Merész kijelentést tett Zelenszkij: hiába Orbán vétója, áprilisban várja az EU-s hitel első részletét

Ukrajna továbbra is számít arra, hogy áprilisban megkapja az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjának első részletét. Mindezt annak ellenére várják, hogy a legutóbbi uniós csúcstalálkozón nem sikerült feloldani Magyarország vétóját – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az uniós vezetők a most lezárult csúcstalálkozón nem tudták meggyőzni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a hitel folyósítását akadályozó vétó feloldásáról, Zelenszkij elnök mégis optimista a hitel elfogadásával kapcsolatban. A finanszírozás létfontosságú Ukrajna számára, Kijevnek ugyanis idén 45–52 milliárd dollár külső forrásra van szüksége a költségvetési hiány fedezéséhez.

Zelenszkij elmondta, hogy egyeztetett az uniós vezetőkkel, és bízik a megoldásban.

Optimistábbak vagyunk. Találni fognak módot arra, hogy részben biztosítsák számunkra a finanszírozást

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, hogy

áprilisban várják a 2026-ra megítélt összeg első részletét.

Az EU még tavaly decemberben állapodott meg a 90 milliárd eurós hitelcsomagról, amely az idei és a jövő évi időszakot fedi le. Orbán Viktor azonban a Barátság kőolajvezeték körüli vitákra hivatkozva végül megvétózta a folyósítást.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozó után kijelentette, hogy

az EU megtalálja a megoldást a megígért hitel folyósítására.

Ukrajna számára ugyanakkor a kifizetések gyorsasága és ütemezése kulcsfontosságú, az immáron negyedik éve zajló háború miatt ugyanis a költségvetési kiadások közel 60 százalékát a védelemre fordítják.

Makrogazdasági elemzők szerint a kijevi kormány pénzügyi tartalékai már csak az elkövetkező hetekre elegendőek.

Ukrajna az év eleje óta 5,5 milliárd dollár külföldi pénzügyi segélyt kapott. A következő hetekben pedig további 1,2 milliárd dollárt várnak Japántól.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU