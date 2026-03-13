Nagyon keresik Kínában az aranyat a közel-keleti konfliktus miatt

Indiában majdnem tízéves csúcsra nőtt az arany diszkontja, Kínában eközben a közel-keleti feszültségek miatt megnőtt a menedékeszközök iránti kereslet.

Ezen a héten az indiai aranypiacon akár unciánkénti 83 dolláros diszkont is kialakult a hivatalos belföldi árakhoz képest, ami 2016 óta nem látott mértékű árengedmény. (Ebben az árban már a 6 százalékos importvám és a 3 százalékos forgalmi adó is benne van.) A múlt héten a diszkont mértéke még legfeljebb 28 dollár volt.

A meredek árcsökkenés hátterében részben egy vámkerülő trükk áll. Egy mumbai-i nemesfémkereskedő elmondása szerint egyes importőrök platinával díszített ékszerként vallják be az aranyat a vámhatóságnál annak ellenére, hogy az áru több mint 90 százaléka arany. Az aranyimportra 6 százalékos vámot kell fizetni, a platinával díszített ékszerek viszont vámmentesen hozhatók be az országba. Az így behozott, vámmentes aranyat az importőrök jelentős árengedménnyel tudják értékesíteni a piacon.

A gyenge kiskereskedelmi kereslet tovább rontja a helyzetet.

Az ékszerészek jelenleg nem vásárolnak, mivel az üzleti év végi zárással vannak elfoglalva.

Ezzel szemben Kínában, a világ legnagyobb aranyfogyasztó piacán unciánként 20-30 dolláros felár alakult ki a világpiaci referenciaárhoz képest. Ez jóval meghaladja az egy héttel korábbi 13-15 dolláros prémiumot. A kínai jegybank márciusban nem adott ki új importkvótát, ami jelentősen korlátozza a fizikai arany beáramlását az országba. A Wing Fung Precious Metals kereskedési vezetője elmondta, hogy a fizikai arany iránti kereslet továbbra is erős Kínában. A közel-keleti konfliktus miatt a befektetők biztonságos menedékként tekintenek a nemesfémre. Hongkongban az arany a világpiaci áron, vagy legfeljebb 3 dolláros felárral cserélt gazdát. Szingapúrban 0,5-2 dolláros, Japánban pedig 1 dolláros prémiummal kereskedtek vele.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock