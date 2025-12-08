Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

Schnabel szerint az eurózóna kamatszintje jelenleg olyan szinten van, ami megfelelő a következő időszakra, ugyanakkor a lakossági fogyasztás, az üzleti beruházások és a kormányok védelmi kiadásai élénkítik a gazdaságot. Az EKB döntéshozója kiemelte, hogy a piaci szereplők egy része már arra számít, hogy a következő változtatás felfelé történik a kamatban, de ez nem a közeljövőben lesz, majd hozzátette, hogy szerinte helytálló lehet ez a vélekedés.

A német jegybankár szerint

a növekedéssel és az inflációval kapcsolatos kockázatok is felfelé mutatnak,

a decemberi ülésen javíthatják a növekedésre vonatkozó prognózisukat. Schnabel szerint az eurózóna gazdasága a vártnál ellenállóbb a jelenlegi helyzetben, amikor a második világháború óta a legjelentősebb kereskedelmi változás zajlik a világban. Kiemelte, hogy jövőre 1%-ra lassulhat az eurózóna gazdasága, majd 2027-ben lendületet vehet, így összességében pozitívabbak a kilátások.

Az interjúban Isabel Schnabel arról is beszélt, hogy "készen áll" Christine Lagarde mandátuma után átvenni a jegybank elnöki székét, amennyiben rá esik a választás.

Isabel Schnabel szavaira az euró erősödött a dollárral szemben hétfő reggel.

