Új vezető csatlakozik a Glosterhez
Új vezető csatlakozik a Glosterhez

Csillag Péter technológiai vállalkozó és befektető a társaság innovációs fejlesztési tanácsadójaként csatlakozik a Glosterhez – jelentette be a Gloster.

Csillag Péter kinevezése fontos mérföldkő a társaság növekedési stratégiájának végrehajtásában, különösen a nemzetközi terjeszkedés felgyorsítása, valamint a technológiai innováció — kiemelten a mesterséges intelligencia (AI) és a felhőalapú szolgáltatások — területén elérni kívánt pozíció megerősítése szempontjából – áll a Gloster közleményében.

Csillag Péter társalapítója és korábbi vezérigazgatója volt a Starschema nevű adattechnológiai vállalatnak, amelyet 15 év alatt egy több mint 250 fős, nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező céggé épített fel, majd 2022-ben sikeresen értékesítette azt a globális HCL Technologies számára 42,5 millió dollárért. Vállalkozói sikerei mellett aktív angyalbefektető, a Magyar Üzleti Angyal Hálózat (HunBAN) elnöke, valamint az RTL „Cápák között” című műsorának egyik befektetője. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a vállalatépítés, a skálázás, a nemzetközi piacra lépés és a legújabb adat- és AI-technológiák terén.

Megbízása keretében Csillag Péter támogatja a Gloster innovációs stratégiájának kialakítását és végrehajtását, az innovációs kultúra cégcsoporton belüli megerősítése, valamint új, nagy növekedési potenciállal rendelkező piacok feltérképezését. Továbbá munkája közvetlenül hozzájárul a Gloster nemzetközi növekedési terveihez, kiemelten az Egyesült Királyságban, és a DACH-régióban – olvasható a közleményben.

Csillag Péter hozzátette: „Célom, hogy a tapasztalataimmal hozzájáruljak ahhoz, hogy a Gloster a technológiai innováció élvonalába kerüljön, különösen az AI-alapú és felhőtechnológiák területén. Úgy látom, ezek lesznek a társaság következő években várható növekedésének legfontosabb hajtóerői.”

