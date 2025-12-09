Kis pluszban a BUX

Az európai tőzsdéken vegyes elmozdulások látszanak a déli órákban, a magyar piacon kitart az emelkedés.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a CIG Pannónia papírjai állnak, amelyek árfolyama 1,9 százalékkal került lejjebb, a Graphisoft Park árfolyama pedig 1,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,25 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

