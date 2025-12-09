  • Megjelenítés
Kis pluszban a BUX
Üzlet

Kis pluszban a BUX

Portfolio
Az európai tőzsdéken vegyes elmozdulások látszanak a déli órákban, a magyar piacon kitart az emelkedés.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a CIG Pannónia papírjai állnak, amelyek árfolyama 1,9 százalékkal került lejjebb, a Graphisoft Park árfolyama pedig 1,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,25 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Még több Üzlet

A Fed döntésére várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Feltámadtak az európai autógyártók - Egyelőre csak a tőzsdén

Karácsonyi díszítés miatt börtönbe kerülhetnek a magyarok: ezt az egy dolgot soha ne tegyék

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Hétszeresére ugrott a Graphisoft Park profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Egyszerre lépett a gázra és a fékre a CIG Pannónia - Összejön a 4 milliárdos nyereség?

Biztosítási állományokat vesz át négy másik biztosítótól a CIG

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
Gyengültek az amerikai indexek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility