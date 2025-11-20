Menekülnek a brit befektetők, jó okkal adják el a hazai részvényeiket

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Miközben a hazai szereplők tömegesen adnak el, a londoni részvénypiac ralija még az amerikai és az európai börzéket is felülmúlta, részben a külföldi tőke beáramlása miatt. Az EPFR adatai szerint a britek 2025-ben eddig nagyjából 26 milliárd fontot vontak ki a brit részvényekből, ami rekordnak számít.

Ezzel párhuzamosan az "FTSE 100" index a globális pénzügyi válságot követő felpattanás óta a legjobb évét produkálhatja,

ezt az USA-n túli diverzifikáció iránti igény, valamint a londoni piac relatíve alacsony értékeltsége is támogatja.

A brit részvénypiac 2025 váratlan nyertese, de a hazai befektetőket ez nem érdekli

- mondta Emmanuel Cau, a Barclays európai részvénystratégiáért felelős vezetője. Csak októberben 3,4 milliárd fontot vontak ki a hazai befektetők a londoni részvényekből alapokon keresztül, ami az év legnagyobb havi kiáramlása. Elemzők ezt részben a jövő heti, adóemeléseket is tartalmazó költségvetésnek tulajdonítják, amely eladásokra és a készpénzállomány növelésére ösztönzi a megtakarítókat.

"A költségvetés késői időzítése sok bizonytalanságot okozott azzal kapcsolatban, milyen adók jöhetnek, és ez több okot adott az aggodalomra a hazai befektetők számára" - mondta Simon Gergel, az Allianz Global Investors brit részvényekért felelős befektetési igazgatója. "Amikor felerősödik a közelgő baj érzete, érthető, ha az emberek egy kis pénzt kivesznek" - tette hozzá Charles Hall, a Peel Hunt kutatási vezetője. A Calastone adatai szerint a hazai részvényekkel szembeni pesszimizmus egy szélesebb trend része: idén összességében is csökkent a részvénykitettség a kisebb kockázatú eszközök, például a készpénz és a kötvények javára.

A kiáramlások ellenére az FTSE 100 közel történelmi csúcson, nagyjából 10 000 pont környékén forog; idei teljesítménye +16,3 százalék.

Ez felülmúlja a Wall Street S&P 500 indexének 12,6 százalékos és a Stoxx Europe 600 10,7 százalékos emelkedését (helyi devizában). A brit részvénypiacot a bankpapírok látványos ralija, valamint a bányászati és a védelmi szektor erősödése húzza. Ezek a szektorok jelentős súllyal szerepelnek a londoni blue chip indexben. Mivel sokan az utóbbi hónapokban buboréktól tartanak az amerikai mesterségesintelligencia-részvényeknél, a brit piac olcsó alternatívát kínált az USA-n kívüli diverzifikációra. Az LSEG adatai szerint a FTSE 100 jelenlegi P/E mutatója 17,4-re tehető, szemben az S&P 500-nál látott 27,3-del.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ