre.

Ez a felügyeleti ambíció azonnal megnyitja a régi politikai törésvonalakat:

Még több Uniós források

Kiakadt az USA diplomatája az EU "bántalmazása" miatt

Szépen csendben teljesen visszacsinálnák a brexitet, a küszöb alatt visszafolynának a britek az EU-ba

Akkora bajban van az EU, hogy feláldoznák az élhető világot egy maroknyi fémért

több tagállam – élükön Svédországgal – hatáskörelvonástól tart, és ragaszkodna a nemzeti piacfelügyelethez.

Niklas Wykman svéd pénzügyi piacokért felelős miniszter szerint a felügyeleti vita zsákutca, és nem közelebb visz a célhoz. A kritikus országok inkább a lakossági befektetési kedv növelésére koncentrálnának, nem pedig a felügyelet központosítására.

A csomag technikai elemei is feszültségeket keltenek. A dokumentumok egy EU-szintű „ticker tape” adatközlő rendszer erősítését, a decentralizált pénzügyi (DeFi) kísérleti program kiterjesztését és az alapkezelők adminisztratív terheinek csökkentését javasolják. Ezek egy része kedvez az olyan szereplőknek, mint a több országban működő tőzsdék vagy központi értéktárak, mások viszont ellenzik – például azok az eszközkezelők, akik nem szeretnék az uniós felügyelet erősödését, vagy azok a tőzsdék, amelyek féltenék jelenlegi adatértékesítési modelljüket.

Az Európai Bizottság terveire ugyanakkor veszélyt jelent, hogy a valódi akadályokat – a nyugdíjrendszerek, a társasági adózás és a fizetésképtelenségi szabályok különbségeit – nem módosíthatja.

A tagállamok többsége ezekhez nem akar politikai tőkét biztosítani uniós célok miatt. Mégis, az EU pénzügyi biztosa, Maria Luís Albuquerque kitart: szerinte nehéz vita várható, de éppen az ilyen viták viszik előre az integrációt. Albuquerque korábban egy a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban beszélt a bizottsági reformtervek részleteiről.

Kapcsolódó cikkünk

Uniós biztos a Portfolio-nak: Nem elvenni akarunk – hanem jövedelmező befektetéseket adni az embereknek

Hoppá: most tényleg kiderült, milyen változásokat akar Brüsszel a nyugdíjrendszerben!

Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”
Kiegyeztek az uniós vezetők, Magyarországra is vonatkozni fognak a korrupcióellenes intézkedések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility