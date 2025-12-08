  • Megjelenítés
Teljesítette esedékes kötvényfizetési kötelezettségeit a Masterplast
Teljesítette esedékes kötvényfizetési kötelezettségeit a Masterplast

Teljesítette esedékes kötvénykötelezettségeit a Masterplast – jelentette be a vállalat a BÉT-en publikált közleményében.

A Masterplast közölte, hogy 2025. december 8-ig határidőben teljesítette 2026/I vállalati kötvényhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét, amelynek keretében 1,5 milliárd forint tőkét és 60 millió forintnyi kamatot fizetett ki a vállalat.

A cég legutóbbi beszámolójában található mérleg szerint szeptember végén a hosszú lejáratú kötelezettségek között közel 35 millió eurónyi kötvény szerepelt (ez 13,3 milliárd forint), míg a rövid lejáratú kötelezettségek között 7,3 millió euró (2,8 milliárd forint). A most törlesztett kötvény a MNB növekedési programja keretében 2019-ben kibocsátott hétéves kötvényéhez kapcsolódik, amelyből 6 milliárd forintot vont be akkor a cég.

