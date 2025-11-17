A Revolut partnerségre lép a Booking.com-mal

A Revolut partnerségre lép a Booking.com online utazási platformmal - közölte a fintech gyökerű neobank.

A Booking.com-on mostantól a felhasználók fizethet Revolut Pay-en keresztül is: ez a neobank egykattintásos fizetési megoldása, amely több pénznemet is kezel.

A két vállalat ügyfélköre jelentős átfedéseket mutat: a neobank globális felhasználói bázisából már körülbelül 9 millióan vásároltak a Booking.com-on. A Revolut Pay-t használó ügyfelek száma már közel 2 millió havi aktív felhasználót ér el.

Fizetéskor az ügyfél átirányításra kerül az online utazási platformról a neobank alkalmazásába, ahol egy kattintással elvégezheti a fizetést - írta a Revolut közleményében.

Címlapkép forrása: Shutterstock