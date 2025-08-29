Tartja magát a forint, feszült készültségben a piacok

Oldalazik 397-nél az árfolyam
Továbbra sincsenek nagy elmozdulások, a piacok a Fed által leginkább figyelt PCE-inflációs adatokra várnak, így a legtöbb devizapárnál mérsékeltek a mozgások. Az euróárfolyam 397 forint környékén jár az elmúlt órákban.
Kellemes meglepetés jött a német gazdaságból
Váratlanul csökkent a munkanélküliek száma Németországban augusztusban, miközben Európa legnagyobb gazdasága továbbra is küzd a hosszan tartó gazdasági visszaesésből való kilábalással – összegezte az adatokat a Reuters.
Már 397-ig mozdult el az euró
A forint enyhe gyengülésben van, de így is 0,1 százalék alatti a napi vesztesége. Az euró már egy pillanatra 397 fölé szúrt fel, ahonnan néhány fillérrel visszakorrigált.
A dollárhoz képest egy kicsit visszaerősödött a magyar deviza, így már 340,1-nél mozog a kurzus, ami még mindig 0,1 százalék feletti veszteséget jelent.
Inkább gyengülget a forint
Az euróval szemben az árfolyam újra 396,9 közelében mozog, de ez alig 0,05 százalék feletti elmozdulás, egyelőre komoly gyengülésről nem beszélhetünk.
Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon
A Federal Reserve egyik kormányzója, Christopher Waller jelezte, hogy támogathatja a nagyobb mértékű kamatcsökkentést a jegybank szeptemberi ülésén, amennyiben az augusztusi foglalkoztatási adatok jelentős gazdasági gyengülést mutatnak az Egyesült Államokban – közölte a Financial Times.
Lassult a francia infláció
Az előzetes adatok szerint a fogyasztói árak 2025 augusztusában 0,9 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, a júliusi 1,0 százalék után Franciaországban – számolt be az INSÉÉ francia statisztikai hivatal.
Lényegében stagnál a forint
Az euróárfolyamban egyelőre nincsenek nagy mozgások, az árfolyam a 396,9 és 396,7 forintos szintek között mozog.
A dollárnál kicsit intenzívebb a kereskedés: ott 339,6 és 340,2 között mozog a kurzus, egyelőre 0,14 százalkos gyengülésben vagyunk a tegnapi záró szinthez képest.
Bajban van a német fogyasztás
A német kiskereskedelmi hangulat augusztusban harmadik hónapja romlott. Az Ifo üzleti hangulatindex 1,1 ponttal csökkent, mínusz 24,0-re. A jelenlegi helyzet megítélése ismét óvatosabb lett.
Olyan politikai káosz jöhet, ami évekre megbéníthatja Európát
Francois Bayrou francia miniszterelnök politikai túlélése veszélyben van, miután bizalmi szavazást kezdeményezett, amelyet szeptember 8-án tartanak meg a parlamentben, hogy a jövő évi költségvetést megpróbálja átverni a három részre szakadt törvényhozáson – írja a Bloomberg.
A hónap utolsó munkanapján jöhet csak az igazi a tűzijáték a forint piacán
Az amerikai dollár gyengüléssel zárja a hetet, és augusztusban összességében mintegy 2%-os csökkenést mutathat a főbb devizákkal szemben. A dollár gyengülésének hátterében egyrészt a szeptemberi Fed-kamatcsökkentés egyre biztosabb volta áll – a piacok jelenleg 86%-os valószínűséget adnak egy 25 bázispontos vágásnak, szemben az egy hónappal ezelőtti 63%-kal –, másrészt az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is a deviza ellen hatnak.
Donald Trump elnök egyre nagyobb befolyást kíván gyakorolni a monetáris politikára, és ennek részeként megpróbálta elmozdítani Lisa Cook Fed-kormányzót, aki pert indított arra hivatkozva, hogy az elnöknek nincs joga eltávolítani őt hivatalából.
A devizapiacokon mindez volatilis kereskedést eredményezett. Az euró a hét során többször is nagyobb kilengéseket mutatott: hétfőn 1,17 felett kezdett, kedden 1,158 közelébe esett, majd szerdán újabb mélypont után csütörtökön visszakapaszkodott 1,17-ig a dollárral szemben.
Pénteken reggel 1,1666 körül jegyezték, ami azt jelenti, hogy az euró augusztusban így is mintegy 2%-kal erősödött a dollárral szemben.
A font 1,3509 dollárnál, a jen 147,01-es szinten állt, míg az ausztrál dollár 0,6533-on stagnált, havi szinten 1,6%-os erősödéssel.
A kínai jüan közben tíz hónapos csúcsra kapaszkodott a dollár ellenében.
A dollárindex pénteken 97,917-en állt, augusztusban 2%-os, az évben eddig közel 10%-os eséssel.
A forint a héten viszonylag stabilan teljesített a dollárral szemben, bár több hullámzás is jellemezte a kereskedést. Hétfőn még 338 körül indult az árfolyam, kedden és szerdán 343-ig kapaszkodott, majd csütörtökön visszacsúszott a 339-es szint közelébe. Péntek reggelre 340,05 forinton jegyezték a dollárt, ami eddig 0,12%-os erősödést jelent a zöldhasú számára.
Éves távlatban a forint idén eddig 14,4%-ot erősödött a dollárral szemben, míg az elmúlt 12 hónapban 4%-os felértékelődést mutatott.
Az euró-forint árfolyam a héten szintén szűk sávban ingadozott, 396 és 398 forint között. Hétfőn még kisebb erősödést mutatott az euró, majd kedden rövid időre 398 fölé kapaszkodott, szerdán viszont 396 alá is benézett, mielőtt ismét visszatért volna a 397 körüli tartományba.
Péntek reggel 396,74 forinton állt a jegyzés, ami lényegében stagnálást jelent.
Az idei évben eddig 3,6%-kal erősödött a forint az euróval szemben, míg 12 havi összevetésben 1%-kal gyengült. Az árfolyam így jelenleg a 392–416-os sávban mozog, távol a tavalyi 417 közelében látott csúcsoktól.
A befektetők mindeközben a makroadatokra figyelnek: az amerikai PCE árindex lesz a középpontban, amely a Fed által preferált inflációs mutatóként éves alapon várhatóan 2,6%-on marad, megerősítve a piacok azon várakozását, hogy a kamatcsökkentési ciklus hamarosan elindulhat, és jövő év közepéig több mint 100 bázispontnyi lazítás valószínű.
