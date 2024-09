Régiós szinten is jelentős méretű tőkealapot indított a Lead Ventures

100 millió eurós alap befektetői a Mol és a Nemzeti Tőkeholding. A Lead Ventures által kezelt Digital and Circular Tomorrow Magántőkealap az olyan növekedési fázisban lévő „scaleupokat” keresi a kelet-közép európai régióban, amelyek elsősorban a digitális megoldások, az energetika, a vegyipar, a járműipar, illetve a körkörös gazdasági célokat is elősegítő szektorokban tevékenykednek. Haszonics Balázs, a Lead Ventures ügyvezető partnere a Portfolio-nak elmondta, hogy a jelenlegi terhelt makrogazdasági környezeteben a kockázati tőke különösen vonzóvá válhat a gyors növekedésre törekvő cégeknek, ugyanakkor nem minden vállalkozás számára ideális. Interjú.

A 100 millió eurós tőkebevonás régiós szinten is kimagasló, mi a célja Digital and Circular Tomorrow Magántőkealapnak, hogyan tervezik kihelyezni a forrást?

A tőkealap létrehozása fontos mérföldkő a Lead Ventures életében, a kezdetektől fogva támogatjuk a közép-kelet-európai régió innovatív vállalkozásait, célunk az volt, hogy felépítsük a piaci pozíciónkat, valamint kiaknázzuk a régióban rejlő lehetőségeket.

Az új alappal most szintet lépünk: elsősorban növekedési fázisban lévő, úgynevezett "scaleup" technológiai vállalkozásokba fektetnénk, amelyek már rendelkeznek piaci validációval, és nemzetközi terjeszkedésükhöz keresnek partnert.

Ezek a cégek már bizonyították életképességüket, és készen állnak arra, hogy globálisan is érvényesüljenek. Jellemzően a nemzetközi piacokra fejlesztenek és értékesítenek szoftveres üzleti megoldásokat, ezeknek a vállalkozásoknak a támogatása hozzájárul a régió versenyképességének hosszú távú javításához. Olyan, erős vezetői csapattal rendelkező cégeknek kínálunk partnerséget, amelyek készen állnak a globális kihívásokra, és megteremtették a szilárd alapokat a növekedéshez. A pénz akkor válik tőkévé, ha megfelelő szaktudással, stratégiai gondolkodással és kapcsolatrendszerrel párosul, hiszünk benne, hogy ez a megközelítés hosszú távon a régió gazdaságának javára válik.

Hogyan látja a jelenlegi befektetési piacot, a makrogazdasági helyzet mennyire tereli a „scaleup” kkv-kat a kockázati tőke irányába, milyen cégek számára ideális az ilyen típusú forrásbevonás?

A jelenlegi befektetési piac dinamikus, ugyanakkor kihívásokkal teli, különösen a makrogazdasági helyzet hatásai miatt. Az infláció, a növekvő kamatlábak és a gazdasági bizonytalanságok sok vállalkozás számára nehezítik a hagyományos finanszírozási formákhoz való hozzáférést.

Ebben a környezetben a kockázati tőke továbbra is vonzó azon a scaleup vállalkozások számára, amelyek gyors növekedést céloznak meg, de nem rendelkeznek a szükséges forrásokkal.

Növekedési fázisban a kockázati tőke azoknak a vállalkozásoknak jelent ideális megoldást, amelyek már túl vannak az indulási fázison, készen állnak a nagy léptékű növekedésre, és rendelkeznek piaci validációval, de a növekedésükhöz további forrásokra van szükségük. Legyen szó technológiai fejlesztésről, új piacokra való belépésről vagy a nemzetközi terjeszkedésről. Ezek a cégek gyakran olyan iparágakban működnek, ahol a gyors innováció és a skálázhatóság kulcsfontosságú – például a technológiai, szoftveres, illetve fenntarthatóságot célzó vállalkozások esetében. Mi jellemzően ilyen típusú és érettségű vállalkozásokat támogatunk.

Haszonics Balázs, a Lead Ventures ügyvezető partnere

Ugyanakkor nem minden vállalkozás számára ideális a kockázati tőke. Vannak olyan cégek, amelyek stabil, organikus növekedést céloznak meg, nem igényelnek gyors tőkeinjekciót, inkább a hagyományos finanszírozási forrásokat részesítik előnyben.

Visszatérő téma, hogy mennyire hatékonyan használják fel az adott cégek a kockázati tőkét, főleg, ha a gazdaságélénkítés is cél: ha a növekedést a befektetésből sikerült csak elérni, az exitnél sok esetben a befektető hozamelvárása az alapító részesedését csökkenti, vagyis a felvásárolt cég alapítói kisebb tőkével állhatnak neki a hazai technológiai szektor felvirágoztatásának. Hogyan látja ezt?

A kockázati tőke lényege, hogy olyan korai és növekedési fázisban lévő cégekbe fektet, ahol a cél az értékteremtés. Az állami hátterű befektetések esetében nemcsak a pénzügyi hozamok, hanem a gazdaságélénkítés is kiemelkedő szempont, ezek a befektetések olyan cégeket támogatnak, amelyek hozzájárulnak a hazai technológiai szektor fejlődéséhez és nemzetközi versenyképességéhez.

Természetesen igaz, hogy a befektetők hozamelvárása hatással lehet az alapítók részesedésére az exitnél, de végső soron minden fél érdeke az, hogy a cég minél nagyobb értéket teremtsen. A befektetők és az alapítók közös célja a vállalat sikeres növekedése, és mindkét fél érdeke, hogy a vállalat értéke maximalizálódjon az exit során.

Bár az alapítók részesedése csökkenhet, fontos megjegyezni, hogy sok esetben a befektetők révén jutnak olyan tőkéhez és szakértelemhez, amely nélkül a cég nem érne el akkora növekedést és sikert.

Sikeres exit általában nem létezik elégedett alapító nélkül, ideális esetben a felvásárolt vállalkozást alkotó csapat tovább erősíti az immár közös céget.

A kihelyezett tőke mértékén túl, milyen mérőszámokkal érdemes mérni egy alap sikerességét? A Lead Ventures korábbi alapjainak teljesítményét hogyan értékelik?

Erre viszonylag standard mutatószámok léteznek, amelyek minden tőkealapra egységesen kiszámolhatók, és amelyek többsége az alap lezárulta után értékelhető. A legfontosabb mutatók közé tartozik az IRR (belső megtérülési ráta), a ROI (befektetésre jutó hozam) és a DPI (a befektetőknek visszajuttatott hozammal növelt befektetési összeg). Minden alap más befektetői profillal és céllal jön létre, ugyanakkor ezek a pénzügyi mutatók jól összehasonlíthatóvá teszik az alapok teljesítményét.

A Lead Ventures korábban indult kockázati tőkealapjai még ma is aktívak, így a teljesítményük csak akkor lesz véglegesen értékelhető és más alapokkal összehasonlítható, amikor azok lezárulnak.

A Lead Ventures kifejezetten a növekedési fázisban lévő cégekre specializálódott, említene néhány gyakorlati példát a jelenlegi portfolióból, ahol sikeresen használták fel a cégek a kapott forrást?

A jelentős magyarországi operációval rendelkező AIMotive egy kiváló példa: a kapott forrást arra használták, hogy továbbfejlesszék az önvezető autókhoz kapcsolódó szoftverüket és globális terjeszkedésbe kezdjenek. Ennek eredményeképpen a Stellantis csoport felvásárolta a céget, ami a hazai kockázati tőke piac legnagyobb exitje volt.

Egy másik kiemelkedő példa a horvát telematikai cég, az Amodo, amely a kockázati tőkét nemzetközi jelenlétének erősítésére fordította, és az egyesült államokbeli Cambridge Mobile Telematics vásárolta fel őket. Mindkét tranzakció rávilágít arra, hogyan segíthet a megfelelő forrásbevonás a globális piacon való sikeres érvényesülésben.

A jelenlegi portfóliónkban is több ígéretes vállalat található, többek között a szlovák Cloudtalk, valamint a magyarországi operációval rendelkező Recart és Antavo, amelyek gyorsan növekednek, kihasználva a Lead Ventures által biztosított tőkét és szakmai támogatást. Emellett érdemes megemlíteni a Leanpay-t is, amely régiós Buy Now Pay Later (BNPL) szereplővé vált, és a Lead Ventures befektetése óta sikeresen zárt egy jelentős Series B tőkebevonási kört is, tovább erősítve pozícióját a régióban.

Mik a távlati elvárások a jelenlegi alap esetében, vannak már konkrét befektetési célpontok?

Folyamatosan keressük és átvilágítjuk a legígéretesebb befektetési lehetőségeket, portfóliónk egyre bővül, bővítjük a csapatot, hogy minél több befektetési lehetőséget vizsgáljunk meg, és megfelelő támogatást nyújtsunk a portfóliócégeknek.

Távlati víziónk egy olyan „multi-stage” kockázati tőke struktúra kialakítása, amely nemcsak az érettebb fázisban lévő vállalkozásokra koncentrál, hanem a korai fázisú startupok számára is forrást biztosít.

Így egy átfogó finanszírozási rendszert hozunk létre, amely a vállalkozásokat a kezdetektől egészen a nemzetközi terjeszkedésig támogatja. Konkrét befektetési célpontok tekintetében már most is több ígéretes vállalkozást azonosítottunk, és az előkészületek jelenleg is zajlanak.

