A németekhez is begyűrűzött a kötvénypiaci para? 14 éve nem látott szinten a hosszú hozam
Befektetés

A németekhez is begyűrűzött a kötvénypiaci para? 14 éve nem látott szinten a hosszú hozam

Portfolio
Hétfőn 2011 óta nem látott szintre emelkedett a 30 éves német államkötvény hozama, miközben világszerte folytatódik a hosszú lejáratú kötvények eladási hulláma a költségvetési fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak miatt.

További nyomást helyezett az európai államkötvényekre Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank befolyásos döntéshozója is. Úgy fogalmazott, hogy a jegybank következő lépése akár kamatemelés is lehet a korábban várt kamatcsökkentés helyett.

A 30 éves német hozam 3,444 százalékra ugrott, ami több mint 14 éves csúcsot jelent. A mutató a múlt héten több mint 10 bázisponttal emelkedett, ami augusztus óta a legnagyobb heti növekedés. A kötvényhozamok az árfolyamokkal ellentétes irányban mozognak.

Az eurózóna irányadójának számító 10 éves német hozam 2,83 százalékra nőtt, ami március óta a legmagasabb érték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

