Gyengülni kezdett a forint
Gyengülni kezdett a forint

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont ezt várták, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést. A forint az adatot éves csúcsa közelében várja, de a piacokat ma a francia események is mozgathatják, miután François Bayrou miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást.
Csökkent a francia ipar

A francia ipari termelés júliusban 1,1 százalékkal csökkent, ami rossz kezdetet jelent a negyedévnek, különösen a héten kialakult kormányválság fényében - közölte a Bloomberg.

Csökkent a francia ipar
Gyengül a forint

A magyar forint gyengélkedik a legfontosabb devizákkal szemben. Az euróval szemben mintegy 0,5 egységgel értékelődött le, így az árfolyam 394 körül alakul.

A dollárhoz viszonyítva a forint szintén lefelé araszolt, átlépve a 335-ös szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.
Kis mozgások a forint piacán

Eddig alig mozdult a forint árfolyama.

Az euróval szemben a 393,5-ös szint körül, a dollárhoz képest 334,5-nél jár. Utóbbi minimális, 0,3 egységnyi gyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.
Itt a friss inflációs adat!

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont azt várták, hogy a júliusi inflációval megegyező mértékű, 4,3%-os inflációról számol be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést.

Itt a friss inflációs adat!
Fontos adat érkezik reggel - Mit csinál majd a forint?

Kedd reggel az euró 393 forint közelében indította a napot, vagyis a hazai deviza továbbra is az éves csúcsa közelében mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

A dollár árfolyama 334 forint körül alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

A befektetők figyelme reggel az augusztusi inflációs adatra irányul: a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége

4,3%-os éves áremelkedést vár, ami megegyezne a júliusi adattal

A 11 szakértőből mindössze négyen becsültek eltérő értéket.

Tegnap nem voltak komoly piaci reakciók arra a hírre, hogy François Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást, így Emmanuel Macron elnöknek döntenie kell: kinevez-e új kormányfőt – kevesebb mint két év alatt immár az ötödiket –, vagy előrehozott parlamenti választásokat ír ki. Macron jelezte, hogy szeretné elkerülni a választásokat, és elutasította a lemondásáról szóló felvetéseket. Bayrou kilenc hónap után bukott meg, ami így is háromszor hosszabb idő volt, mint elődje, Michel Barnier rekordrövid hivatali ideje.

